No, eso está fuera de contexto, como es la práctica de un periodismo amarillo. Mire, la señora, la doctora Mendoza, porque es doctora en estos temas, ella ha dado una conferencia de más de una hora en esta cita que menciona. La señora Mendoza tiene una casa de acogida justamente para las señoras que han sido maltratadas y golpeadas, ella hace lo que no hace el Ministerio de la Mujer, que no ha hecho ninguna casa de acogida decente […] A Neldy Mendoza mírala por sus actos, es una de las pocas que ha hecho hogares de acogida, que será una política de Estado nuestra.

Rafael López Aliaga. Jueves 4 de marzo. Entrevista con El Comercio.