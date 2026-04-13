A poco más de tres meses del inicio de operaciones de su red 5G en el país, Claro Perú continúa impulsando su despliegue y ya suma cobertura en 110 distritos a nivel nacional.

Este avance forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su infraestructura digital y responder a una demanda cada vez mayor por conectividad de alta capacidad, en un contexto en el que hogares, usuarios y actividades productivas dependen cada vez más de redes móviles con mayor velocidad, estabilidad y menor latencia.

Desde la activación de su red 5G, el pasado 18 de diciembre de 2025, Claro ha venido ampliando progresivamente su presencia en diversas zonas del país, incluyendo Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ica, Piura, Lambayeque, Puno, Huaraz, Sullana, Paita, Talara, Pisco y Abancay, entre otras ciudades y provincias.

La empresa explicó que el 5G es clave, no solo para mejorar la experiencia de conectividad de los usuarios sino también para seguir fortaleciendo la infraestructura digital que el país necesita, para sostener su proceso de modernización y responder a una demanda creciente por servicios cada vez más intensivos en datos.

Desde Claro Perú destacan que esta evolución tecnológica cumple un rol estratégico en el desarrollo de un ecosistema digital más robusto, capaz de acompañar las nuevas necesidades de conectividad del país.

La tecnología 5G representa una evolución en capacidad de red, al permitir conexiones más eficientes, menor latencia y una mejor respuesta para múltiples usos intensivos en datos. En la práctica, ello habilita una experiencia más fluida para videollamadas, consumo de contenidos en alta definición, videojuegos en línea, trabajo remoto y acceso a servicios digitales desde dispositivos móviles.

Cabe precisar que los usuarios que se encuentren dentro de la zona de cobertura podrán acceder a la red 5G siempre que cuenten con un equipo compatible.