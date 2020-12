El pleno del Congreso debate el dictamen de la Comisión de Constitución que propone la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Esto luego de que ayer ocho de las once bancadas respaldaran que el documento ingrese a la agenda. Y aunque un sector intentó que la polémica comience en la víspera, finalmente la Junta de Portavoces definió que arranque hoy.

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, envió el documento a la Mesa Directiva ayer a las 10:43 a.m., cuando este había sido aprobado hace una semana. La demora, según explicó el congresista César Combina (Alianza para el Progreso), se debió al recojo de firmas digitales. El último parlamentario en poner su rúbrica fue Gino Costa, del Partido Morado.

Combina, también vocero de APP, adelantó que su bancada respaldará la iniciativa, porque “lo que necesita el pueblo peruano son que los compromisos se cumplan”. “Se requiere que la palabra empeñada en campaña se materialice, no podemos permitir que pase el 18 de diciembre [cuando concluye la presente legislatura]”, añadió.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares, indicó que la predisposición de un sector del Congreso para aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria no tiene relación con las recientes declaraciones del expresidente Martín Vizcarra. El candidato de Somos Perú al Congreso ha levantado esta bandera.

“Nosotros lo hemos dicho desde que estamos en campaña, lo que diga Vizcarra nos tiene sin cuidado, el Partido Morado lo ha pedido varias veces y seguimos en la lucha”, acotó.

Las únicas bancadas que no apoyaron la inclusión del dictamen en la agenda de pleno fueron Fuerza Popular, Unión por el Perú y Podemos Perú.

“Está amarrado al tema del Senado”

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, consideró que la eliminación de la inmunidad parlamentaria debe estar “amarrada” al retorno del Senado.

“[La eliminación de la inmunidad] está amarrado al tema del Senado, viene con la bicameralidad. Es un tema complejo, tiene que entrar completo y no por partes, si entra, entra con la bicameralidad”, subrayó a El Comercio.

El congresista Posemoscrowte Chagua (Unión por el Perú) dijo que su bancada aún no ha analizado el dictamen.

No obstante, a título personal, señaló que “los correcto es que se elimine para todos los que tienen inmunidad”. “Voy a apoyar que se les quite lo inmunidad a todos, no solo a los congresistas”.

Más información

El dictamen establece que los congresistas solo pueden ser procesados por la Corte Suprema “por la comisión de delitos comunes imputados durante el ejercicio de su mandato”. Pero por actos previo a asumir mandato, la competencia es de un juez penal ordinario.

Al tratarse de una reforma constitucional, la eliminación de la inmunidad debe ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. Por ello, si no es aprobada antes de que acabe la actual legislatura, ya no será viable hasta que ingrese el nuevo Congreso en julio de 2021.