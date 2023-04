El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) a favor de que el Congreso no pueda ser cuestionado en sus decisiones y pidiendo que se incluya a jueces supremos y al titular del jurado electoral en la lista de autoridades que pueden ser procesadas políticamente.

“La sentencia competencial (del TC) vulnera notoriamente la independencia de los jueces electorales. Notoriamente. la existencia en el (artículo de la Constitución) 99 de la posibilidad del juicio político a los jueces de la Corte Suprema también vulnera ese derecho. Lo vulnera y se ha consentido buen tiempo sin decir nada porque no se usa, pero en cualquier momento se puede ejercer”, advirtió.

Salas Arenas se pronunció así durante su ponencia en el evento “Relevancia de la independencia de los órganos jurisdiccionales” en Huánuco este viernes 21 de abril, y recordó que la Corte Suprema también ha considerado el fallo del TC como una vulneración a su independencia y un desequilibrio en el funcionamiento del Estado.

“Esa vulneración convierte en ilusorio el ejercicio de cualquier posibilidad de defensa interna porque se ha dicho que no procede ningún amparo contra decisiones del Congreso y porque los miembros del Poder Judicial que las amparen deberán ser sometidos a investigación por la Junta Nacional de Justicia”, indicó.

El titular del JNE advirtió que la única explicación que encuentra detrás de la resolución del TC que contraviene todos los antecedentes nacionales y las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH es porque “hay afanes políticos superiores a las determinaciones de carácter jurídico”.

“¿Por qué el TC se encuentra al margen de estas obligaciones que el Estado peruano tiene que cumplir? Mi única respuesta es que es un tribunal político”, cuestionó Salas.

El magistrado recordó que el argumento en defensa de la decisión del TC que señala que los jueces electorales y supremos carecen de entidades que controlen sus actos es falso, porque para eso existe la JNJ y sus funciones establecidas en la Constitución.

“¿Quién analiza la violación a estos deberes judiciales? La JNJ. ¿Quién puede decir que el juez no es idóneo? La JNJ. ¿Quién puede decir que el juez no es independiente o ha obrado contra la independencia? La JNJ. Por eso es que cuando se dice en materia del presidente del JNE no hay quien lo controle, es una falacia total”, indicó.