Expirado el límite establecido para la inscripción de listas de candidatos para las elecciones municipales y regionales de este año, 12 postulantes a la alcaldía de Lima efectuaron este trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según el portal oficial de la institución.

De acuerdo con el cronograma original del proceso electoral, el plazo del sistema de inscripción de candidatos era hasta el 14 de junio. Sin embargo, ese día el JNE lo amplió por 72 horas, hasta el 17 de junio. Esto se debió a que distintos partidos políticos habían reportado demoras en la mesa de partes virtual del organismo electoral.

Cumplida esta prórroga, una búsqueda en las listas de candidatos provinciales de la plataforma electoral del JNE muestra que los partidos presentaron una docena de fórmulas para Lima Metropolitana.

Repasa aquí los doce candidatos en orden alfabético

Gonzalo Alegría - Juntos por el Perú 59 años. Economista y sociólogo. En el 2010, fue candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular. 1 / 12 Yuri Castro - Perú Libre 43 años. Abogado. Antes postuló al Parlamento Andino (2021), al Congreso (2020) y para regidor (2018). 2 / 12 Omar Chehade - Alianza para el Progreso 51 años. Abogado y exprocurador. Fue vicepresidente (2011-12) y congresista por APP (2020-21). 3 / 12 Guillermo Flores - Partido Morado 38 años. Abogado de profesión. No registra postulaciones previas a cargos de elección popular. 4 / 12 George Forsyth - Somos Perú 39 años. Exalcalde de La Victoria. Postuló a la presidencia en el 2021 y quedó en el octavo lugar. 5 / 12 Alex Gonzales - Partido Demócrata Verde 60 años. Actual alcalde de San Juan de Lurigancho. Fue candidato a la alcaldía de Lima en el 2010 y en el 2014. 6 / 12 Elizabeth León Chinchay - Frente de la Esperanza 56 años. Ingeniera civil de profesión. No registra postulaciones previas a cargos de elección popular. 7 / 12 Julio Lingán - Partido Patriótico del Perú 48 años. Abogado y secretario general de su partido. Fue candidato al Congreso en el 2021. 8 / 12 Rafael López Aliaga - Renovación Popular 61 años. Ingeniero y empresario. Postuló a la presidencia en el 2021 con el mismo partido y obtuvo el tercer lugar. 9 / 12 Luis Molina - Avanza País 72 años. Abogado y alcalde de Miraflores. Previamente fue regidor por el mismo distrito en tres períodos. 10 / 12 Álvaro Paz de la Barra - Fe en el Perú 38 años. Abogado y alcalde de La Molina. Fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. 11 / 12 Daniel Urresti - Podemos Perú 65 años. Exministro del Interior. Fue congresista (2020-21) y postuló a la presidencia en el 2021. 12 / 12

Estas incluyen a postulantes al sillón municipal y aspirantes a regidores. Entre los primeros están excandidatos a la presidencia, tales como Rafael López Aliaga, George Forsyth y Daniel Urresti; un exvicepresidente (Omar Chehade); políticos antes tentaron el sillón municipal de la ciudad, tales como Gonzalo Alegría y el propio Urresti; y actuales alcaldes distritales, como Luis Molina, Alex Gonzales y Álvaro Paz de la Barra.

Fuentes del JNE indicaron que en el caso de estos dos últimos, las inscripciones de sus partidos fueron suspendidas de participar en este proceso electoral. Sin embargo, sus listas figuran como presentadas, debido a que cumplieron el proceso de inscripción en la plataforma digital.

Agregaron que ambos han interpuesto recursos de apelación con el objetivo de que se les otorguen inscripciones provisionales que les permitan participar en los comicios. Si la solicitud no les es concedida, no podrán ser parte de la elección. Por lo tanto, aún no se considera que estén completamente fuera de carrera.

“Estamos solicitando que se ordene al Registro de Organizaciones Políticas la inscripción provisional de Fe en el Perú [su partido] por haber cumplido con todas las exigencias legales y no esperar que la inscripción del partido político ocurra posterior a las próximas elecciones”, dijo Paz de la Barra a través de su equipo de prensa. Hasta el cierre de esta nota, Gonzales no contestaba las llamadas de El Comercio para consultarle sobre este tema.

Culminada la etapa de presentación de listas y solicitud de inscripción, todavía falta que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro determine qué listas han sido formalmente admitidas. La fecha límite es el 3 de agosto, cuando también se cumple el plazo para el retiro de candidaturas y las renuncias a estas.

En el país

El JNE también informó que hasta el cierre del plazo establecido, en el Perú fueron recibidas 11.540 solicitudes de inscripción de listas de candidatos para los comicios del 2 de octubre. Se trata de fórmulas para gobiernos regionales, alcaldías provinciales y alcaldía municipales.

En las elecciones del 2018, donde ganó Jorge Muñoz, hubo un total de 20 candidatos a la Alcaldía de Lima. (Foto: archivo GEC)

Noventa y tres jurados electorales especiales trabajarán para definir la admisión de las listas y publicarlas en el plazo correspondiente.

Superada esa fase, el 18 de agosto es la fecha límite para que se resuelvan en primera instancia las tachas que sean presentadas contra los candidatos, así como las exclusiones por dádivas y por faltas relacionadas a las declaraciones juradas de hojas de vida.

Cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2022

Posteriormente, el 2 de setiembre es el plazo máximo para resolver en segunda instancia las apelaciones a dichas tachas y a las mencionadas exclusiones.

El cronograma continúa con el 1 de octubre como fecha límite para la exclusión de candidatos por sus situaciones jurídicas. Finalmente, el domingo 2 de octubre serán las elecciones y una posible segunda vuelta en el caso de gobiernos regionales sería entre noviembre y diciembre.