El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), negó haber realizado algún tipo de coordinación con el abogado de Karem Roca, Fabio Noriega, sobre la elaboración de un informe sobre la investigación del caso ‘Richard Swing’, tras la difusión de nuevos audios que lo mencionan en supuestas conversaciones para eximir de responsabilidades a la exasesora del despacho de Martín Vizcarra.

“Yo no he participado en ningún tipo de coordinaciones o ningún tipo previo a la entrega de los audios que me hicieron en la puerta de este edificio un día antes del pleno y que hice de público conocimiento. De otros audios yo no sé nada, los que han sido recibidos por correos, mails y que empezaron a correr por todo el mundo”, dijo en declaraciones a Canal N.

Este domingo, el programa “Cuarto Poder” difundió nuevos audios, en los cuales se escucha a Fabio Noriega asegurar a su entonces defendida, Karem Roca, que pidió a Edgar Alarcón que la orientación del informe sobre las contrataciones de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura, no incluyan a la exasesora del despacho presidencial como responsable.

“Yo, el trabajo que he hecho, Karem, lo he hecho por ti. Toma, Edgar (Alarcón). Mira esto, esto funciona así pero ella no tiene nada. A mí no me interesa el resto, a mí me interesas tú, nada más. Yo lo único que te pido hermano es la orientación que sea en este sentido, que es la verdad. Tú lo puedes hacer. Pero no hay ninguna prueba, pero ella me ha dicho la verdad. Y dice: ‘No, pero está encubriendo’ [...] Así le he dicho. Ya, déjeme hablar con [...] O sea, desde ya estamos limpios”, se escucha que le dice Noriega a Roca.

Edgar Alarcón negó haber coordinado la labor de la comisión con el abogado de Karem Roca. (Canal N)

Al respecto, Edgar Alarcón aseguró que solo ha recibido en dos oportunidades al exabogado de Karem Roca en despachos que se encuentran bajo su responsabilidad, y que ambas fueron cuando solicitó garantías y seguridad para su defendida.

“[¿Pero Fabio Noriega dice conocerlo?] Me parece que la estrategia del señor es vender que puede solucionar los problemas a todo el mundo. He hablado con él. [¿Sobre alguna asesoría en la comisión?] Ninguna. Él fue a decir ‘soy abogado’ y quería dejar un documento donde pedía garantías a la señora Karem Roca. Y le dije que acá no se puede dejar [...] Son dos ingresos que tiene a oficinas que dependen de mí”, aseguró el parlamentario.

Edgar Alarcón concluyó reiterando que no tuvo participación alguna en la grabación de audios por parte de Karem Roca en las cuales se oye a Martín Vizcarra, Miriam Morales y Richard Cisneros.

“Sería bueno que le pregunten a ella, porque yo no he participado para nada en ningún tipo previo a la grabación o posterior. Solo participan el presidente de la República (Martín Vizcarra), Karem Roca [...] De ninguna manera (participé), tengo otras prioridades”, acotó.

