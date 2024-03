La confrontación por la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Congreso de la República terminó por pasar factura a la bancada de Perú Libre, la cual ahora tendrá solo once legisladores de los 37 con los que inició el período legislativo; es decir, su presencia se redujo en un 70%. Además, el grupo parlamentario tuvo que optar por reconformar a sus integrantes en una comisión clave que preside: Fiscalización, a raíz de la más reciente pugna.

El parlamentario Wilson Quispe (Puno) renunció el último lunes a Perú Libre, luego de enterarse por Oficialía Mayor del Congreso que la bancada del lápiz había optado por removerlo de la citada comisión de la que, además, era presidente desde agosto del año pasado. En su reemplazo, se designó a Waldemar Cerrón, hermano del prófugo exgobernador Vladimir Cerrón y actual segundo vicepresidente del Parlamento.

“Lamentablemente así pareciera, que los únicos capacitados para conducir las comisiones, las vicepresidencias, las comisiones especiales es la familia Cerrón” , dijo Quispe ayer en entrevista con La Decana, una radio de Juliaca en donde confirmó su decisión de dimitir.

La decisión de la bancada Perú Libre se dio luego que Quispe votara en contra de la remoción de los integrantes de la JNJ en la sesión plenaria del jueves, donde se inhabilitó finalmente a los miembros del organismo autónomo: Inés Tello y Aldo Vásquez.

El parlamentario refirió que, antes del tema de la JNJ, ya le habían llamado la atención e indicado que debía ‘disciplinarse’ y “estar a la medida de los intereses del partido”. A su juicio, votar por la inhabilitación de la junta —como hicieron sus excolegas de bancada— “es entregarle por completo el Poder Judicial, el Ministerio Público, el sistema judicial por completo, al fujimorismo”. Por ello, dijo que mantuvo su postura en el pleno del lunes.

“¿A quién le afecta que haya votado en contra? Al fujimorismo. Y pareciera que le ha ordenado a Perú Libre sabes qué, sácalo a ese señor, no es disciplinado”, señaló también Quispe.

“Hoy, sin embargo, ¿qué van a hacer con la Comisión de Fiscalización? ¿Van a fiscalizar o realmente existe un pacto ‘fujicerronista’ que realmente se está consolidando, se está consumando en estos momentos?, y yo no me voy a prestar a ese juego”, cuestionó.

En su carta de renuncia, dirigida a la vocera de la bancada Margot Palacios, Quispe incidió en su “profunda divergencia con el giro ideológico y político que viene atravesando la bancada en el Congreso” y mencionó que su renuncia responde a razones de “conciencia”.

Lamentó que Perú Libre se haya alineado “con fuerzas que sostienen un régimen que es responsable del asesinato de más de 75 compatriotas en las luchas del pueblo del año 2022-2023 y repudiado por las mayorías del país”.

¿Quién será el reemplazo en la Comisión de Fiscalización?

En diálogo con El Comercio, la congresista Margot Palacios, vocera de Perú Libre, confirmó la renuncia de Quispe. Sin embargo, indicó que la misma no había sido aceptada aún porque se le había abierto un proceso disciplinario por parte de un tribunal de honor dentro de la misma bancada y que, “mientras no haya un proceso disciplinario, no se acepta la renuncia”.

Por la tarde, el Consejo Disciplinario del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre dio a conocer su decisión de rechazar la renuncia de Quispe Mamani y, al mismo tiempo, expulsar del partido al congresista “por quebrantar la unidad y difamar a la organización, faltas consideradas graves”. La decisión se notificará, entre otros, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para lo que sería la desafiliación partidaria.

“Esta resolución entra en vigor de manera inmediata tras su emisión”, se indicó en el documento publicado en las redes sociales del partido, el cual está firmado por las militantes Jakelyn Flores Peña, Carina Palacios Quincho y Natalia Jiménez Velásquez.

La legisladora Margot Palacios remarcó a El Comercio que, si bien Waldemar Cerrón ha sido incorporado a la Comisión de Fiscalización como nuevo miembro titular en reemplazo de Quispe Mamani, la presidencia del citado grupo de trabajo no recaería en él sino en el segundo miembro que ya estaba en la comisión: el legislador Segundo Montalvo Cubas.

“En todo caso, solo tenemos dos integrantes en esa comisión, que es el congresista Montalvo y el congresista Waldemar. Pero el congresista Waldemar no lo va a ser [presidente de la comisión], es probable que sea el congresista Montalvo” , dijo Palacios en comunicación a este Diario. El cambio en la Comisión de Fiscalización sería oficializado en el próximo pleno.

Montalvo Cubas fue el parlamentario que presentó a fines de diciembre pasado el proyecto de ley para incrementar las penas por difamación , una propuesta que ha sido cuestionada pues limita la labor informativa y ha sido considerada como una nueva ‘ley mordaza’. Sin embargo, Perú Libre mantiene la propuesta dentro del Congreso.

Segundo Montalvo busca que este delito sea condenado con hasta cinco años de prisión de la libertad si se comete “por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social”; y que la rectificación se realice al día siguiente de la solicitud y no el plazo actual de siete días, entre otros cambios cuestionados.

También es autor del proyecto planteado por la bancada de Perú Libre para “declarar en emergencia” el Ministerio Público y suspender las funciones del fiscal de la Nación, tras los dichos del exasesor Jaime Villanueva luego de la operación Valkiria V.

Además, Montalvo promueve la legalización del taxi colectivo, como evidenció este Diario el año pasado, a pesar de que tiene el brevete cancelado.

Para el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi, la propia función de la Comisión de Fiscalización hace que sea de las más importantes dentro del Congreso y, por ende, una de las más requeridas por las fuerzas políticas.

“Las 24 comisiones ordinarias tienen la función de legislar, dictaminar y también pueden fiscalizar sus sectores. Pero la que tiene por razón el fiscalizar es la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Es una de las más importantes en la historia del Parlamento porque es la que te pone en vitrina. En la historia hemos tenido comisiones de fiscalización que luego pedían facultades de comisión investigadora, se iban a Palacio de Gobierno a tomar la declaración de Alejandro Toledo, por ejemplo, en el caso de las firmas falsas”, remarcó Rospigliosi.

Sin embargo, a su juicio del especialista, a lo largo de los últimos meses y hasta el momento la Comisión de Fiscalización no tiene resultados para mostrar, a diferencia de lo ocurrido en otros períodos.