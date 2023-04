En su paso por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dejó más de una frase polémica. A continuación, un repaso.

“En los próximos días vamos a introducir el proyecto [para convocar a Asamblea Constituyente]” 29/07/2021 - congresista de Perú Libre

Chávez Chino, quien llegó al Parlamento como representante de Tacna por el partido Perú Libre, anunció el 29 de julio de 2021 que su bancada presentaría el proyecto de reforma constitucional.

El aviso de la entonces parlamentaria perulibrista ocurrió un día después de la toma de mando de Pedro Castillo, quien en su primer mensaje a la Naciónb pidió que se presente una iniciativa para que se pueda convocar a una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Constitución Política del Perú.

“En los próximos días vamos a introducir el proyecto de ley que nos permita a nosotros jurídica y constitucionalmente introducir el artículo que prevea esta figura [...] ¿Por qué [podemos presentar esto]? Porque está dentro de nuestras funciones, porque podemos hacerlo, podemos generar un debate alturado dentro del Congreso de la República”, sostuvo en diálogo con Exitosa.

“Ni la vacancia presidencial ni el cierre del Congreso son prioridades de la población” 06/09/2021 - congresista de Perú Libre

Tres meses después del anuncio de la iniciativa para una Asamblea Constituyente, cuando los ánimos estaban crispados en el Parlamento, Chávez señaló que la vacancia presidencial ni el cierre del Parlamento eran prioridades para la población. Ello luego de que la entonces presidenta del Congreso María del Carmen Alva declarara que “la calle” pide la vacancia del mandatario Pedro Castillo.

“Ni la vacancia presidencial ni el cierre del Congreso son prioridades de la población. La ciudadanía exige, estabilidad política, estabilidad económica, empleo, salud, educación”, escribió en sus redes sociales.

“No nos amedrenta la amenaza de expulsión de Perú Libre” 16/10/2021 - congresista y ministra de Trabajo

Posteriormente, tras su designación como ministra de Trabajo en el Gabinete encabezado por Mirtha Vásquez, fue expulsada de Perú Libre junto con Dina Boluarte, entonces vicepresidenta de la República y titular de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social.

Tras ello, publicó junto a Boluarte una carta dirigida a los militantes de Perú Libre en la que aseguraron que no les “amedrenta” la amenaza de expulsión del partido.

En el documento ambas lamentaron que la dirigencia “se ponga de espaldas” a la esperanza que encarna Perú Libre e “intente llevar (a) la organización hacia posturas divisionistas e intolerantes”, luego de los acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria.

Días antes, Vladimir Cerrón, líder el partido del lápiz, había informado que no daría el voto confianza al Gabinete Vásquez debido a que representaba un “giro político” de la gestión de Castillo Terrones hacia el “centro derechismo” por la presencia de “caviares”.

“Algunos nos darán la confianza tomando un par de clonazepam” 23/10/2021 - congresista y ministra de Trabajo

Posteriormente, a finales de octubre de 2021, días antes de la presentación del Gabinete Vásquez ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, la entonces titular del MTPE Betssy Chávez Chino dijo, en diálogo con Exitosa, que algunos parlamentarios darían luz verde al equipo ministerial “tomando un par de clonazepam”(un medicamento que se utiliza para aliviar los ataques de pánico).

Asimismo, señaló ese día se vería quiénes “están a favor de la gobernabilidad y quiénes no”. “No falta nada. Vamos a poner muchas cartas sobre la mesa. Vamos ni 100 días de gestión, dos meses y algo de Gobierno y vienen sindicando que la agenda única que tienen es la vacancia. Nunca han aceptado los resultados, que vayamos a segunda vuelta, no aceptan este Gobierno del pueblo”, expresó también.

Mirtha Vásquez y su equipo de ministros recibieron el voto de investidura el 4 de noviembre de 2021 con 68 votos a favor, 56 en contra (16 del oficialismo) y 1 abstención.

“Sean francos, nunca aceptarán los resultados y seguirán balbuceando el golpe” 19/11/2021 - congresista y ministra de Trabajo

En noviembre, cuando la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País) promovía la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo, Chávez Chino, todavía congresista de Perú Libre, salió al frente para defender al entonces jefe de Estado alegando que quienes respaldaban la iniciativa tenían “intereses subalternos”.

A través de sus redes sociales, Chávez remarcó que quienes perdieron las elecciones generales del 2021 “nunca aceptarán los resultados y seguirán balbuceando el golpe”.

“Hasta que se les va cayendo la pantomima de ser demócratas a los golpistas de campaña, que lejos de apostar por fortalecer el Estado, piensan en intereses subalternos. Sean francos nunca aceptarán los resultados, y seguirán balbuceando el golpe”, escribió.

“Los promotores [de la vacancia a Pedro Castillo] son los mismos que terruqueaban, los que acusaban de fraude y viajaron a la OEA” 30/11/2021 - congresista y Ministra de Trabajo

Días después, Chávez Chino continuó arremetiendo contra quienes se adherían a la moción de vacancia contra Castillo Terrones.

“Los poderes fácticos y los intereses personales hacen lo que mejor saben: generar caos y zozobra. No me sorprende en lo absoluto que hoy hablen de vacancia, menos que la promuevan buscando “x, y, z” razones”, manifestó Chávez Chino mediante una publicación en Facebook.

La también congresista de Perú Libre alertó que “hallarán mil y un formas, y el asunto de fondo es que ellos quieren gobernar”.

“Los promotores de los titulares son los mismos que terruqueaban, los que nos acusaron de fraude y viajaron ante la OEA (y perdieron en todas partes y en todas las instancias), y a pesar de todas estas acciones, continuaron desde la primera sesión del pleno del Congreso creando comisiones especiales que investiguen las elecciones”, dijo también por aquel entonces.

Para la ministra, una inicitiva como esa denotaba el poco respeto por “la voluntad democrática de las elecciones”. “Porque primero obedecen a egos, a líderes con pensamientos trasnochados, y harán noticia porque sí, porque no, y por si acaso”, acotó.

Defendió el Runasur: “No se puede aislar a Perú de lo que sucede en el resto de Latinoamérica” 13/12/2021 - congresista y ministra de Trabajo

En diciembre de 2021, Chávez defendió el proyecto Runasur, una iniciativa geopolítica de Evo Morales, aliado político de Pedro Castillo. La entonces titular del MTPE consideró que no se puede aislar al Perú de lo que ocurre en el resto de la región.

Estas declaraciones se dieron en el marco de un evento de Runasur a finales del 2021, que contaría con la presencia del expresidente boliviano.

“Si viene una persona, nacional o extranjera y vulnera estos bienes jurídicos, nosotros tenemos que reaccionar como Estado, pero si es una persona que porque no piensa igual que yo voy a reprimirla, no puedo compartir ese pensamiento, soy una mujer de derecho ante todo”, aseveró en diálogo con Panorama.

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia [...] Aunque me lo pidiera el papa" 20/02/2022 congresista y ministra de Trabajo

Meses después, Chávez, quien había sido ratificada como ministra en el Gabinete liderado por Aníbal Torres, presentó una denuncia constitucional contra María del Carmen Alva (Acción Popular), entonces titular del Poder Legistivo, y la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País).

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, doña María del Carmen Alva, ni tampoco contra la que dirigí a Patricia Chirinos [...] Aunque me lo pidiera el papa, yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite, la admisibilidad”, sostuvo en diálogo con Latina.

Chávez, que por ese entonces se había pasado a las filas de la otrora bancada Perú Democrático, denunció a Chirinos ante la subcomisión por las expresiones vertidas en un foro realizado por el nstituto América por la Democracia, en Estados Unidos, a inicios de febrero del 2022.

En tanto, la demanda contra Alva fue por su participación en una reunión entre legisladores y figuras políticas de oposición al gobierno de Pedro Castillo en un reconocido hotel.

“El periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero también el más vil de los oficios” 07/04/2022 congresista y ministra de Trabajo

En abril de 2022, durante una sesión de los cuestionados Consejos de Ministros descentralizados, Betssy Chávez atacó a la prensa. Se trata del mismo evento en el que Aníbal Torres elogió a Adolfo Hitler.

Chávez caminó de manera enérgica por el coliseo Wanka, abrazó a Aníbal Torres y luego dijo: “Somos un gobierno del pueblo porque hemos decidido salir a todas las partes del país y no solamente dar un discurso para los medios de comunicación, porque, si bien es cierto, señores periodistas […] el periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero también puede ser el más vil de los oficios”.

“El premier ha hecho un anunció sumamente muy importante desde la reforma constitucional, utilizando este mecanismo, el Ejecutivo presenta al Legislativo la prohibición de monopolios y oligopolios. Y esperamos que esto no lo corten”, agregó Chávez.

Dicho evento se realizó luego de que el Gobierno de Castillo decretara inamovilidad el 5 de abril de 2022 debido a las protestas sociales por la subida de precios de la canasta básica familiar y los combustibles.

“Quizá me han extrañado desde mi curul en el Congreso, así que volveré a las trincheras a las que pertenezco” 27/05/2022 - congresista

Un día después de ser censurada por el pleno del Congreso como ministra de Trabajo, Chávez Chino dijo que no es “una persona de revanchas” y aceptaba la decisión de la representación nacional, aunque la consideraba injusta.

Posteriormente ironizó sobre la medida señalando la han “extrañado” desde “su curul en el Congreso”. “Así que volveré a las trincheras a las que pertenezco, a seguir luchando por la clase trabajadora y por todos los ciudadanos”, concluyó el 27 de mayo, desde la última actividad oficial en la que participó como ministra del MTPE.

“Señora Blanca Nélida Colán 2.0 y señores sicarios de la información” 16/11/2022 - congresista y ministra de Cultura

Tiempo después, Chávez Chino retornó al Gabinete Torres, esta vez como ministra de Cultura. A los pocos días de su designación, “Cuarto Poder” reveló que cuando fue titular del MTPE influyó en la contratación de familiares de Abel Antonio Sotelo Villa, su pareja sentimental. Por este caso es investigada por la fiscalía los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.

A través de un Tik Tok, la entonces ministra arremetió con duros comentarios a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Señora Blanca Nélida Colán 2.0 y señores sicarios de la información tiene que esforzarse un poquito más porque abrir una investigación precoz, en menos de 12 horas, sobre tipos penales que no configuran. La negociación incompatible requiere que yo haya estado interesada en algún concurso, licitación o algo similar, pero no es el caso”, dijo.

“Ahora con todos tus ventrílocuos y tu aparato del Ministerio Público crees que puedes venir a amedrentarme. Te equivocas. No me vas a amedrentar. Al contrario, voy a seguir denunciándote porque considero que eres una golpista y, por favor, más bien investiga a tu hermana y a toda tu familia que están bien metidos en el tema del narcotráfico. Saluditos”, concluyó.

"La fiscalia trata de vincularme sentimentalmente con un joven paisano mío, eso es mentira" 17/11/2022 - congresista y ministra de Cultura

Luego, la ministra escribió en sus redes sociales que el Ministerio Público trataba de vincularla con su paisano, refiriéndose a Abel Sotelo, y que eso era mentira.

“La fiscalía trata de vincularme con un joven paisano mío, eso es mentira”, escribió.

Sin embargo, El Comercio accedió a un video de la celebración del cumpleaños de Chávez Chino -en junio- rodeada de su entorno más cercano. Ahí muy atento, Abel Sotelo sostiene la torta mientras le cantan el tradicional cumpleaños feliz, incluso al final se dan un beso.

“Yo lo nombré inmediatamente como asesor [de la PCM] al señor Aníbal Torres. Es un maestro, una persona que respeto" 27/11/2022 - congresista y primera ministra

A finales de noviembre de 2022, Chávez Chino tomó le tomo la posta a Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros. Tras asumir el cargo, nombró a su antecesor como asesor II de su despacho.

Especialistas consideran que Betssy Chávez y Aníbal Torres, deben ser incluidos en investigación junto a Pedro Castillo por el golpe de Estado. (Foto: Presidencia de la República) / Foto: Presidencia

Al ser consultada por dicha contratación, Chávez respondió: “Yo lo nombré inmediatamente como asesor al señor Aníbal Torres. Es un maestro, una persona que respeto, una persona que conoce la administración pública y está presto a servir al país. Va a seguir trabajando conmigo de la mano”, expresó.

Ese día, la entonces primera ministra, aseguró que asistiría al Parlamento con la finalidad de plantear el diálogo y el consenso. También se mostró de acuerdo en que la actual conformación del Congreso termine con su periodo en el 2026.

Sin embargo, días después, Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Imágenes difundidas por “Panorama” muestran que la entonces titular de la PCM estuvo presente minutos antes y después de la lectura del mensaje golpista. Ello a pesar de las declaraciones que dio en contra del cierre del Parlamento en 2021 y días previos al 7 de diciembre .

El Ministerio Público investiga a Chávez Chino y a los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta por los hechos del 7 de diciembre. Aníbal Torres también es parte de las pesquisas.

“La fiscal de la Nación va a pedir mi prisión preventiva, no me importa” 11/12/2022

Días después del golpe de Estado, Chávez volvió a arremeter contra la fiscal de la nación desde las afueras del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el golpista Pedro Castillo.

“Los responsables aquí son la fiscal Patricia Benavides, que seguramente va a pedir mi prisión preventiva, no me importa que pida mi prisión preventiva. No podemos quedarnos callados, esta corrupta, esta fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán 2.0 es la responsable de las muertes en nuestro país porque ha dictado una detención preliminar contra el presidente de la república, no respetando su inmunidad presidencial”, dijo.

Posteriormente, descartó la figura de rebelión y conspiración alegando que no se levantaron en armas.

“Desconocía totalmente [el mensaje golpista de Pedro Castillo]" 30/01/2023

Luego, el 30 de enero de 2023, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Chávez afirmó que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022, en el que Castillo anunció el golpe de Estado.

En su declaración ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, la también congresista dijo que suponía que el exmandatario se iba a pronunciar sobre la tercera moción de vacancia en su contra, más no de un golpe de Estado.

“Ante los cargos que imputa el Ministerio Público, aclarar que como primer punto hasta ocurrido el mensaje a la Nación el 7 de diciembre sobre el cual se ha generado todo este caso, mi persona desconocía totalmente dicho contenido, más aún del texto que fuera oralizado por el profesor Pedro Castillo”, aseveró.

Posteriormente, el 22 de marzo, el Congreso autorizó la investigación del Ministerio Público al aprobar la acusación constitucional contra Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. En el caso de la ex jefa del Gabinete, también se aprobó su desafuero mientras duren las pesquisas.

Este caso se encuentra en su etapa preparatoria, al final de la cual se definirá si se presenta una acusación penal. Según la tesis fiscal Chávez Chino, en su anterior condición como primera ministra, es presunta coautora del delito de rebelión al haber acordado, junto con el entonces presidente Castillo, su asesor Aníbal Torres y los entonces ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez “disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”.

“Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, Mujica estuvo en prisión, Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme campaña presidencial ya saben a donde llevarme” 26/03/2023 - desaforada del Congreso

Tras su desafuero, Chávez anunció que seguirá en la política y que apoyaría una eventual candidatura de Aníbal Torres a la Presidencia de la República.

“Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres, sin duda en una próxima gesta electoral. [Usted va en su plancha] No sé si en su plancha, pero sí a apoyarlo. Genuinamente porque Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el presidente me ha pedido”, dijo en diálogo con Punto Final.

“Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, Mujica estuvo en prisión, Petro estuvo en prisión. Si quieren hacerme campaña presidencial ya saben a donde llevarme”, declaró también en dicha entrevista.

“Por supuesto (que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú) [...] Mis colegas se surraron en el procedimiento y lo vacaron con 101 votos” 03/04/2023

Días después, en una entrevista con Exitosa, Chávez Chino afirmó que, para ella, Pedro Castillo continúa siendo presidente de la República y que su destitución no siguió el debido proceso en el Poder Legislativo.

“Claro que sí, por supuesto (que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú) [...] Mis colegas se surraron en el procedimiento y lo vacaron con 101 votos”, expresó.

Betssy Chávez también negó haberse levantado en armas y atribuyó la decisión del Congreso de suspenderla de su cargo de parlamentaria a una “persecución política”.