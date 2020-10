Conforme a los criterios de Saber más

El 29 de setiembre, un día antes de que venza el plazo para que quienes pretendan postular en las elecciones generales del 2021 se inscriban en una organización política, el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó que se había afiliado al partido Todos por el Perú (TPP).

Poco antes, Fernando Cillóniz había hecho lo propio. El 17 de setiembre, el ex gobernador regional de Ica presentó su solicitud de inscripción al partido. Tanto él como Cateriano han manifestado abiertamente sus aspiraciones presidenciales, aunque han dejado el porvenir de sus candidaturas a las decisiones del partido.

Lo que Cillóniz no sabía al momento de afiliarse a TPP es que en el partido funcionaban dos dirigencias paralelas.

El 5 de noviembre del 2019, una asamblea general extraordinaria del partido tomó, entre otras, la decisión de expulsar de la organización y revocar el mandato del presidente a Áureo Zegarra.

En su reemplazo, se acordó que José Antonio Aspíllaga Plenge, hasta entonces vicepresidente del partido, asumiría la presidencia. Otra medida adoptada por la asamblea fue la revocación del personero legal Jean Carlos Zegarra, hijo de Áureo Zegarra, que fue reemplazado por quien era el personero legal alterno, Percy Cárdenas Minaya.

Áureo Zegarra, sin embargo, no reconoció la decisión de la asamblea, que, según él, fue irregular por más de un motivo, empezando porque no había sido convocada por él, como presidente de la organización.

“Yo no convoqué a esta asamblea. No se hicieron los debidos procesos y, por lo tanto, esa asamblea es nula ipso iure”, dijo Zegarra a El Comercio.





Áureo Zegarra, cuyo mandato fue revocado por una asamblea partidaria en noviembre pasado, continúa figurando como presidente de TPP ante el ROP. El político niega la validez del acuerdo que lo sacó del poder. (Foto: César Fajardo/EC)

Lo decidido en la asamblea, no obstante, encontró obstáculos para inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una primera oportunidad, el JNE declaró improcedente el pedido de modificación de la partida electrónica sobre la revocatoria de Zegarra, por encontrar una serie de observaciones. Luego, el 20 de enero del 2020, mediante la resolución 023- 2020-DNROP/JNE, el organismo electoral volvió a fallar en contra de la solicitud, esta vez por considerar que la decisión no había respetado el debido proceso.

Según Jaime Freundt, vocero y coordinador general de la Comisión Nacional de Política de la facción de TPP liderada por Aspíllaga, el JNE esperaba que el partido demostrase que la revocatoria de Zegarra fue el resultado de un proceso sancionador, cuando, en realidad, el estatuto de la organización permite tomar esta decisión sin necesidad de un procedimiento de esa naturaleza.

Por ello, han presentado una apelación y este martes 6 de octubre se realizará la audiencia virtual del JNE para evaluar el pedido y eventualmente resolverlo.

Actualmente, en el ROP figuran como presidente y personero legal del partido Áureo Zegarra y su hijo, respectivamente.

Según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Áureo Zegarra continúa estando afiliado al partido Todos por el Perú.

“(…) que los señores Zegarra sigan figurando ante el registro de Organizaciones Políticas como Presidente y Personero Legal perturba nuestro funcionamiento y afecta nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política dentro de los que se encuentra la participación política”, señala un comunicado emitido desde la facción liderada por Aspíllaga, el pasado 4 de octubre.

¿Dónde quedan Cillóniz y Cateriano?

Ahora bien, la decisión del JNE sobre quién manda realmente en TPP podría definir el porvenir de las posibles candidaturas presidenciales de Pedro Cateriano y Fernando Cillóniz.

Y es que, mientras que el expremier se acercó a la organización por Áureo Zegarra, Cilloniz lo hizo a través de la facción liderada por Aspíllaga. Cada facción -claro está- cuestiona la regularidad de las afiliaciones realizadas por el bando contrario.

De hecho, luego de conocerse la inscripción de Cilloniz en el partido, Zegarra había declarado que el exgobernador de Ica no había “tenido la gentileza” de llamarlo y dijo no conocerlo personalmente.

“No se trata de que estemos de acuerdo o en desacuerdo [con Cillóniz], en primer lugar, no lo conozco personalmente al señor, no ha tenido la gentileza por lo menos de llamarme, porque el presidente del partido es el que habla y obviamente no hemos tenido ningún tipo de cercanía”, señaló en aquel entonces en Canal N.

En diálogo con El Comercio, Zegarra dijo que no reconoce la inscripción de Cilloniz en el partido, pues esta se hizo a través de Percy Cárdenas Minaya, pese a que, según el ROP, Jean Carlos Zegarra continúa figurando como personero legal.

“Yo no he recibido ninguna ficha de inscripción del señor [Fernando Cillóniz] y el personero legal del partido tampoco. Consideraremos que es militante del partido en el momento en que veamos una ficha oficial. Si el señor Cillóniz está bien inscrito, participará de las elecciones internas y bienvenido sea”, señaló.

Lo mismo ocurre en la otra orilla. Para la facción de Aspíllaga, que no reconoce la autoridad de Jean Carlos Zegarra como personero legal del partido, la inscripción de Pedro Cateriano se habría hecho de manera irregular y, por lo tanto, no sería válida actualmente.

Según Freundt, este ya se ha comunicado con el expresidente del Consejo de Ministros para informarle que “Zegarra está operando ilegalmente” al, supuestamente, tomar decisiones sobre un partido del cual ya no forma parte.

Sin embargo, pese a no reconocer formalmente la afiliación de Cateriano, asegura que esta se encuentra “en proceso de regularización”.

“Él [Cateriano] ha ingresado una ficha de inscripción a través de personas no autorizadas, con un formato que no está aprobado por el partido, por lo que es una inscripción irregular. Ya le entregué las fichas correctas, él tiene que regularizar su situación”, asegura.

A la izquierda, la ficha de inscripción al partido Todos por el Perú, publicada por Pedro Cateriano. A la derecha, el formato de la ficha de inscripción válida, según la facción del partido liderada por José Antonio Aspíllaga.

Las cosas, sin embargo, no serían tan sencillas: Freundt precisa que en el partido se espera que Cateriano reconozca “como él crea adecuado, así sea con un tuit” el acuerdo de la asamblea del 5 de noviembre que revoca a Zegarra y otras autoridades. Ello, antes de que el JNE dé su veredicto final sobre la inscripción de dichas revocatorias en el ROP.

“Si él [Cateriano] no reconoce lo acordado en la asamblea, no solamente no está reconociendo a [Aspíllaga] como presidente, no está reconociendo al tribunal electoral tampoco. (...) Si él presenta sus papeles [de afiliación], la gente que tiene que evaluar su caso lo va a ver con otros ojos”, sostuvo Freundt.

Cateriano, sin embargo, no pareciera tener intenciones de hacer reconocimientos públicos por el momento.

“Yo he conversado ayer [domingo] con el señor Aspíllaga y lo que le he dicho es lo que he manifestado públicamente. Este es un penoso incidente que lo debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones y yo, como hombre de Derecho, voy a acatar lo que defina el Jurado”, dijo a El Comercio.

Este Diario también se comunicó con Fernando Cilloniz, quien respondió que en ese momento no podría contestarnos.

Otros posibles candidatos

Además de los reconocidos rostros de Cateriano y Cillóniz, en TPP hay otros militantes que comparten aspiraciones presidenciales. Se trata de Ulises Muñoz, Enrique Pinedo, Oscar Quintanilla, Luis Enrique Herrera y Alejandro Aybar.

Según Zegarra, todos ellos participarían en las internas del partido como precandidatos.

Freundt, sin embargo, asegura que aún es prematuro hablar de precandidaturas, pues el proceso de comicios internos aún no ha sido abierto por el tribunal electoral de la organización.

Según reportó este Diario, Todos por el Perú ha informado que, en sus elecciones internas, se utilizará el mecanismo de elección por delegados.

Un partido con muchas pugnas y poca suerte

Pese a que el pleito entre Zegarra y Aspíllaga -cuentan fuentes internas- se remonta a años atrás, el detonante que llevó a la asamblea de noviembre del 2019 en la que se revocó a distintas autoridades ligadas al primero fueron los sucesivos fracasos de la organización política en distintos procesos electorales.

En el 2016, cuando el partido tenía a Julio Guzmán como postulante a la presidencia, el JNE excluyó su candidatura y lo dejó fuera de la carrera electoral.

Luego, en el proceso electoral extraordinario del 2019, generado a raíz de la disolución del Congreso, el 30 de setiembre, el JNE declaró improcedente la solicitud para inscribir la lista de candidatos del partido en Lima Provincias. En ese entonces, hasta en 13 distritos electorales se presentaron dos listas de TPP, una por cada dirigencia.

