El canciller César Landa le aseguró al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, que el Congreso de la República no autorizó el viaje del presidente Pedro Castillo a Europa porque este tiene un mensaje a favor de la paz.

En un encuentro entre Landa y el cardenal en la Santa Sede el lunes pasado, este último preguntó: “¿Por qué no le dieron el permiso [a Castillo]?”, a lo que el canciller respondió: “Hay una situación muy tirante lamentablemente y han entendido que no corresponde que salga. Consideran que estuvo fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional, condenar a Rusia”.

Sin embargo, el viaje del mandatario al Vaticano no fue autorizado por la mayoría de congresistas el pasado 6 de octubre principalmente por dos motivos. El primero fue que enfrenta varias investigaciones fiscales por presunta organización criminal y otros delitos, y aún no responde por estas, como señaló el congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular. El segundo es porque no dio “un mensaje positivo” para atraer las inversiones privadas durante una reunión que sostuvo con empresarios en Estados Unidos, a donde se le autorizó viajar por el período de sesiones 77 de la Asamblea General de la ONU en setiembre pasado, según señaló el legislador Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso.

La legisladora Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, lamentó las afirmaciones de Landa en la Santa Sede y aseguró que “las mentiras son una consigna en este gobierno”.

En tanto, la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, calificó de “apañador” a Landa y dijo que no merece seguir en el cargo.

El lunes pasado en la Santa Sede, el canciller Landa reemplazó a Castillo en una serie de encuentros con altas autoridades, que incluyó una cita con el papa Francisco.

Como parte de su agenda en Europa, Landa participó en la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación, celebrado en Roma, Italia. En este evento, el presidente Castillo intervino de manera virtual.

Además, el canciller se reunió el martes pasado con representantes de asociaciones de la comunidad peruana en Roma y dictó una conferencia en el Instituto Ítalo-Latinoamericano.