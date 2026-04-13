Resumen

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Claro ha venido ampliando progresivamente su presencia en diversas zonas del país, incluyendo Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ica, Piura, Lambayeque, Puno, Huaraz, Sullana, Paita, Talara, Pisco y Abancay, entre otras ciudades y provincias. Foto: GEC.
Claro ha venido ampliando progresivamente su presencia en diversas zonas del país, incluyendo Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ica, Piura, Lambayeque, Puno, Huaraz, Sullana, Paita, Talara, Pisco y Abancay, entre otras ciudades y provincias. Foto: GEC.
Por Redacción EC

A poco más de tres meses del inicio de operaciones de su red 5G en el país, Claro Perú continúa impulsando su despliegue y ya suma cobertura en 110 distritos a nivel nacional.

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