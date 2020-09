El Congreso de la República tiene solo hasta el 28 de setiembre para que se promulguen leyes de carácter electoral, las mismas que puedan ser aplicables para el proceso electoral 2021. En ese contexto, suman cuatro las iniciativas de ley que deberá resolver la representación nacional en las próximas dos semanas para intentar dar un poco de orden a las reglas de juegos.

Un factor clave [ver punto 4] a tomar en cuenta es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el único organismo electoral con iniciativa de ley. Pero a la fecha, el máximo ente electoral afronta una problemática y es que desde el lunes se quedará sin quórum y no podrá adoptar decisiones sobre la normativa electoral.

Esto último debido a que el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades públicas no realizan hasta la fecha sus elecciones internas para nombrar a su nuevo representante ante el pleno del JNE que, según su propio reglamento, necesita cuatro miembros para tener quórum.

Fuera de ello, todos los pendientes de reforma electoral recaen sobre el Congreso de República y acá analizamos los proyectos que pueden ser aprobados -o ratificado- en las últimas semanas.

1. impedimentos para sentenciados

El pasado 5 de julio, el pleno aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio que impide la postulación a cargos públicos de personas sentenciadas en primera instancia. Por tratarse de una reforma constitucional requiere una segunda votación y hoy se cumplen dos meses en los que la Mesa Directiva no procese con la segunda votación.

La última vez que se puso al debate fue el 13 de julio, pero no se votó debido a que Podemos Perú y Unión del Perú cambiaron de postura en contra de la iniciativa. De no aprobarse hasta el 28 de setiembre, la norma no aplicará al proceso electoral 2021.

2. Financiamiento de partidos

La Comisión de Constitución aprobó un dictamen donde se establece que los partidos podrán recibir hasta un máximo de S/ 516.000 provenientes de personas naturales o jurídicas.

Mientras que el tope para ingresos destinados a actividades proselitistas es de S/ 537.500. En lo que se refiere a multas, calificadas desde leves hasta muy graves, los montos oscilan entre S/ 21.000 y S/ 537.500.

Se propuso que la ONPE pueda acceder a las cuentas de los partidos políticos pero, según lo acordado, solo podrá darse cuando la organización lo autorice.

3. Voto preferencial

La bancada del Partido Morado ha insistido con que el pleno apruebe la propuesta de eliminación del voto preferencial para lograr la paridad y alternancia efectiva en las listas de candidatos. Existen propuestas legislativas del Partido Morado, Somos Perú y Frepap, pero hasta la fecha no hay un dictamen de la Comisión de Constitución.

La bancada del Partido Morado también ha solicitado un pleno dedicado a aprobar temas electorales.

4. Sistema electoral

Los organismos electorales remitirán al Congreso -a través del JNE, el único ente con iniciativa de ley- un proyecto para cambiar la fecha límite de inscripción de candidaturas, con lo cual ya no sería el 22 de diciembre sino el 11 de enero. Esto responde a que la ONPE ha propuesto realizar las elecciones internas de los partidos políticos entre el 19 y 27 de diciembre.

El JNE también remitirá una iniciativa para que el Congreso modifique su ley orgánica y permita que sus miembros con mandato vencido puedan seguir sesionando mientras eligen su reemplazo. A partir del lunes, este ente se quedará sin quórum debido a que el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las universidades públicas no han podido elegir a sus miembros.

