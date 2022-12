El presidente Pedro Castillo Terrones dio directivas para encubrir y ayudar en la fuga de su sobrino Fray Vásquez Castillo, del exministro del Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y otros personajes, según denunció el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre.

En declaraciones a la prensa, el ex hombre de inteligencia narró con lujo de detalles cómo Castillo habría tratado de usar la DINI para que los requeridos por la justicia pudieran permanecer en la clandestinidad.

Según su versión, fue en el despacho presidencial que el jefe del Estado le pidió intervenir cuando el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, se encontraban requisitoriados. “Por ejemplo, cuando se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos. Estamos hablando del sobrino Fray y del exministro Silva”, afirmó ayer en Panamericana Televisión.

En el caso de Silva, precisó que el “plan era sacarlo del país”.

En la actualidad, tanto Silva Villegas como Vásquez Castillo siguen prófugos.

Además, presentó un audio en el que dijo que se escucha quiénes serían las personas que habrían participado en este hecho. Entre ellas, los exministros del Interior Dimitri Senmache y Juan Carrasco.

La versión de Fernández Latorre no es la de cualquier persona. Se trata del hombre más importante en materia de inteligencia con acceso a diversa información sensible. Por ello, un día antes de que el Congreso debatiera el tercer pedido de vacancia contra Castillo, decidió contar su versión.

El exjefe de la DINI también relató cómo Castillo le pidió recibir a su sobrino político Rudbel Oblitas Paredes. Indicó que el mandatario le dijo: “Atiéndalo”, y le proporcionó el contacto de su familiar.

Cuando Oblitas Paredes llegó a su oficina, aseguró Fernández, lo hizo en compañía del exministro Walter Ayala y del exasesor Henry Shimabukuro. Una vez allí, Oblitas le solicitó S/100.000 para, supuestamente, pagar para que un reportaje sobre Castillo Terrones no fuera difundido.

Fernández aseguró que se negó a entregar el dinero. Según su testimonio, cuando los personajes se estaban retirando de su oficina, Oblitas una vez más se dirigió a él para decirle que también necesitaba 500.000 dólares para contratar a un asesor ruso con conocimientos de inteligencia.

Por este hecho, dijo, acudió a la oficina de Castillo para preguntarle si había mandado a su sobrino a pedir dinero, pero el presidente solo guardó silencio. Es por ello que, según la versión del exjefe de la DINI, el presidente Castillo siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción que realizaban sus colaboradores. Desde su familia, amigos y funcionarios a los que había designado en su gobierno.

Aseguró que él, personalmente, le entregó a Castillo un informe que describía cómo Bruno Pacheco, Alejandro Sánchez (dueño de la casa del pasaje Sarratea) y su sobrino Rudbel Oblitas se estaban aprovechando de los recursos del Estado o tocando de puerta en puerta las instituciones públicas. “Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de su sobrino”, remarcó.

El exministro Dimitri Senmanche negó la versión de Fernández y la calificó de “mentira”. Por su parte, el exministro Walter Ayala rechazó el señalamiento del exjefe de la DINI y lamentó que esta versión salga cuando el Congreso se alista a debatir hoy una moción de vacancia contra el presidente Castillo.

Por su parte, el extitular del Interior y Defensa Juan Carrasco Millones negó, en declaraciones a Latina, las imputaciones de Fernández Latorre y anunció que tomará acciones legales.

El ministro de Justicia, Félix Chero, también se pronunció. “Rechazo tajantemente cualquier dicho carente de sustento y probanza en mi contra, jamás he participado o he avalado un acto contrario a la ley”, escribió en Twitter.

Fernández Latorre se suma a la larga lista de colaboradores, amigos y presuntos cómplices de Castillo que se han allanado ante la fiscalía y han confesado. Primero fueron los colaboradores eficaces Karelim López y Zamir Villaverde. Le siguieron el empresarios Hugo Espino Lucana y Fermín Silva.

El ex secretario presidencial Bruno Pacheco decidió entregarse y afirmó que Castillo recibió dinero ilícito en Palacio. Similar línea ha seguido el ex subsecretario general de la Presidencia Beder Camacho.

Beder Camacho acudió el martes pasado ante la fiscalía y luego se dirigió a la prensa para ratificar que, como lo había declarado José Fernández Latorre, el presidente Castillo conocía el plan a favor de los familiares y amigos prófugos.

El exjefe de la DINI José Luis Fernández Latorre aseguró que el audio que tiene en su poder y que entregará a la fiscalía tiene una duración de 19 minutos. Se trata de una conversación entre él y Beder Camacho.

Las imputaciones de Fernández Latorre

“[Le dije] al presidente, cuando a mí me quisieron involucrar en ese asunto: ‘Disculpe, la institución no está para eso’. [El presidente pidió] sacar gente del país. Estaban requisitoriados Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. [...] Yo le dije que [...] no entraba en ese tema y que disponga del cargo”. Radio Exitosa 6/12/2022