El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, calificó como “amoral” el retraso en la proclamación del nuevo presidente de la República. En entrevista con La Nación de Argentina, señaló que, “de acuerdo con el conteo” de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Pedro Castillo fue el ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“De acuerdo al conteo, está claro que Castillo ya ganó. Hay que esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, pero, por razones de tipo subjetivo algunos están retrasándolo, algo que es evidentemente una cosa amoral”, aseveró.

El arzobispo consideró que en el actual panorama peruano existen similitudes con lo que pasó en las últimas elecciones de Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump y sus partidarios denunciaron fraude electoral.

“Es muy parecido a lo que quisieron hacer en Estados Unidos y no lo pudieron hacer porque la democracia se fortaleció, con la demostración de que todo era un engaño, una ‘fake news’. Yo creo que en el Perú está haciéndose un retrato similar de las ‘fake news’ de los Estados Unidos, solo que se trata de un país más pequeño, más débil”, sostuvo.

Además, precisó que existen sectores “que no quieren” que Pedro Castillo “pueda gobernar” y destacó que organismos internacionales han felicitado al Perú por llevar a cabo un proceso transparente.

“En este momento, sin duda, hay sectores que no quieren que el señor Castillo pueda gobernar. Pero no es legítimo considerar esto si ganó la elección, porque hay una votación que es límpida, que está bien hecha, como han felicitado organismos e instituciones internacionales. Ya quedó demostrado que no hubo fraude”, destacó.

Asimismo, Carlos Castillo dijo no estar “seguro” de la concepción que tiene el candidato presidencial sobre “el comunismo y el socialismo”; sin embargo, lo consideró como una persona “mucho menos peligrosa de lo que se dice”. Agregó que existe un grupo de personas que quiere “manipular la realidad”.

“Pero hay una desesperación y está azuzada por sectores que quieren que la gente mantenga el mito o la idea o el diablo de un comunismo que no existe, por lo menos, no de la forma que se agita […] Hay un grupo que quiere manipular la realidad porque desprecia lo que puede ocurrir y ha creado toda una situación de miedos”, refirió.

Finalmente, precisó que son estos sectores a los que les “interesa” incentivar el miedo para “dar vuelta al sistema electoral”, lo cual calificó como “grave”.

“Hay sectores a los que ya no les parece interesarle quién sea el elegido o la elegida. Lo que les interesa es crear un miedo enorme para dar vuelta al sistema y eso sí es grave. Y la Iglesia, en este sentido, reafirma la importancia de fortalecer la democracia y que todos los canales sean respetados”, acotó.

