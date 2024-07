Qué se sabe del bloqueo masivo de celulares que iniciará este 22 de julio

Con la finalidad de disminuir la venta informal de celulares en el país, ya sea robados o ilegales, este lunes 22 de julio el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) llevará a cabo el bloqueo de celulares que no se encuentren en la llamada ‘lista blanca’. Esta disposición viene ocasionando incertidumbre y alerta entre la población que buscan saber un poco más sobre ello. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL BLOQUEO DE CELULARES DE OSIPTEL?

Desde este lunes 22 de julio, Osiptel bloqueará todos los celulares que no se encuentren correctamente registrados para luchar con el robo de dispositivos y proteger a los usuarios. Por ello, la encargada del área de atención y protección del usuario del organismo, Tatiana Piccini, brindó una entrevista a Infobae donde detalló que esta iniciativa podría perjudicar a los ciudadanos, importadores y vendedores de celulares, por lo que las empresas deben registrar correctamente los dispositivos que comercializan.

Asimismo, el ente supervisor empezó a mandar mensajes a todos las personas para comunicarles el número IMEI de los móviles que ya no servirán siempre y cuando no se regularice. En caso no deseen que suceda el bloqueo, tendrán que revisar estos avisos y chequear que coincida con el de su aparato. Es importante mencionar que en el Perú, en promedio, se roban más de 4,000 celulares cada día, donde la victima es asesinada y son revendidas a las empresas.

¿QUÉ HACER SI MI CELULAR NO SE REGISTRÓ EN LA EMPRESA?

Aquellos usuarios que recibieron el mensaje de Osiptel con la finalidad de que regularicen la situación de su celular, tendrán que realizar estos pasos:

Tienes que confirmar si el IMEI indicado en el SMS corresponde al IMEI de tu equipo.

Dirigirte a la empresa que te vendió el equipo y exige que lo registre. Si no lo hace, el equipo será bloqueado.

Si la empresa donde compraste el móvil se encuentra cerrada o no te brinda una solución, tienes que comunicarte con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (Indecopi) para la denuncia o reclamo respectivo.

¿QUÉ REGIONES TIENEN EL INTERNET MÁS RÁPIDO?

La Dirección de Fiscalización e Instrucción del OSIPTEL llevó a cabo un análisis en el cual mencionó que once regiones del país registraron velocidades por encima del índice nacional durante el primer trimestre del año. A continuación, te presentamos los departamentos con mayor red móvil:

Tumbes (12.53 Mbps)

Amazonas (11.76 Mbps)

Ica (11.73 Mbps)

Lima (11.68 Mbps)

Moquegua (11.64 Mbps)

San Martín (10.92 Mbps)

Huancavelica (10.88 Mbps)

Áncash (10.86 Mbps)

Cusco (10.74 Mbps)

Loreto (10.45 Mbps)

¿CUÁL ES EL PAÍS DE SUDAMÉRICA QUE NO PODRÍA VIVIR SIN INTERNET?

El portal de estadística en línea alemán, Estatista dio a conocer el ranking de países que no podrían vivir sin internet en su vida diaria. De esta manera, en Sudamérica la nación que lidera la lista es Brasil con 53%, mientras que a nivel mundial lo encabeza Sudáfrica con 65%, le sigue Reino Unido con 57%, España 46%, China 45%. Por consiguiente, te presentamos la lista completa que realizó la empresa europea: