No había pasado si quiera 24 horas desde que juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos para que el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, le solicitara públicamente a Daniel Maurate explicaciones por sus nexos con los investigados por el Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre ellos el prófugo ex juez supremo César Hinostroza.

Maurate, según contó la noche del martes en “ATV Noticias, al estilo Juliana”, llamó a Otárola para brindarle sus descargos, luego de se diera a conocer que registra un total de 216 llamadas con Hinostroza Pariachi, el empresario Antonio Camayo y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo (FPF).

“Sí, yo apenas salió la noticia hablé con el primer ministro, lo llamé por teléfono, hablamos, le expliqué el contexto [de las llamadas], yo entendí que quedó satisfecho con mi respuesta, y me dijo ‘está muy bien, hay que responder eso’”, manifestó.

Maurate, quien anteriormente ocupó el cargo de ministro de Trabajo, le indicó a Otárola - de acuerdo a fuentes de El Comercio- que tuvo una relación amical con Oviedo a raíz de unas coordinaciones que realizó con este, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) para que la selección peruana de fútbol se sume a una campaña en contra del trabajo infantil.

Sobre Hinostroza le contó al primer ministro que solía jugar fulbito con este y otros integrantes del Poder Judicial.

“Este informe de la DIVIAC [sobre mis comunicaciones] es del 2020, estamos 2023, si hubiera algo irregular ya me hubieran convocado [al Ministerio Público] al menos como testigo”, remarcó.

Maurate ha referido que ni Otárola ni la presidenta Dina Boluarte le han solicitado su renuncia.

Fuentes cercanas a la PCM señalaron a El Comercio que, por el momento, no se contempla la salida del ministro de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, remarcaron que eso no significa que no esté en constante evaluación.

Las mismas fuentes negaron que Otárola esté buscando a un sucesor de Maurate, al señalar que la reunión que el jefe del Gabinete sostuvo el último lunes con el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume fue de “rutina”. “Él siempre se reúne con constitucionalistas”, agregaron.

Otras fuentes del Ejecutivo indicaron que Maurate también explicará este miércoles ante todos los integrantes del Consejo de Ministros, en una nueva sesión de este, el porqué registra 216 llamadas con los investigados de la presunta organización criminal de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“El ministro de Justicia quiere que todos sus colegas sepan de su situación”, expresaron.

El informe de la CIDH como factor

Y si bien Maurate coincidió el martes con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno en la ceremonia por el 12° aniversario de la Alianza del Pacífico, no llegaron a conversar.

Las mismas fuentes refirieron que si Otárola y Boluarte desean retirar al nuevo ministro de Justicia y DD.HH. no tienen mucho tiempo, porque han estimado que esta semana o la próxima se haría público el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en los enfrentamientos en las protestas contra el gobierno y el Congreso.

“Para el gobierno, la presencia de Maurate en la defensa ante ese informe es esencial, él tiene la vocería del sector Justicia. Si él continúa trabajando hasta la emisión de ese informe, es porque ya descartaron su cambio y se sobreentiende que todo está bien”, manifestaron.

Precisamente, una de las razones de la salida de José Tello del referido ministerio, según fuentes de este Diario, fue porque Otárola quería a una persona de su confianza en ese sector para una defensa cerrada y mediática de la administración Boluarte ante un informe probablemente desfavorable de la CIDH.

Otras fuentes del Ejecutivo sostuvieron que, si eventualmente se da la salida de Maurate, uno de los candidatos a reemplazarlo sería Walther Javier Iberos Guevara, actual viceministro de Justicia.

Iberos Guevara fue asesor de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante la gestión de Boluarte, y luego fue subsecretario general del Despacho Presidencial hasta febrero de este año.

Más información

El informe de la organización internacional Human Rights Watch sobre las muertes durante los enfrentamientos en las protestas contra el gobierno y el Congreso refiere que “en total, al menos 39 civiles de las 49 víctimas mortales murieron por heridas de bala”.

También remarca que “hay fuertes razones para creer” que la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otros altos funcionarios “no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

Human Rights Watch recomendó al Ejecutivo a invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y “concederle acceso a la información gubernamental”, a fin de apoyen las investigaciones en curso y elabore un informe sobre “la crisis actual y las violaciones a los DD.HH.”.

También que se inicien pesquisas “gubernamentales sobre los abusos” cometidos por la policía y miembros de las FF. AA.