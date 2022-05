En el Congreso de la República se impulsan mociones de censura contra los ministros Alfonso Chávarry (Interior), Betssy Chávez (Trabajo) y Carlos Palacios (Energía y Minas). Si prosperar los pedidos, los funcionarios cuestionados deberán presentar su renuncia, como sucedió con el entonces titular de Salud, Hernán Condori.

La iniciativa contra el titular del Interior es promovida por las congresistas de Cambio Democrático Ruth Luque y Sigrid Bazán. Esta última anunció mediante sus redes sociales que su bancada se encuentra recolectando las 33 firmas mínimas para presentar el documento.

“Venimos recolectando firmas para la moción de censura contra el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, por el cuestionable manejo de los conflictos sociales de marzo y abril pasado, que trajeron consigo fallecidos, heridos graves y daños a la propiedad pública”, escribió Bazán.

En la moción se advierte que tras la presentación de Chávarry ante el Parlamento, el pasado 11 de mayo, se puede concluir que “el sector no cuenta con un plan o protocolo para el manejo de conflictos sociales que se podrían suscitar en el país”.

Se indica además que el titular de Interior respondió que las medidas adoptadas el 5 de abril tuvieron un “grado de eficacia”; sin embargo, “lo que quedó demostrado en las calles es el desacato, la desobediencia al Gobierno y a la autoridad policial por parte de la población de Lima y Callao”.

Otra responsabilidad que se le atribuye a Chávarry es el aumento de la inseguridad ciudadana. “Robos y asaltos de manera cotidiana, no se cuenta con un plan de cómo enfrentar la criminalidad”, subraya el documento.

Debido a estas razones, explican las congresistas en su moción, “queda claro que el Ministerio del Interior no ha cumplido con garantizar la tranquilidad y el orden público de la población” y que demuestran una “improvisación” en el manejo sector.

Bazán añadió, en su publicación en Twitter, que el ministro Chávarry “no debe permanecer ni un minuto más a cargo del Mininter”.

El caso del ministro de Energía y Minas

En tanto, el congresista Diego Bazán (Avanza País) señaló a este Diario que solo le falta una firma para lograr presentar una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

El titular de esta cartera también fue interpelado por el parlamento el pasado 12 de mayo y respondió un pliego de 13 preguntas por las presuntas irregularidades en su gestión. Durante su presentación ante el pleno ocurrió un sismo de magnitud 5,5.

El documento indica que una de las razones por las que Palacios debe dejar el cargo es su “falta de criterio para designar profesionales idóneos en puestos clave, y por poner en riesgo la gestión profesional de Petro-Perú”

Estas malas designaciones, dice la moción, “son una muestra de la pésima gestión del Ministerio de Energía y Minas, que prioriza la filiación o militancia política por encima de las cualidades profesionales de las personas que ocupan cargos de dirección en el referido sector”.

Una iniciativa similar impulsa la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), quien señaló a El Comercio que su iniciativa tiene, hasta el momento, 15 firmas. Añadió que está coordinando con Bazán para unirse y “presentar lo más pronto está moción por considerarla urgente”.

“El señor ministro adolece de experiencia y capacidad para manejar una cartera que requiere de un liderazgo participativo, democrático, y con funcionarios de carrera con los cuales se pueda dialogar; siendo su único mérito haber realizado aportes financieros al partido de gobierno y ocupado un puesto de dirección durante la gestión del ex – gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, sentenciado por la comisión de delitos contra la administración pública”, se lee en el documento de Camones.

“Durante la gestión del Ministro de Energía y Minas operaciones tan importantes como las Bambas o Cuajone, se han visto enormemente perjudicadas, incluyendo los propios trabajadores de las empresas, por el tiempo de paralizaciones causando perjuicios, no solo a los trabajadores y compañías, sino también a los respectivos gobiernos regionales, como el de Apurímac y de Moquegua, que han dejado de percibir ingresos por la explotación de recursos y el canon”, agrega el escrito.

Según informó El Comercio, los militantes y personas cercanas de Perú Libre han ocupado los altos cargos del Ministerio de Energía y Minas tras la llegada de Palacios como ministro, pasando de dos a once incluyendo al mismo titular del sector.

De los once, ocho son militantes de Perú Libre según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y los otros fueron allegados, al punto de haber sido trabajadores del Gobierno Regional de Junín bajo la dirección de Vladimir Cerrón.

El ministro Palacios defendió el nombramiento de altos funcionarios en su sector que son militantes de Perú Libre al asegurar que se trata de personas capacitadas para sus respectivos cargos.

“Son gente calificada. Somos gente calificada [..] dentro de nuestro equipo tenemos científicos, gente con experiencia, gente preparada, que se han graduado en la UNI y así, en el extranjero, y están volviendo de afuera para que trabajen porque estamos haciendo llamamientos a quienes reúnen las condiciones y hablan hasta tres idiomas”, respondió a Exitosa.

En otro momento, Palacios negó que su nombramiento sea parte de una cuota de Perú Libre.

La moción contra la ministra de Trabajo

Por otro lado, el jueves la bancada de Fuerza Popular presentó, con 33 firmas, una moción de censura contra la ministra de Trabajo, Betssy Chávez.

En un comunicado, la bancada fujimorista afirmó que Chávez tiene responsabilidad política en “las negligentes acciones de su sector” relacionadas a la huelga de controladores aéreos en Semana Santa, así como la “inestabilidad ocasionada por su afán de paralizar la reforma del servicio civil al pretender adscribir a Servir [Autoridad Nacional del Servicio Civil] a su sector”.

En el documento se afirma que Chávez no cumplió con absolver los cuestionamientos que se le hicieron durante su interpelación de la semana pasada.

También se señala que la huelga afectó, según información de la Cámara de Comercio de Lima, a unas ocho mil personas. Por otro lado, se advierten diversas consecuencias negativas que traería la adscripción de Servir al Ministerio de Trabajo.

La moción lleva cinco firmas de Avanza País, tres de Renovación Popular, una de APP y la del no agrupado Carlos Anderson, además de las de 23 de los 24 congresistas de Fuerza Popular.

Chávez, quien también es congresista, también fue interpelada por el Legislativo el pasado 12 de mayo. La ministra dijo que toma esta moción de censura “con tranquilidad”.

“Tomo la censura que está formulando la bancada de Fuerza Popular con mucha tranquilidad. En el punto 6 [...] indican la tercerización laboral, limitaciones e indican el anteproyecto de código laboral pero en las 17 preguntas nunca me preguntaron sobre estos dos temas”, respondió ante la prensa.

Chávez también cuestionó que le atribuyan un supuesto intento de entregar la entidad Servir a los sindicatos.

“Nunca he indicado ello. Lo que sí he indicado y me ratifico es que Servir, como está, no está bien. No es posible que en el Congreso no se aplique Servir pero a los pequeños sí. Si ellos creen que está bien, voy a refutarlo”, manifestó.

La ministra recordó que cuando estuvo respondiendo el pliego interpelatorio ante el pleno no hubo parlamentarios de oposición presentes para escucharla. Finalmente dijo que solo es “un ave de paso” en la cartera.

Esta es la moción presentada contra Chávez: