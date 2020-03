En medio de una coyuntura compleja, el mandatario Martín Vizcarra alcanza 87% de aprobación. Así lo señala la más reciente encuesta nacional urbana de Ipsos.

Vizcarra, quien cumplirá dos años en la presidencia de la República este lunes, encabeza los esfuerzos del Ejecutivo por frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú, que a la fecha ha cobrado cinco víctimas mortales y registra 318 contagiados.

En contraste, 11% desaprueba al mandatario, mientras que 2% no precisó respuesta.

Del cuadro desagregado de popularidad del presidente se desprende que en Lima logra 90% de respaldo, 8% de rechazo y 2% no contesta la pregunta. En el interior del país, el jefe del Estado obtiene 85% de aprobación, 14% de reprobación y 1% no se pronuncia.

Asimismo, el respaldo al jefe del Estado en los distintos sectores socioeconómicos se distribuye así: en el sector A logra 87% de aprobación, 12% de desaprobación y 1% no precisa; en el B, 92% de aprobación, 5% de aprobación y 3% no precisa; en el C, 90% de aprobación, 9% de desaprobación y 1% no precisa; en los D/E 82% de aprobación, 16% de desaprobación y 2% no precisa.

De otro lado, Ipsos reporta que 83% respalda el desempeño del Estado peruano frente al COVID-19, mientras que un 16% expresó lo contrario. Solo 1% no contestó la pregunta.

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos, publicada el pasado 15 de marzo, develó que el presidente Martín Vizcarra amasaba 52% de aprobación.

Proyección

Ante la consulta sobre cuánto tiempo estima que pasará para que el país vuelva a la normalidad (libre circulación y reunión de personas a cualquier hora y lugar del territorio nacional), 24% contestó que en menos de un mes. En tanto, 38% consideró que en un par de meses, 20% en unos tres meses y 15% en más de tres meses. Un 3% de interrogados prefirió no responder.

FICHA TÉCNICA





Te puede interesar:

►Alejandro Toledo salió libre: ¿tendrá impacto en el proceso de extradición? | ANÁLISIS

►Manuel Merino: “Hay intención de colaborar, no para darle impunidad al Ejecutivo sino gobernabilidad”