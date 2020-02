Las elecciones parlamentarias 2020 estuvieron en el segundo plano para el ciudadano y tuvieron una corta campaña que despegó a solo días del sufragio. La particularidad del proceso, sin embargo, se evidencia también a través de sus resultados.

Si bien la mayoría de electores optó por algún partido y dio sus razones para hacerlo [ver infografía], la última encuesta de El Comercio-Ipsos ilustra cómo la desconfianza hacia la política y los políticos estuvo detrás de quienes prefirieron votar en blanco o viciar la cédula.

Así, el 53% de los entrevistados que dijeron que votaron en blanco explicó que lo hizo porque no cree en los políticos. La misma razón dio el 48% de quienes viciaron adrede sus cartillas.

Del total de entrevistados, la mayoría decidió su voto el mismo día del sufragio o un mes antes del mismo. El 33% indicó no haber votado.

Asimismo, las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 100% de actas contabilizadas, dan cuenta de un ausentismo del 26%, el mayor porcentaje en casi 20 años, desde el 2001.

—Perspectivas—

Para Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en el Perú, los resultados del estudio y las recientes elecciones en sí ratifican nuevamente el desinterés ciudadano no solo en el proceso, sino en la política en general. “Hay un componente importante que tiene que ver con la desafección, el desinterés en una elección solo congresal, complementaria, por un tiempo más pequeño”, comentó a este Diario.

Sin embargo, consideró que lo ocurrido no sería un anticipo de los comicios del 2021, que tendrán candidatos presidenciales que lideren los partidos, discursos nacionales más claros y mensajes de campaña más articulados.

Por su parte, Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, diferencia dos sectores: uno al que definitivamente no le interesa la política y otro que está disconforme con los políticos actuales, que muestra un tipo de rechazo eventualmente y busca opciones nuevas. “El voto nulo y el blanco expresan bastante bien ese sentido, la idea de ‘no me interesa en general la política’ o ‘no me interesan estos’”, comentó.

La encuesta también muestra lo que hubo detrás del voto por algún partido. Los entrevistados destacaron las ideas y propuestas de siete de las nueve agrupaciones que tendrán representación.

En el caso de Fuerza Popular y el Frepap fueron otros los aspectos primordiales para sus electores. El 17% de los votantes de este último lo consideró el mal menor.

Medina ve positivo que se haga referencia a las propuestas como razón para el voto, pese a que “no ha sido una campaña con énfasis programático”.

Lanegra apuntó que una o dos ideas fuerza de las campañas de los partidos pueden haber conectado a los electores con una determinada agrupación o alguna figura visible de la misma.