Imagina que ahorraste por meses para comprar ese celular que tanto querías. Lo encontraste a buen precio por internet o en una galería, lo compraste y, al poco tiempo, dejó de funcionar. Te lo bloquearon. ¿Por qué? Sin saberlo, podrías haber adquirido un equipo robado, alterado o que no figura en la lista oficial de equipos válidos. Desde el 21 de abril, el Gobierno aplica una nueva medida que bloquea progresivamente celulares con estas características, como parte del esfuerzo por reducir el robo de dispositivos y frenar su circulación en el mercado informal.

Este tipo de situaciones son cada vez más comunes, sobre todo en un contexto en el que más peruanos acceden a smartphones y servicios móviles. Según OSIPTEL, al cierre de 2024 se registraron 42.7 millones de líneas móviles, un aumento de 3.28%. Por eso, además de buscar el mejor precio posible, es esencial proteger tu inversión comprando en establecimientos formales y con respaldo, como tiendas oficiales o canales digitales reconocidos.

Claro, por ejemplo, ofrece equipos nuevos desde su web con garantía, soporte y seguridad. Comprar en canales como este asegura el origen del equipo, permite acceder a promociones y planes adaptados a tu estilo de vida, y garantiza una experiencia de compra confiable.

EVITA RIESGOS INNECESARIOS

Uno de los pasos más importantes y muchas veces olvidado al adquirir un celular es verificar el código IMEI, un número único de 15 dígitos que identifica a cada dispositivo. Este código debe coincidir tanto en el sistema del teléfono (el IMEI lógico, que se obtiene marcando *#06#) como físicamente en el equipo, ya sea en la bandeja del SIM, en la parte trasera o en la caja. Si no coinciden, el dispositivo podría haber sido alterado, lo que representa un gran riesgo.

Para evitar esto, utiliza herramientas oficiales como ChecaTuIMEI, una plataforma gratuita del OSIPTEL. Ingresando el código del celular, puedes confirmar si ha sido reportado como robado o si figura en la lista negra. Esta simple acción puede evitarte muchos problemas.

Pero no se trata solo del IMEI. La procedencia del equipo también importa. Algunas ofertas pueden parecer irresistibles, pero comprar en lugares informales o a través de vendedores sin respaldo puede resultar en celulares sin garantía, con origen dudoso o, peor aún, que serán bloqueados por las autoridades.

Por eso, lo mejor es acudir siempre a canales formales y autorizados que aseguren legalidad, garantía y soporte técnico. Plataformas como la web oficial de Claro te permiten elegir entre varios modelos, comparar precios y, sobre todo, tener la tranquilidad de adquirir un producto legítimo. Además, el respaldo incluye atención ante fallas, promociones vigentes y la opción de combinar tu compra con un plan acorde a tus necesidades.

Si optas por adquirir un equipo con plan, asegúrate de que el servicio se adapte a tu presupuesto, consumo de datos y estilo de vida. A veces, incluir un plan puede ofrecer beneficios extra, pero siempre es clave revisar los términos.

Y no olvides un último punto esencial: la cobertura. Tener un celular nuevo no sirve de mucho si no tienes buena señal en los lugares donde más lo necesitas. Antes de comprar, confirma que el operador tenga presencia y calidad de servicio en tu zona.

Comprar un celular debe ser una experiencia segura, informada y con respaldo. No te arriesgues a perder lo que tanto te costó conseguir. Elige siempre canales confiables, verifica tu IMEI y asegúrate de que estás haciendo una compra inteligente. Por suerte, existen alternativas como Claro, que te lo ponen fácil. Conoce más en www.claro.com.pe/personas.

Fuentes

El Comercio. (2025, mayo 20). ¿Tu celular podría ser bloqueado hoy si no hiciste este trámite con código IMEI? Operadoras tendrán un plazo de hasta dos días hábiles . https://elcomercio.pe/respuestas/trends/tu-celular-podria-ser-bloqueado-hoy-si-no-hiciste-este-tramite-con-codigo-imei-operadoras-tendran-un-plazo-de-hasta-dos-dias-habiles-renteseg-2025-tdpe-noticia/

(2025, mayo 20). . https://elcomercio.pe/respuestas/trends/tu-celular-podria-ser-bloqueado-hoy-si-no-hiciste-este-tramite-con-codigo-imei-operadoras-tendran-un-plazo-de-hasta-dos-dias-habiles-renteseg-2025-tdpe-noticia/ Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). (2025). Perú: Mercado móvil creció 3.28% al cierre de 2024 y alcanzó las 42.7 millones de líneas. https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/peru-mercado-movil-crecio-3-28-al-cierre-de-2024-y-alcanzo-las-42-70-millones-de-lineas/

Reportaje Publicitario