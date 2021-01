Conforme a los criterios de Saber más

El expresidente Martín Vizcarra, actual candidato de Somos Perú por la lista congresal de Lima, atraviesa una amenaza hacia su postulación. El viernes 15 de enero, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 resolvió excluirlo de la contienda por no consignar una información en su declaración jurada de bienes e ingresos. El caso está en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, que decidirá en última instancia.

Especialistas consultados por El Comercio estiman que un fallo desfavorable para Vizcarra pondría al partido en una cuesta mucho más alta hacia los comicios de abril. Esto, porque la campaña ha sido totalmente enfocada en el candidato. Al ser tan dependiente la estrategia política, los efectos adversos de perder el arrastre ya podrían presagiarse.

En sus redes sociales, tanto Salaverry como el partido exponen el despliegue proselitista que tienen con Vizcarra como figura estelar. Desde que se consolidó la inscripción de las candidaturas, el postulante a la presidencia ha recorrido varios puntos del país junto a su cabeza de lista por Lima. El exmandatario es una ficha electoral importante para la agrupación y su nombre es incluso protagónico en el logo de toda la campaña.

Desde muy temprano hemos recorrido junto a @MartinVizcarraC los AA.HH de Villa María del Triunfo en Lima. Conversamos con mujeres luchadoras que sobrellevaron la cuarentena organizando las ollas comunes para asegurar la alimentación de sus familias. #TrabajemosJuntos ❤❤❤ pic.twitter.com/fIPNBioaUb — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) January 12, 2021

Recorriendo la ciudad blanca de Arequipa junto a @MartinVizcarraC Caluroso recibimiento !!! Seguimos caminando por la ciudad, conversando con la gente y explicandoles nuestras propuestas.

(Sin anuncios previos para evitar aglomeraciones).#TrabajemosJuntos 🇵🇪❤ pic.twitter.com/sTm7sdxuZU — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) January 10, 2021





¿Cómo despegar sin Vizcarra y asegurar la valla?

Para el politólogo Paolo Sosa Villagarcia, es muy difícil que -a este punto tan temprano de la contienda- Vizcarra haya logrado capitalizarle popularidad al propio partido. Por tanto, considera que, de ratificarse una exclusión en contra del candidato, Somos Perú asumiría la urgencia de ‘raspar’ votos con un cambio de estrategia en medio de la competencia.

“Creo que es muy difícil capitalizar simpatía [para un partido] en tan poco tiempo. El partido puede, definitivamente, quedar vulnerable porque debemos considerar que -de darse el caso de la exclusión de Vizcarra- la necesidad de ‘jalar’ votos recaería únicamente en Daniel Salaverry. Y, por lo que advierto hasta el momento, Salaverry no es el tipo de candidato que podría solucionar ese problema”, señala.

El especialista en temas electorales José Tello Alfaro apunta que la estrategia de Somos Perú es notoriamente dependiente de la figura de Vizcarra. Esto, porque el expresidente -quien se presenta en gira nacional pese a solo ser cabeza de lista por Lima- garantiza un ‘efecto locomotora’ para beneficiar a otros candidatos del partido al Congreso. Finalmente, recuerda que el pase de la valla electoral está sujeto al logro electoral en el Parlamento (5% de votos válidos a nivel nacional y un mínimo de cinco escaños para más de una circunscripción, según la Ley de Organizaciones Políticas).

“La votación que puede sacar Vizcarra para el Congreso permite al partido proyectarse a conseguir un alto volumen de parlamentarios electos en el distrito electoral de Lima. Pero Vizcarra, estratégicamente, puede jalar votación para todas las congresales de Somos Perú a nivel nacional. Por eso, se entiende que viaje en campaña a regiones donde no es candidato. Entonces, Salaverry no es protagónico”, expresó.

Tello destaca que el escenario no es tan firme para Somos Perú aunque conservara a Vizcarra, pues las encuestas de intención de voto al Congreso, tampoco colocan al partido en un nivel alto.

De acuerdo con las dos últimas encuestas de El Comercio-Ipsos, el partido del corazón ha pasado de un 3% a un 5% entre diciembre de 2020 y enero de 2021 en preferencias al Parlamento. De esta manera, se perfila entre el cuarto y quinto lugar, por debajo de agrupaciones como Acción Popular, Partido Morado, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Salaverry en problemas, pero no tanto el partido

Encuesta El Comercio Ipsos

En cuanto a intención de voto por candidato presidencial, Somos Perú tiene un muy limitado porcentaje. De acuerdo con la encuesta El Comercio-Ipsos, publicada el último 17 de enero, Salaverry figura con un 4%, en un empate de octavo lugar con los postulantes Ollanta Humala (Partido Nacionalista) y César Acuña (APP). En octubre de 2020, Salaverry obtuvo un 2%; por lo que solo ha crecido la mitad en simpatías.

“Hay dos fórmulas con las cuales, por lo general, un partido se asegura la inscripción, la valla electoral y la representación. La primera es que el candidato presidencial tenga demasiada popularidad y arrastre la votación hacia el Congreso. La otra es que el candidato que encabece la lista parlamentaria -que suele ser por Lima- genere ese arrastre. Sin embargo, debemos también considerar que existe el voto cruzado [que permite votar por una plancha presidencial y una lista parlamentaria de diferentes partidos]”, comentó el politólogo Paolo Sosa. Sobre esto último, sostiene que Salaverry no es el foco de la elección para Somos Perú como sí lo es Vizcarra.

El también politólogo Mauricio Zavaleta Siri explica que -con un retiro del candidato estrella- se despliegan dos escenarios: la cuesta abajo con las listas al Congreso y el desvanecimiento de Salaverry. Ambas figuras, estima, representan un riesgo de no pasar la valla electoral o hacerlo de manera muy humilde.

“Solo quedaría la candidatura de Salaverry para poder ‘jalar’ y él tiene una intención de voto bastante reducida hasta ahora. Veo muy complicado que Salaverry logre un levante por sí solo porque queda poco tiempo para la fecha de la elección. Sin la ‘locomotora’ de Vizcarra, el atractivo para el partido se pierde considerablemente y ahí la atención principal será en pasar la valla como se pueda. Yo creo que el partido apuesta a salvar la inscripción con Vizcarra y que la candidatura de Salaverry era más accesoria”, señaló.

¿Quedaría un poco del arrastre?

En diálogo con este Diario, la politóloga Kathy Zegarra Díaz indicó que, a pesar de una exclusión, es muy probable que Vizcarra siga concentrando o manteniendo preferencia electoral. La especialista comenta que un escenario sin Vizcarra obligaría a Salaverry a cambiar de estrategia para la presidencial, pero que no habría tanto costo para Somos Perú frente al Congreso.

“Vizcarra genera un activo político y electoral clave para Somos Perú. Es evidente que el partido busca -con el dúo Salaverry-Vizcarra en gira por el país- que los electores voten ‘en paquete’, tanto para el lado presidencial como para el lado parlamentario. Ahora, si Vizcarra es excluido, eso definitivamente va a ser más costoso para Salaverry que para el partido en el Congreso porque toda la estrategia gira alrededor de Vizcarra”, refirió.

José Tello estima que una hipotética exclusión puede ser utilizada por Somos Perú para sacar algo de provecho.

“No creo que Somos Perú no pase la valla electoral o pierda la inscripción, pero sí va ha haber una afectación grande para el partido el perder a Vizcarra. Además, podemos considerar que una exclusión puede ser usada para victimizar al candidato y endosar preferencias por solidaridad. Entonces, creo que, políticamente, puede ser aprovechado para seguir ganando votos”, explicó.

Una situación como la que plantea Tello ya ha ocurrido antes. El caso más reciente es el de Antauro Humala, por ejemplo, quien encabezaba la lista por Lima de Unión por el Perú y que, aun excluido, obtuvo 31,652 votos a nivel nacional en las Elecciones Congresales Extraordinarias de enero de 2020.

El politólogo Mauricio Zavaleta sostiene que una alternativa para el partido -en caso de perder a Vizcarra- sería mantenerlo como figura de campaña. Sin embargo, sería un juego bastante complejo y sin ganancia garantizada.

“Puede ser una opción que se lo mantenga en la campaña, pero él se convertiría solo en un vehículo. Ahora, Vizcarra no tiene una asociación con Somos Perú porque muy probablemente sus simpatizantes votarían o votarán por él sin tener preferencia fiel por el partido”, dijo Zavaleta.

De acuerdo con el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, sobre Vizcarra corresponde la exclusión debido a una omisión de datos en su declaración jurada. El pedido había sido presentado por la excongresista Yeni Vilcatoma. La instancia le dio la razón en el punto de que el candidato no consignara sus ingresos como accionista en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A., un dato que sí figura en Registros Públicos.

Hemos cumplido con todos los requisitos y procedimientos para solicitar nuestra inscripción. Apelaremos y confiamos que el pleno del JNE resolverá con objetividad y justicia. Seguimos en carrera electoral, y continuamos firmes trabajando juntos. El Perú Primero. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) January 15, 2021

Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, dijo en Canal N que el requisito observado por el JEE no está normado. “Lo que pide la norma es que precises si tienes renta de acciones. Lo que pasa es que el formulario no exige la descripción y no hay un espacio en el formulario del 2020 donde se pueda reseñar eso”, explicó.

El Comercio intentó conocer la estrategia de Somos Perú en caso Vizcarra quede fuera de carrera. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. La oficina de prensa del partido nos reiteró que la agrupación confía en que el JNE revertirá el fallo desfavorable del candidato.

