Si eres uno de los usuarios que compraron un smartphone en el extranjero, es importante saber qué hacer para que tu celular no sea bloqueado como parte de la iniciativa de OSIPTEL para luchar contra el contrabando y la delincuencia. En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber en torno a esta interrogante que más de una persona se hace, entre otros datos relacionados al tema.

QUÉ ES LO QUE DEBES HACER PARA QUE EL SMARTPHONE QUE COMPRASTE EN EL EXTRANJERO NO SEA BLOQUEADO

Para evitar que el smartphone que compraste en el extranjero sea bloqueado por Osiptel, debes seguir algunos pasos importantes. Primero, asegúrate de registrar tu línea telefónica local en una empresa operadora autorizada en Perú. Esto implica acudir a la operadora con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y los documentos del smartphone que confirmen su legalidad, como la caja donde figura el código IMEI del dispositivo. Verifica que este código coincida con el que muestra tu smartphone para evitar problemas futuros.

Es recomendable adquirir el smartphone en tiendas oficiales del extranjero o empresas importadoras registradas en Perú con su respectivo RUC. Esto asegura que el equipo provenga de fuentes legítimas y esté registrado adecuadamente. Si has traído el celular en los últimos meses o años, no te preocupes, ya que no será bloqueado automáticamente; el conteo para la lista blanca comienza el 22 de abril de 2024.

En caso de que tu dispositivo no esté registrado en la “lista blanca” antes mencionada, Osiptel procederá al bloqueo aproximadamente entre cuatro a seis meses después de iniciar el registro. Si el celular nunca ha sido registrado en una operadora local, Osiptel emitirá una alerta en lugar de bloquearlo de inmediato, dándote tiempo para regularizar la situación con la empresa que te vendió el dispositivo y evitar posibles sanciones o problemas legales.

LOS PASOS A SEGUIR PARA CONOCER TU CÓDIGO IMEI Y CONSULTAR SI FIGURA CLONADO O DUPLICADO SEGÚN OSIPTEL

Desde tiempos modernos, casi fines del siglo XX, la aparición de los denominados Smartphone ha representado un significativo aporte a los servicios públicos de telecomunicaciones, pero generado a la vez que dichos tipos de celulares sean el principal blanco de la delincuencia, siendo este el motivo por el cual Osiptel inicia campañas de desincentivación y ofrece las herramientas necesarias para identificar el IMEI que los identifica.

A través de promulgación de leyes, el organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), busca mitigar el impacto que posee un robo y sus consecuencias tras la alteración de precisamente el código compuesto por 15 dígitos.

El IMEI no es más que una serie de números que identifica a tu celular en cualquier parte del mundo, y según Osiptel puedes conocerla u obtenerla tomando en cuenta la siguiente información:

IMEI FÍSICO

- Ubícalo en la parte posterior del teléfono, exactamente en la bandeja donde se inserta el sim card o debajo de la batería.

- Si no tienes tu celular a la mano, obtenlo en la caja del equipo y/o en los documentos de su adquisición.

IMEI LÓGICO

- Obtenlo marcando el *#06#

Con respecto a ambos, recuerda que el código de 15 dígitos debe coincidir porque de lo contrario estaríamos ante un caso de fraude o probable clonación o alteración de la serie que también puedes certificar mediante Checa Tu IMEI.

De acuerdo a información compartida por Osiptel, consulta en línea “si el código IMEI que identifica a tu teléfono, se encuentra registrado como sustraído, perdido, así como por fraude, duplicado o clonado, inválido o si ha sido desbloqueado al haberse recuperado”, tan solo ingresando al link enlazado líneas arriba y colocando la cantidad de números correspondiente.

En relación a la detección y bloqueo de IMEI clonados, la entidad gubernamental informa que a la fecha y tras el inicio de la tercera etapa de funcionamiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), se han identificado más de 600 mil códigos alterados y “copiados en otros equipos para cometer fraudes, extorsiones y estafas”.

¿SABES CUÁNTAS LÍNEAS TELEFÓNICAS EXISTEN A TU NOMBRE EN LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES QUE OPERAN EN PERÚ? OSIPTEL TE LO RESPONDE

Con 32 años de creación, Osiptel es el organismo regulador de las telecomunicaciones en Perú que figura adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y cuenta con autonomía técnica para fiscalizar y eventualmente multar a toda empresa que incumpla por ejemplo, con acreditar la existencia de contratos de servicios móviles a quien lo solicita.

Teniendo en cuenta este tipo de infracción, cada usuario tiene la potestad y facilidad de actualmente poder consultar, indagar y verificar cantidades de líneas telefónicas que existen en el sistema ya sea de Claro, Movistar, Bitel o Entel con la finalidad de obtener data fidedigna, y en el caso de no reconocer alguna de ellas, presentar reclamos por titularidad.

A continuación, accede al link habilitado por Osiptel para realizar la búsqueda digital en Perú, y sigue al pie de la letra el corto, pero efectivo paso a paso que te permitirá mantener en orden tu listado de pagos básicos de manera anticipada o mensual o en su defecto, dar de baja oportunamente a la línea móvil mal habida:

1- Desde un equipo, tablet o PC, ingresa a Checa tus líneas - Osiptel

2- En la página principal de la plataforma, escoge alguno de estos tipos de documento:

- Documento Nacional de Identidad (DNI)

- Carné de Extranjería

- Documento legal de Identidad válido requerido por Migraciones

- Pasaporte

- Registro Único de Contribuyentes (RUC)

3- Escribe el número correspondiente al tipo de documento que te identifica

4- Pulsa la opción “Consultar” para obtener el resultado solicitado

Como parte de la información validada por Osiptel, el sistema arroja el nombre de la modalidad que puede ser prepago o pospago, el o los números telefónicos a tu nombre, y además la razón social de la empresa operadora.

Es importante resaltar, que si verificas estar contando con una línea móvil a tu nombre de manera irregular, puedes presentar diversos tipos de reclamo admitidos por el Osiptel.