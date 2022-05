La Comisión de Fiscalización del Congreso recibirá los testimonios del exministro de Defensa Walter Ayala, el excomandante general de la Policía Nacional (PNP) Vicente Tiburcio y la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, este viernes 27 de mayo desde las 9:30 horas.

Según la agenda de dicho grupo de trabajo, se trata de la continuación de la sesión iniciada el pasado 12 de enero, respecto a las visitas secretas que recibió el presidente de la República, Pedro Castillo, en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña.

MÁS INFORMACIÓN | Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá denuncia contra Pedro Castillo este viernes

Como se recuerda, dicho grupo de trabajo investiga los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia de Castillo Terrones y el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

Agenda de la Comisión de Fiscalización para este viernes 27 de mayo. (Foto: Congreso)

El último avance que hizo la Comisión de Fiscalización fue el último miércoles 11 de mayo, cuando sus miembros acudieron hasta el penal Ancón I para tomar las declaraciones del empresario Zamir Villaverde, quien denunció -sin mostrar pruebas- que existió un fraude electoral en las Elecciones 2021 para hacer ganar a Pedro Castillo.

En tanto, el último miércoles 25 la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, mencionada en los testimonios de Zamir Villaverde, acusó a la Comisión de Fiscalización de usar su caso de manera irregular.

La exburgomaestre se retiró de la sesión en medio de gritos y acusaciones contra los parlamentarios que integran el grupo investigador. “Quiero manifestar a todo el país que están usando mi caso porque no se me demuestra nada”, reclamó.

Barrera, ante la prensa, negó tener alguna relación con las denuncias que hizo Zamir Villaverde sobre un supuesto fraude y exhortó a Bruno Pacheco a que declare con la verdad, sin que sea usado como “chivo expiatorio por los políticos de oposición”.

“Aquí no existe nada, no ha habido fraude, no ha habido nada, nunca he participado en nada (El presidente de la Comisión de Fiscalización) no busca la verdad, está buscando un figuretismo conjuntamente con la señora (Martha) Moyano y demás congresistas”, acusó.

REVISA AQUÍ | Congreso aprueba en segunda votación ley que incorpora nuevos requisitos para designar a embajadores de confianza