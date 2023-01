-¿Cuáles son los alcances de esta resolución de la justicia brasileña?

Es una suspensión por diez días. Fue decidida por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, en Brasilia, a petición de la defensa del acusado en Perú Ollanta Humala. Lo que está cuestionando la defensa brasileña del acusado es que se habría dado un trámite incorrecto en Brasil al pedido de cooperación internacional para la declaración de los testigos brasileños, exdirectivos de Odebrecht, por parte del Poder Judicial del Perú. Para que puedan declarar en el juicio oral del señor Humala, el colegiado del PJ de Perú mandó, a través de la cooperación internacional nuestra, un pedido a la justicia brasileña. El trámite que está cuestionando el señor Humala es el que se da a esa solicitud de cooperación cuando ingresa Brasil, están cuestionando a la unidad de cooperación internacional de Brasil. Lo que dice el señor Humala es que se debió canalizar al Ministerio Público de Brasil, sino que se debió haber dirigido a un tribunal. Es decir, que se debió mandar el pedido de cooperación internacional, y todo su trámite, a un juez y no a un fiscal

-Es decir, ¿es básicamente una cuestión de competencias dentro de la justicia brasileña?

Absolutamente, es una cuestión de derecho interno brasileño que están planteando, en la que es evidente la mala fe procesal del señor Humala. Porque en realidad, el trámite que se ha venido llevando a cabo ya tiene precedentes en el Perú: ya hubo un grupo de declaraciones de ciudadanos brasileños, exejecutivos de Odebrecht, que declararon en el juicio por el caso Carretera Chacas-San Luis y por el caso La Centralita.

El que mayor interés debería tener [en que se den las declaraciones] es la defensa del señor Humala, porque lo que está pendiente es el interrogatorio que harán sus propios abogados a los exejecutivos brasileños. Ya lo hicieron cuando se tomó una primera declaración hace algunos años y ahora se tiene que realizar ante los jueces, que son los que determinan la culpabilidad o la inocencia. La declaración se vuelve a hacer porque en ese momento no se hizo antes jueces del Perú, sino ante fiscales y abogados, peruanos y brasileños. Ya declararon ellos, pero ahora se hace necesario que declaren ante los jueces. Por eso el pedido de cooperación es de los jueces del Perú, que en estos momentos están juzgando a Humala y el resto de acusados.

-¿Cuál es la intención que ustedes advierte detrás de esta “mala fe”?

Es absolutamente dilatorio. Están tratando de dilatar la toma de estas declaraciones, porque desde nuestra perspectiva, es inexorable que se lleven a cabo. Ya estamos realizando las preparaciones previas, que son parte del desarrollo del futuro interrogatorio dentro del juicio oral. Estamos en Brasil, trabajando, porque la próxima semana se iban a producir estos interrogatorios, ordenados y notificados por la justicia brasileña. Todos los exejecutivos ya habían sido emplazados. De hecho, están trabajando en estos momentos con nosotros, en el Consulado de Perú, todo lo que significa la preparación de lo que será el futuro interrogatorio.

-¿Solo se está retrasando lo inevitable? ¿Al final sí van a declarar Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y el esto en este juicio?

El tribunal claramente dice que es una suspensión por 10 días, en los que van a pedir mayor información a su propia unidad de cooperación, porque este es un problema de un aparente trámite de derecho interno en Brasil. Lo que entendemos es que esto es injusto porque ellos ya vienen resolviendo de esta manera los pedidos de Perú. Los antecedentes a los que hice referencia son prueba de ello. Pero lo principal es que no existe ninguna afectación al señor Humala. Quien está ordenando el interrogatorio son los jueces del Perú. El pedido es porque se ha dado un trámite incorrecto, no porque se afectado algún derecho suyo, por lo que es evidente que se trata de una maniobra dilatoria. Además, por la fecha en que fue solicitada, el día lunes. Se ha resuelto el miércoles. Hasta hoy [ayer] no hay una notificación formal de la suspensión de los testimonios, vamos a esperar lo que sucede en estos días. Quien tiene que responder a ese cuestionamiento es la unidad de cooperación internacional de Brasil.

Ollanta Humala y Nadine Heredia enfrentan desde febrero un juicio por los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista. Se piden 20 y 26 años de prisión para ellos, respectivamente. / Leandro Britto

Se esperaba que la defensa de Humala y del resto de acusado tengan la misma expectativa que el Ministerio Público para llevar a cabo estos testimonios, para que la información sea de conocimiento de los jueces y puedan decidir la culpabilidad o inocencia en este grave caso. Pero no tienen esa intención, como resulta evidente, y más bien están operando este tipo de maniobras dilatorias, que parcialmente les han dado la razón al ser suspendida la declaración por diez días.

-¿Hay miedo a que los brasileños hablen en este juicio?

La prueba testimonial es siempre de muy alta expectativa en el juicio. Más todavía considerando la naturaleza de este caso, donde estamos hablando de la captación de enormes sumas de dinero clandestino, ordenadas por el Partido de los Trabajadores a través de la empresa Odebrecht y sus exejecutivos: Marcelo Odebrecht, Antonio Mameri, Jorge Barata, Fernando Migliaccio. Todos han participado y han dado información testimonial y documental de la operatividad y la entrega de US$ 3 millones para financiar la campaña electoral del señor Humala Tasso. Estamos ante un momento decisivo dentro del desarrollo del juicio oral […] Es evidente la conducta procesal de evitar que estos testimonios se lleven.

-¿Esta noticia los tomó cuando estaban en Brasil?

Sí, pero nosotros igual vamos a cumplir con nuestra comisión. Estamos en la fase de preparación de estos testimonios. Lo hacemos en esta fecha porque ya el lunes empezaban los interrogatorios, pero esta preparación sirve para cuando los testimonios vayan a llevarse a cabo. Los exejecutivos de empresa, sometidos a la acción de la justicia, están cumpliendo con el acuerdo de colaboración eficaz aprobado por un juez peruano. Están cumpliendo con su obligación, que es venir al consulado de Perú y contribuir para la mejor eficiencia de la transmisión de información en los juicios orales, no solo el del señor Humala, también en el Metro de Lima y en los que estén por venir. Ayer [el miércoles] hemos trabajado todo el día en la preparación de un grupo, entre ellos Marcelo Odebrecht, Antonio Mameri, Fernando Migliaccio. Mañana [hoy] vienen tres ejecutivos más. Vamos a cumplir con nuestras actividades, porque además no hemos sido notificado de la suspensión formal.

-¿Cómo han reaccionado ellos al conocer la noticia?

En este momento hay un cierto grado de incertidumbre, porque ellos ya habían sido notificado por el Ministerio Público de Brasil. No se les ha notificado tampoco de ninguna suspensión, puede suceder en cualquier momento, no lo sabemos. Genera grave incertidumbre porque ya están preparados para cumplir con el requerimiento de la justicia peruana. Acá se ha cumplido con todo el trámite.

Marcelo Odebrecht y Jorge Barata estaban citados para declarar este 16 y 17 de enero.

-¿Hay alguna forma o algún recurso para que esta cautelar se revoque y los testigos sí declaren desde este lunes?

No podría dar un comentario, porque la información que tengo de la Unidad de Cooperación de Perú es que formalmente no hay ninguna comunicación de la Unidad de Cooperación de Brasil. Conocemos la noticia, pero no tenemos ningún grado de participación activa en el cuestionamiento. La justicia brasileña es la que tendrá que tomar esas decisiones.

-Entonces, esta no es una nueva suspensión de la cooperación con Brasil por el caso Odebrecht, como ocurrió el año pasado, sino es una medida que afecta concretamente a las declaraciones de la próxima semana.

Concretamente a las declaraciones del juicio a Humala, porque las declaraciones que se producen durante la investigación en el Perú y que son requeridas a Brasil mediante la cooperación internacional no tienen ningún tipo de afectación. Lo que está cuestionando el señor Humala es que la cooperación no debe ser atendida por un fiscal, sino por un juez. Entonces, es posible que la justicia brasileña le dé la razón y diga que no debe ser un fiscal, que lo vea un juez; que mande el pedido al juez y esto se resuelva en menos de 10 días. Pero esto es un asunto especulativo. […] Esto no tiene nada que ver con el acuerdo de colaboración. La suspensión temporal que ordenó la justicia brasileña fue levantada sin excepción y todas las diligencias que se dejaron por esa suspensión, que duró 60 días, se están reprogramando. No tiene nada que ver.

-¿Qué resta en la agenda del equipo especial por estos días en Brasil?

Nosotros seguimos trabajando. Pretendemos trabajador todo el día, mañana también tenemos a un grupo de exejecutivos. Esto va a cambiar si no hay declaraciones el lunes y martes, ya no se requeriría nuestra presencia. Si esto se formaliza, lo más probable es que haya una alteración de la agenda. Pensábamos permanecer un grupo de fiscales, el fiscal Juárez sí iba a regresar a Lima para efectuar el interrogatorio, pero a partir de esto [la suspensión] haríamos una modificación de nuestra planificación. Estamos todavía en esa expectativa.