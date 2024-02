La congresista Margot Palacios (Perú Libre) afirmó que desde su bancada esperarán los descargos de su colega Américo Gonza sobre su papel y el de su primera, Flor del Carmen Sobero Niño, quien estuvo a cargo de la Inteligencia policial hasta diciembre en la región Ica, donde el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón habría estado escondido.

En declaraciones a El Comercio, la legisladora indicó que en su grupo parlamentario no pueden adelantar nada y mucho menos darle credibilidad a la denuncia difundida por “Punto final”.

MIRA AQUÍ: Revelan que Vladimir Cerrón estuvo escondido en Ica de noviembre a diciembre del 2023

“Primero vamos a esperar qué es lo que él diga, obviamente el vínculo familiar que existe, pero con respecto a nosotros, particularmente no podemos aseverar lo que ha dicho ese medio de comunicación. Lo ha dado en condicional: habría sido, sería”, expresó.

“No es nada concreto, en todo caso vamos a esperar también lo que va a pronunciarse nuestro colega. No lo ha hecho en el medio de comunicación, no podríamos nosotros adelantar, pero en este caso no creo que sea la situación”, agregó.

Palacios también aseguró que se busca justificar la incapacidad del ministro del Interior, Víctor Torres, para dar con el paradero de Cerrón Rojas, razón por la cual podría ser interpelado en el Congreso.

“Se está queriendo justificar la incapacidad del Ministerio del Interior de no poder –en este caso- hacer su trabajo y ese es el resultado de que en el Congreso se haya presentado una interpelación contra él (Víctor Rojas) y vaya otra interpelación también”, subrayó.

Consultada sobre el papel de Américo Gonza en Perú Libre y los nexos con Vladimir Cerrón, la parlamentaria enfatizó que solo se trata de un vínculo partidario.

“Somos del mismo partido, somos militantes, él es secretario regional en Cajamarca, es el vínculo partidario que se tiene”, sentenció Margot Palacios.

MIRA AQUÍ: Congresistas de Perú Libre usan semana de representación para realizar defensa de prófugo Vladimir Cerrón

Según informó “Punto final”, el prófugo exgobernador regional de Junín estuvo escondido en Chincha, Ica, entre noviembre y diciembre del 2023.

En esa región, la oficial de la PNP a cargo de la Inteligencia policial hasta diciembre fue Flor del Carmen Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza.