El expresidente Ollanta Humala fue el candidato más votado en las primeras vueltas del 2006 y 2011 (elección que ganó en segunda vuelta), pero, tras su gobierno y las diferentes investigaciones que se han abierto en su contra, en la actualidad lidera el antivoto con 73%, de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos. El nacionalista encara su tercera elección en su momento de mayor fragilidad.

“Creo que hay que trabajar más de manera general, lo que hay que rescatar de esta encuesta es que soy el candidato que ha crecido más, más del 100%, hay que trabajar más […] Tenemos que informar a la gente sobre nuestra gestión, donde tuvieron crecimiento, empleo y estabilidad”, refirió Humala al ser consultado en Canal N sobre el alto rechazo que genera su candidatura.

Durante las últimas cuatro semanas, el ex jefe de Estado ha realizado viajes proselitistas a San Martín, Amazonas, Cajamarca y Junín.

Y en Lima ha realizado recorridos en San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Comas y San Juan de Miraflores.

El discurso de Humala Tasso, en todos estos lugares, ha girado entorno a tres ejes : el quinquenio que está por concluir ha sido uno perdido, los programas sociales requieren ser fortalecidos y a raíz de las múltiples crisis que atraviesa el Perú, la ciudadanía necesita a “experiencia y patriotismo” y no un “futuro incierto” ni “improvisados”.

“Necesitamos un gobierno que tiene experiencia y, paradójicamente, no un salto al vacío, como decían de mí en el 2006. Por otro lado, vemos que, en este quinquenio, que es uno perdido, se ha amenazado la gestión nacionalista, de los programas sociales, de la reforma de salud, de la reforma de la educación, y de las obras de infraestructura”, mencionó en RPP TV a mediados de diciembre, en una de sus primeras entrevistas como postulante.

El entonces candidato de Gana Perú a la Presidencia redujo su antivoto en 18 puntos porcentuales, entre enero y mayo de 2011, según diferentes encuestas de Ipsos Perú. (Infografía: Raúl Rodríguez | El Comercio)









¿Cuál es la estrategia?

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza, candidato por el Partido Nacionalista al Congreso, explicó a El Comercio que la estrategia de su agrupación para reducir el alto nivel de antivoto hacia Humala pasa por mostrar los resultados de su administración. “Vamos a generar espacios de comparación entre este quinquenio y el nuestro, se verán que las diferencias son notorias”, manifestó.

Pedraza dijo que el expresidente ofrece estabilidad económica y política, lo que, agregó, los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti no han logrado en los últimos cinco años. “ En consecuencia, esperamos que ese antivoto se reduzca sustancialmente a partir de mostrar lo que el Partido Nacionalista hizo, sobre todo a favor de las personas con menos ingresos ”, subrayó.

También indicó que su agrupación está a favor de que se elabore una nueva Constitución, cuya aprobación se someta a referéndum. Sin embargo, aclaró que las modificaciones al capítulo económico deben ser mínimas.

Agregó que se debe precisar que la causal para la vacancia por permanente incapacidad moral se debe limitar de manera expresa a problemas de salud mental y también establecer que el Congreso no puede censurar a un Gabinete Ministerial durante el último año de mandato.

Menos actos ante segunda ola

Alberto Otárola, candidato a la segunda vicepresidencia de la República y al Congreso por el Partido Nacionalista, dijo que Humala Tasso también realizó viajes antes de que inicien las elecciones, a fin de constatar la eficacia y la continuidad de los programas sociales. Por ello, cree que los sectores D y E son lo que más respaldan al expresidente.

El exministro de Defensa refirió que los viajes proselitistas del exmandatario continuarán en las medidas de que la situación lo permita. “Esperamos que los protocolos que el Ministerio de Salud está elaborando para la campaña respeten el derecho constitucional a la participación política”, complementó.

Fuentes cercanas al Partido Nacionalista señalaron que es muy probable que la campaña presencial de Humala Tasso se reduzca en las próximas semanas, en el sentido, de que se visitarán menos localidades y solo tendrá a pocas personas como participantes. “Lo importante para nosotros es respetar el protocolo, lo hemos venido haciendo”, agregaron.

Aunque el exmandatario sí ha generado aglomeraciones, como en San Martín, donde ser observó a un cúmulo de personas a su alrededor y algunos no usaban mascarilla.

El último 14 de enero, en una visita a Carhuapoma, en San Martín, Humala Tasso generó una aglomeración. Ahí prometió continuar con la reforma universitaria. (Foto: Difusión)

Otárola adelantó que Humala, en las siguientes semanas, realizará una pequeña gira por la zona del sur del país, que comprenderá las ciudades de Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna.

“Vamos a buscar un reencuentro con las bases nacionalistas del sur, que siempre nos han apoyado”, expresó.

El exministro consideró que el Partido Nacionalista disputará con Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú a la Presidencia el espectro de centro izquierda.

“Creemos que Mendoza representa a lo más conservador de la izquierda, que no se ha renovado y que puede ser un riesgo para el país, la propuesta del Partido Nacionalista no se ubica ni con la derecha ni con la izquierda, sino con los de abajo”, mencionó.

¿Nadine Heredia tendrá un papel en campaña?

Y aunque la exprimera dama Nadine Heredia fue uno de los activos de las dos campañas anteriores de Humala Tasso a la Presidencia, esta vez no tendrá ninguna participación en la contienda, según adelantaron Pedraza y Otárola a este Diario.

“La señora Heredia está dedicada a sus hijos, a su familia. De tal manera, que no tiene participación en esta campaña política”, refirió el exministro del Interior.

Heredia Alarcón solicitó, a inicios de este año, tener comunicación con Cynthia Montes, ex secretaria de Prensa de Palacio de Gobierno y actual jefa de Comunicaciones de la campaña de su esposo, a fin de continuar ejerciendo su trabajo como integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Nacionalista.

Al ser consultado sobre este pedido por El Comercio, Otárola respondió que los derechos políticos “no se pueden cortar por solicitudes arbitrarias de fiscales”. “ Ella tiene derecho a participar en una vida política, ninguna sentencia se lo impide. Pero aclaro que no tendrá un rol , le recuerdo que está con detención domiciliaria. Quien está al frente de la campaña es el expresidente Humala”, acotó.

A fines de marzo de 2006, Humala fue acompañado por Heredia a Tacna para uno de los mítines de cierre de su campaña de primera vuelta. (Foto: AFP)

La politóloga Denisse Rodriguez Olivari consideró que el Partido Nacionalista ha leído bien la situación de Heredia, porque tras el gobierno de Humala “no goza de la simpatía del público”. “Ella también está implicada en el Caso Lava Jato, incluso el fiscal [Germán Juárez Atoche] ha pedido más años de prisión para ella que para Humala. Y la antipatía hacia ella tiene relación con que a pesar de no ser elegida tuvo preponderancia en el gobierno”, añadió.

El analista político Pedro Tenorio dijo que no solo la imagen de Humala, sino también la de Heredia ha sufrido un desgaste no solo por las investigaciones en su contra, sino por las actitudes que mostraron cuando estuvieron en Palacio de Gobierno.

“Ellos afrontaron diferentes crisis en el poder, no las supieron manejar, como las agendas. Y si Heredia no aparece en la campaña es porque han considerado que es más lo que les resta. Ya Humala tiene un mes en campaña y no hay una sola foto con su esposa”, expresó.

Durante la segunda vuelta, Heredia celebró su cumpleaños en Villa El Salvador acompañando a Humala a un acto proselitista. (Foto: Enrique Cúneo | Archivo El Comercio)

El factor Lava Jato

Rodriguez Olivari afirmó que la investigación contra Humala Tasso por presuntamente haber recibido aportes de la firma brasileña Odebrecht para su campaña de 2011 ha “incidido negativamente” en su popularidad. “El desplome ha sido por el Caso Lava Jato. Y de los procesos contra los expresidentes, el suyo es el que más avanzando está, se encuentra en la etapa de control de acusación”, mencionó.

A pesar del alto antivoto que tiene el expresidente, la politóloga dijo que aún es prematuro decir que no tiene opciones, sobre todo porque en el Perú “siempre hay sorpresas”.

Tenorio, por su lado, opinó que incluso superando el factor Lava Jato, Humala tiene serios problemas de discurso políticos. “No he visto una propuesta del expresidente que haya generado la reacción de alguno de sus oponentes. Y mira cuánto le está costando crecer, dos puntos porcentuales en un mes. Él tiene una mochila pesada, veo muy complicadas sus posibilidades [de pasar a una segunda vuelta], sobre todo porque es un candidato que corre la ventaja inicial de ser conocido”.

El analista político sostuvo que, tras dejar Palacio, Humala no ha renovado su proyecto político, sino que ha estado enfrascado en los últimos años en acusaciones por su relación con Odebrecht.

En mayo de 2019, el fiscal Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, acusó a Humala Tasso y Heredia Alarcón por el presunto delito de lavado de activos, por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas de 2006 y 2011.

Juárez Atoche ha solicitado 26 años y 6 meses de prisión para la ex primera dama, mientras que, para el expresidente, 20 años. El proceso se encuentra en etapa control de acusación por parte del Poder Judicial.