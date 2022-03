Conforme a los criterios de Saber más

La exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) Ximena Pinto aseguró que el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, buscó que actúe contra la ley cuando se disponía a realizar una campaña de publicidad estatal. Así lo manifestó este miércoles ante la Comisión de Transportes del Congreso.

Pinto ratificó ante la comisión parlamentaria la denuncia que realizó la semana pasada. Según esta, el primer ministro le pidió que excluya a los medios del Grupo El Comercio de una campaña publicitaria sobre el inicio del año escolar, como venganza política.

Mira la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones:

Torres también se presentó ante la comisión este miércoles. Allí negó el mal uso de la publicidad estatal.

“El viernes 18 (de febrero), la secretaria de Comunicación se apersonó a mi oficina y me habló del programa de la publicidad sobre el regreso a clases y, además, sobre el impulso a las vacunas. Me dijo que tenemos que contratar publicidad con el diario El Comercio y el [Canal] 4 porque son los que tienen mayor rating y yo le dije que tenemos que incluir también a otros medios que señala la central de medios. Se incomodó y se retiró”, dijo.

Torres agregó que Pinto insistió sobre el tema el 23 febrero y que él reiteró su posición. “Le dije que la publicidad del Estado se debe hacer mayormente en los medios del Estado. Me dijo que la estaba desautorizando, se paró y me dijo que iba a renunciar”, señaló.

El jefe de Gabinete aseguró que actuó “de acuerdo a ley” y que Pinto declara “inexactitudes” a los medios de comunicación.

Al ser consultado por el congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, sobre los criterios que utiliza PCM para seleccionar a los medios, Torres respondió: “Los criterios están prestablecidos en la ley: costo de servicio, calidad y cobertura. También he visto que toman en cuenta el rating. En cuanto monto destinado para publicidad, son nada más y nada menos que 18 millones [de soles] al año. La decisión la toma la Secretaría de Comunicaciones y el plan está aprobado en la resolución 052-2022 PCM”.

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que la “Secretaría de Comunicación tiene autonomía en la selección de medios en base a lo que dice la ley” y que él ha actuado en ese marco.

“Estamos trabajando de acuerdo a la Constitución, al régimen económico mencionado en la Constitución, que es la economía social del mercado, que significa libertad en la iniciativa económica y libertad de empresa, combatiendo los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes en cualquier actividad económica, incluso de los medios. Al decirle a la secretaria de Comunicaciones de entonces que tenemos que contratar con otros medios, que señala la central de medios, y no solo con El Comercio y el [canal] 4, estaba actuando de acuerdo a la ley. […] Hay medios que no llegan a distintos lugares, no creo que El Comercio llegue a Amazonas”, finalizó Torres.

A su turno, Ximena Pinto señaló que el presidente de la PCM está “faltando a la verdad”. “Él me dijo que yo debía excluir del plan de publicidad al Grupo El Comercio. Yo le manifesté que en esta oportunidad no había avisaje de diarios, que él deje de manifestar el nombre como tal. Le dije que lo que había era televisión y que, dado de la campaña, era más en Lima, era difícil para mí explicar cómo iba a excluir a una cadena tan importante y que esa era mi preocupación. Días después, me dijo que no firmaría el plan de publicidad porque le preocupaba que yo esté insistiendo que tenía que entrar este medio de comunicación en la publicidad”.

Pinto indicó que el día de la firma del documento, Torres dijo que iba a firmar, pero que el Grupo El Comercio no participaría. “Yo estaba preocupada, no quería que mi trabajo se vea perjudicado”, dijo.

La exfuncionaria contó que se comunicó con el funcionario de la Presidencia Franco Pomalaya para expresarle su preocupación por la decisión de Torres. Asimismo, mostró el pantallazo de la conversación.

Mensajes de WhatsApp entre Pinto y Pomalaya.

“Franco Pomalaya me llama y yo le pido ayuda para poder convencer a mi jefe. [Torres] No quería que le mencione ni siquiera al grupo. Yo no estoy pensando si el medio apoya o no al Gobierno. Lo que pensamos que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente… No estamos pensando en una selección a dedo”, aseveró.

Ximena Pinto también aseguró que envió un oficio a la Contraloría solicitando un acompañamiento en esta gestión.

“[Torres] me estaba empujando a actuar contra la ley […] Estamos frente a una persona que antepone sus intereses, sin pensar en los intereses de la ciudadanía […] La Secretaría de Comunicación Social para tomar decisiones se basa en criterios técnicos, lo hacemos en base de estudios certificados […] El tema de fondo es que el Gobierno maneja a dedo la publicidad […]. Es una especie de venganza con fines políticos, pero quienes se perjudican son los ciudadanos”, concluyó Pinto.

En una entrevista que Pintó brindó hace algunos días a El Comercio explicó que su relación laboral con Aníbal Torres se inició cuando él ingresó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sector en el que ella laboraba desde hace varios años.

"Torres es muy intransigente, no entiende de razones técnicas", afirmó Pinto. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

“Torres a mí me encuentra en el sector Justicia, yo lo conozco ahí, y decide que continúe dada la buena relación que nosotros construimos. Y por el buen trabajo que nosotros hicimos en el ministerio, él decide llevarme a la PCM. En Justicia yo era la jefa de la Oficina de Prensa, y en PCM asumí la Secretaría de Comunicación Social”, dijo Pinto.

La exfuncionaria explicó que la Secretaría de Comunicación Social tiene a su cargo la estrategia de comunicación de todo el Estado y articula a los 19 ministerios. Asimismo indicó que la secretaría maneja S/ 18 millones anuales, que es un fondo administrado por el PNUD, que está destinado para realizar campañas de comunicación social.