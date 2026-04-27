Cuando mamá nos pregunta algo sobre su celular y le explicamos una novedad, sabemos que ella aprende rápido. Hoy lo usa para llamarnos, tomar fotos y grabar videos, ver reels en Facebook o TikTok y hasta para divertirse con juegos.

Este Día de la Madre, regálale lo que ella tanto necesita, un celular 5G con plan postpago Claro y ¡Recibe S/400 de descuento convirtiéndote a Full Claro!



Verla entretenerse siempre nos saca una sonrisa. Por eso, cuando nos llama, siempre respondemos y cuando quiere una foto, posamos felices juntos.

Sin embargo, cuando vemos que su equipo empieza a fallar, sabemos que es momento de actuar. Porque cuando se trata del mejor regalo que viene envuelto en una caja, un celular nuevo es el rey indiscutible para las mamás del Perú.

Claro: el regalo perfecto para su día

Por este Día de la Madre, Claro te ofrece darle a mamá ese regalo inolvidable: descuentos en equipos 5G seleccionados. Regálale un celular junto a un plan postpago max ilimitado para que esté siempre conectada.

Con un nuevo teléfono mamá podrá tener videollamadas, seguir compartiendo esos videos graciosos que tanto le gusta, grabar a sus nietos y, sobre todo, seguir manteniéndose conectada con quienes más quiere.

En su día, regálale a ella y a ti la oportunidad de estar más conectados.

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Recuerda que los planes Max se encuentran sujetos a evaluación crediticia; el descuento aplica a clientes que hayan activado sus beneficios Full Claro y vale del 16/04 al 10/05/26 y/o agotar stock; con acuerdo de equipos a plazo forzoso y no aplica para planes Max Vip. El stock mínimo es de 10. El máximo es 1 equipo con descuento por línea Full Claro. Conoce más sobre Full Claro claro.pe/fullclaro y equipos seleccionados en puntos de venta.

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