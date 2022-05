El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, liderará este viernes 27 de mayo el XIII Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas, reunión que tiene como propósito elaborar una agenda de desarrollo que beneficie a dicha región, que alberga a más de 420 mil habitantes.

El evento, que contará con autoridades regionales y locales, así como con representantes de la población, se realizará en el local comunal Nuevo Tingo, ubicado en el distrito de Tingo, provincia de Luya.

Se iniciará desde las 09:00 horas, con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, seguido del gobernador regional de Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, y del alcalde de Tingo, Newman García Vargas.

Intervendrán un total de siete alcaldes provinciales entre ellos: el alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta; de Bagua, Ferry Torres Huamán; de Bongará Rómulo Vargas Más; de Condorcanqui, Héctor Requejo Longinote; de Luya, Humberto Zavaleta Tenorio; de Rodríguez de Mendoza, Helder Rodríguez Zelada; de Utcubamba, Alan García Pérez.

Participarán también los representantes de la sociedad civil y ministros de Estado, quienes detallarán las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo y las obras que ejecutan los diferentes ministerios en favor de la población de Amazonas.

Hasta la fecha, se realizaron sesiones similares en el Cusco, Moquegua, Huancavelica, Junín, Puno, Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Ucayali, Ica, Tumbes, Pasco y Huánuco y otros.

Aníbal Torres sobre Consejos Descentralizados

Cabe indicar que el primer ministro, Aníbal Torres, se manifestó respecto a los Consejos de Ministros Descentralizados y enfatizó que estas reuniones no son utilizadas con fines políticos.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, declaró.

Seguidamente, el jefe del gabinete ministerial señaló que los acusan de llevar gente a estas sesiones descentralizadas, por lo que aseveró que ello es falso y no existe alguna portátil.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, enfatizó.

