Una denuncia por el presunto intento de compra de un testigo en el caso Hugo Bustíos se dio a conocer el último domingo. El dominical ‘Cuarto Poder’ reveló el testimonio de Jesús Gálvez, una de las personas clave en el juicio que se sigue contra el congresista y candidato presidencial del partido Podemos Perú, Daniel Urresti.

Jesús Gálvez señaló que le habían ofrecido 5 mil dólares y una operación de la vista a cambio de que no testifique en contra de Urresti. En marzo del 2018, declaró contra el exministro del Interior y esta vez ha sido citado una vez más como testigo en el nuevo juicio que se realiza.

Según declaró Gálvez, Serapio Cárdenas, testigo de Daniel Urresti en este caso, lo ha buscado en reiteradas veces y le ha propuesto que testifique a su favor. Ante la insistencia, decidió grabar las llamadas y conversaciones que le hizo para el ofrecimiento.

“Más o menos antes de navidad me empezó a llamar, me llama ofreciéndome conversar, pero que era secreto. Entonces, yo dije ‘¿cuál es el secreto? Podría decirme por el celular’, y me dijo ‘no, voy a venir’, ‘¿y cuándo vienes?’, ‘yo vengo pasado mañana’, me dijo primerito y en eso él dijo: ‘son 10 mil soles de la nada que va a recibir, prácticamente es un regalo que te vana dar de la nada’”, contó.

Caso Bustíos: denuncia intento de compra de testigo para que no declare contra Daniel Urresti

En audios difundidos por el programa se escucha a quien sería Serapio Cárdenas diciéndole a Gálvez que tres o cuatro testigos han aceptado no presentarse ante el Ministerio Púbico y han “sacado su sencillo”.

“¿Por qué no conversas con el hombre? Conversa nomás, Yo te estoy diciendo bien claro, hay 3 o 4 personas de acá que ya le han conversado, ya le han sacado su sencillo, todo. Le han dado creo, le han dado una parte, por decirte, te doy cinco ¿no? Le han dado 2 mil o 3 mil dólares y en la ultima citación que no vas, te depositan a tu cuenta, algo así más o menos, me dejo entender”, dice.

El hecho ha sido denunciado en la fiscalía, por lo que serán los peritos los que sincronicen los audios presentados por Gálvez y certifiquen las pruebas que presenten las partes.

Como se recuerda, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado del Poder Judicial, inició el nuevo juicio oral contra Daniel Urresti Elera, congresista de Podemos Perú (PP) y actual candidato presidencial por dicho partido, quien es acusado por el asesinato en Hugo Bustíos Saavedra y tentativa de asesinato de Rojas Arce, en 1988.

