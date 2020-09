Conforme a los criterios de Saber más

El ex primer ministro Pedro Cateriano dijo a El Comercio que la decisión de afiliarse al partido Todos por el Perú (TPP) será tomada entre este lunes y el martes, poco antes de que venza el plazo para la inscripción en organizaciones políticas y participar en las elecciones internas. En estos comicios se elegirá a los candidatos de las ternas presidenciales y del Parlamento.

“Al final del día o mañana en la mañana deberíamos ya tener una decisión. Hoy día vamos a tener una reunión con el grupo con el que he estado trabajando para tomar una decisión y en principio hemos quedado con Áureo Zegarra en volver a conversar para darles nuestra respuesta final”, declaró Cateriano.

El domingo, Zegarra, presidente de TPP, había adelantado que tanto Cateriano como el ex ministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos han tenido conversaciones con ellos “en estos últimos 15 días”, en base a coincidencias ideológicas.

Por su parte, el ex primer ministro dijo que la comunicación con TPP fue para evaluar “la posibilidad de trabajar con ellos”, bajo la única posibilidad que establece la legislación: una afiliación. Consultado sobre si esta afiliación es con miras a la posibilidad de integrar una plancha presidencial, respondió que esto dependerá de la militancia.

“Anticiparme a eso creo que no es prudente y en todo caso si se toma la decisión de entrar a participar se tiene que respetar la voluntad de la agrupación a través del voto”, dijo Cateriano. Mencionó también que aunque no tiene una “estructura partidaria”, sí un grupo de personas con las que ha venido trabajando.

Hasta la fecha, Cateriano no registra ninguna afiliación, de acuerdo a la consulta hecha en el ROP.

“No me gustaría adelantar, pero la situación grave por la que atraviesa el país obliga a uno a tomar decisiones de participar en los asuntos públicos del país, y considero también que dadas las circunstancias es una obligación cívica la participación. Hay que defender las libertades, y la libertad en su contenido político y económico. La libertad es una sola”, agregó el ex ministro. “Creo que en ese aspecto hemos coincidido en las conversaciones y es una de las cosas que finalmente vamos a graduar”.

Finalmente, respecto a los líos entre el grupo de Zegarra y la facción de José Antonio Aspíllaga, indicó que sí ha sido informado sobre la situación. “Es algo que lamentablemente ocurre en muchos partidos políticos”, mencionó.

Por su parte, Luis Herrera, vocero de TPP, dijo que si el ex primer ministro Cateriano se afilia finalmente en el partido, entonces ingresará al proceso interno de elección de candidatos. “El presidente del partido sostiene diálogo con los militantes y las personas que deseen afiliarse. Yo acabo de suscribir mi afiliación, mañana o tarde si Cateriano lo hace...el partido es democrático y se va a someter a las reglas de procedimiento de elección interna”, mencionó. “No podríamos hablar de una intención de integrar planchas porque en TPP vamos a respetar la democracia interna”, agregó Herrera.

Este miércoles 30, el partido celebrará una asamblea entre el CEN y representantes regionales para tomar una decisión respecto a su participación en las elecciones 2021 y el procedimiento de democracia interna, así como determinar si se tendrán a una lista única o abierta.

La asamblea que tendrá este miércoles TPP.

Persona jurídica

Uno de los temas a definir en TPP tiene que ver con la personería jurídica del partido, que será visto este 1 de octubre en segunda y definitiva instancia. A la fecha, el JNE ha confirmado que la directiva del partido es encabezada por Áureo Zegarra y no la facción contraria.

Áureo Zegarra, de acuerdo con el JNE, sigue encabezando el partido.

“En estos momentos, el tema está mucho más clarificado. Hay resoluciones en primera instancia del JNE que ratifican la presidencia de Áureo Zegarra en TPP y Jean Carlo Zegarra como personero. El 1 de octubre, a las 11 a.m., se ha convocado a una audiencia para definir el tema en segunda instancia. Estamos seguros de que los argumentos legales sustentan la posición del señor Zegarra y no debería haber ningún problema para participar en las elecciones”, dijo Herrera a este Diario.

En una resolución emitida el 23 de noviembre del 2019 por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada por el entonces personero alterno, Percy Cárdenas Minaya.

Resolución del JEE de Lima Centro 1 emitida en noviembre del 2019.

El domingo, el ex gobernador de Ica Fernando Cillóniz, quien se inscribió en TPP el pasado 22 de setiembre, dijo que desconocía de los problemas relacionados a la personería jurídica del partido. Además, que no conversó con Zegarra respecto a esta afiliación. “Yo solo me he afiliado y bueno estoy supeditado a lo que decidan las bases de los militantes. Soy militante, no soy candidato para nada”, declaró.

