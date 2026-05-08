En el sector telecomunicaciones, la calidad del servicio se construye en cada interacción: cuando un usuario realiza una consulta, solicita información, resuelve una gestión o accede a un canal de atención. En esta ruta, Claro Perú viene fortaleciendo su modelo de servicio con foco en la eficiencia, la cercanía y la experiencia de las personas.

Ese avance se refleja en el Ranking de Calidad de Atención al Usuario 2025-S2, elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), donde:

La evaluación del regulador analiza dimensiones clave para la experiencia del usuario, como accesibilidad, digitalización, capacidad de respuesta, empatía, veracidad de la información, así como efectividad y oportunidad. En este nuevo periodo, Claro Perú mejoró en cinco de los seis indicadores evaluados respecto al semestre anterior, reafirmando un desempeño sólido y sostenido.

En la dimensión de accesibilidad, Claro Perú tuvo un importante avance, pasando de 16,8 a 18,5 puntos en este período. Este resultado muestra que la empresa continúa fortaleciendo la disponibilidad 24/7 de sus canales de atención facilitando así el acceso de sus clientes, aspecto clave en un mercado donde las personas demandan cada vez más soluciones simples, rápidas y disponibles. Cabe precisar que Claro Perú incrementó la presencia de sus centros de atención en provincias, pasando de tener presencia en 72 provincias a 133.

Asimismo, la empresa mantuvo un desempeño destacado en digitalización, al pasar de 17,7 a 18,5 puntos. Este resultado confirma la apuesta de la compañía por disponer sus canales digitales y ampliar opciones de autogestión, permitiendo que los usuarios realicen consultas, trámites y gestiones de manera más ágil, segura y eficiente, en cualquier momento del día.

Otras dimensiones donde Claro Perú también evidencia mejoras son capacidad de respuesta (+0.9 puntos); efectividad y oportunidad (+1.7 puntos) y en veracidad alcanzó 15,7 puntos, superando el resultado obtenido en el semestre anterior. En este último, OSIPTEL evalúa semestralmente el nivel de conocimiento de los asesores mediante un examen especializado, en el que Claro Perú obtuvo un desempeño destacado.

De esta manera, Claro Perú continuará trabajando de manera sostenida para mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, brindando a sus clientes un servicio de calidad, simple, confiable y cercano.

Fuente: OSIPTEL – Ranking de Calidad de Atención al Usuario 2025-S1 y 2025-S2.

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