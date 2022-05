Antes de ser designado ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, había sido un duro crítico de la gestión del jefe de Gabinete, Aníbal Torres.

A través de su cuenta de Twitter - confirmada por fuentes de PCM a este Diario- Senmache agradeció a quienes lo saludaron por su nombramiento en el cargo.

A todos los que han saludado mi designación como titular del @mininterperu y a los que la han criticado, les reitero mi compromiso por la infancia, contra el abuso y la explotación sexual, en especial de menores de edad, y por devolverle la seguridad a todos los ciudadanos. pic.twitter.com/gjRNZ9A5eE — Dimitri Senmache A. (@Senmache) May 23, 2022





En abril, el flamante ministro utilizó la misma red para criticar a Aníbal Torres y al Gobierno. Por ejemplo, rechazó los elogios del primer ministro al genocida Adolfo Hitler.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, había manifestado Torres en el coliseo Wanka el pasado 7 abril.

A los minutos, Senmache tuiteó: “Si esto no es grave, ¿qué entonces lo es? Ensalzar a un genocida criminal como Hitler, siendo además el primer ministro de un país que sufrió 20 años de terrorismo, no puede ser pasado de largo. Una vergüenza internacional que en pleno S. XXI se tenga que escuchar esto”.

Un día antes, el 6 de abril, el nuevo ministro del Interior cuestionó a Torres por sus dichos sobre la Policía Nacional en una entrevista con una radio colombiana, por aquel entonces la crisis social se había exacerbado en el país. Las imágenes del bloqueo de carreteras y los episodios de violencia daban la vuelta al mundo.

El premier señaló a Blu Radio que la institución “no tiene el número suficiente (de policías) y su preparación es deficiente”.

Sobre estas afirmaciones Senmache Artola expresó: “Solo una persona que no conoce a una institución como la Policía Nacional puede arrojar tales palabras. La PNP es una institución que cuenta con héroes anónimos, valerosos, honestos y capaces de dar su vida por el prójimo. ¿Hay también malos? Si, pero ellos no son la institución”.

Durante esos días, el flamante ministro del Interior utilizaba su cuenta de Twitter para criticar al Gobierno de Pedro Castillo y al jefe de Gabinete. Incluso pedía un cambio en el equipo ministerial.

"Cuando escuches decir que los problemas políticos se resuelven con más “estados de emergencia” o qué hay que “despolitizar” las protestas, y que esto lo digan “MINISTROS”, entonces es hora de decirles adiós!!! a tanto inepto que cobra para calentar pupitre", dice el tuit de Senmache.

Senmache también comentaba sobre la gestión de su antecesor Alfonso Chávarry en el marco de la protestas producidas en los meses de marzo y abril. “Tengo la certeza de que la explicación que se le exige a quien dirige el sector Interior nunca llegará. Y será así por dos razones: la primera, no se puede explicar lo que no se hace y se desconoce; la segunda, no hay criterio ni conciencia del cargo que se ocupa”.

El nuevo titular del Mininter también señaló tener sus reparos sobre el proyecto de castración química para violadores de menores de edad anunciado el pasado 16 de abril por el jefe de Estado.

En un hilo de casi ocho tuits, Senmache expuso su punto de vista.

“En principio, debemos señalar que la frase castración química genera en sí misma una confusión, pues hace creer, a priori, que se trata de algún procedimiento de extirpación del órgano genital o parte de éste. Sin embargo, ello no es así. Cabe señalar que, el resultado de este procedimiento no es permanente, por lo que deben administrarse dichos fármacos de forma constante y perenne. Los efectos de los fármacos suelen durar un mes o incluso semanas, luego deben volverse a administrar”, manifestó en el primer tuit.

“Una de las consecuencias del uso y administración constante de este tipo de fármacos es que genera, en quien lo recibe, una resistencia natural a la dosis inicial. Ello hace que su administración no logre, con el tiempo, el objetivo propuesto inicialmente”, escribió en otro.

Por último, señaló que el “costo promedio de los fármacos que deben ser utilizados en cada procedimiento (que suele ser mensual) están entre los 250 a 400 dólares por paciente. Sus efectos se notan recién a partir de los 10 a 15 días, y duran entre 3 a 4 semanas”.

El nuevo ministro también criticó la actitud hostil de la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, con reporteros que le pedían ingresar a las instalaciones del Legislativo. El incidente ocurrió el pasado 12 de mayo.

“Una vergüenza que en pleno siglo XXI un poder del Estado como el Legislativo, avale el recorte de libertades como la de prensa y de información. ¿A eso es que le llaman democracia? ¿Estos son los que dicen defenderla? ¿Qué poder del Estado no cree en la libertad de prensa?”, escribió en Twitter.

Dimitri Senmache Artola juró al cargo en reemplazo de Alfonso Chávarry, quien sale del sector en medio de cuestionamientos del Congreso, que hace pocos días lo sometió a una interpelación.

Senmache Artola juró al cargo el domingo 22 de mayo durante una ceremonia en Palacio de Gobierno. Él ocupó el puesto de jefe del Gabinete de Asesores cuando Avelino Guillén estaba al frente del Mininter.

Según el Registro de Organizaciones Políticas, el nuevo titular del Mininter militó las filas de Alianza para el Progreso entre diciembre de 2019 y enero de 2020. También estuvo afiliado al Partido por la Democracia Social – Compromiso Perú entre mayo de 2005 y abril de 2006.

En su perfil de LinkedIn y en Sunedu figura que es magíster en Contratación Pública Internacional por la Universidad de la Mancha (España). Además, es licenciado en traducción e interpretación.

Ha sido presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, asociación que lucha contra la trata de personas. Además, ha laborado en diversas instituciones del Estado como Essalud, donde se desempeñó como asesor de la Presidencia Ejecutiva; también fue asesor del Consejo Nacional Penitenciario.

Ha sido asesor de ministerios como Vivienda y Transportes y Comunicaciones y Comercio Exterior y Turismo.