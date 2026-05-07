En un contexto donde la conectividad es parte esencial de la vida diaria, miles de peruanos continúan eligiendo a Claro Perú para mantenerse conectados, trabajar, estudiar, emprender y comunicarse. De acuerdo con cifras oficiales del OSIPTEL, registradas en la herramienta informática PUNKU, la empresa alcanzó 14,689 líneas móviles netas ganadas en abril de 2026, posicionándose como líder en portabilidad móvil neta durante en los primeros cuatro meses del año.

Este resultado refleja la confianza de los usuarios en una propuesta que combina cobertura, conectividad, planes competitivos y una experiencia de servicio orientada a sus necesidades. Cada línea que porta a Claro Perú representa a una persona que busca una red confiable y una alternativa que le permita estar conectada de manera simple, segura y cercana.

La portabilidad móvil neta es uno de los indicadores que permite observar la dinámica competitiva del sector de telecomunicaciones, ya que muestra el balance entre las líneas que ingresan y salen de cada operador. En ese sentido, el desempeño alcanzado por Claro Perú en abril evidencia la preferencia de los usuarios y su posición sólida dentro del mercado móvil peruano.

Este liderazgo no es circunstancial: desde el inicio de la portabilidad móvil en julio de 2014, Claro Perú se ha consolidado como la empresa con el mayor saldo positivo en este indicador, logrando un acumulado de 3’057,250 líneas móviles netas; reforzando así su compromiso de seguir acercando más y mejores servicios de telecomunicaciones a millones de peruanos.

Con la mirada puesta en el futuro, Claro Perú continuará invirtiendo en el país para fortalecer su infraestructura, optimizar sus servicios y brindar una experiencia cada vez más simple, confiable y centrada en las personas.

Fuente: OSIPTEL – Herramienta informática PUNKU. Información del Administrador de Base de Datos de Portabilidad, abril 2026.

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