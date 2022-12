“Le enviamos correos electrónicos a la secretaría ejecutiva de Fonafe conteniendo los currículum de las personas que me envió Sada Goray para que evalúen las propuestas del ministro de Vivienda, y sean nombrados miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, y ellos respondieron que, del total de currículum evaluados, solo cumplían el perfil las personas llamadas Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta, pero recuerdo que el currículum de Pedro Arroyo no me lo envió Sada Goray; sin embargo, le consulté por él y ella aprobó que sea nombrado. Entonces realicé con Geiner Alvarado todas las gestiones para que sean nombrados miembros del directorio, y los resultados se los comuniqué a Sada Goray”, declaró Marrufo.