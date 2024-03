Los abogados de Dina Boluarte se pronunciaron ante la prensa luego del allanamiento que la Fiscalía inició en la noche del viernes 29 de marzo en la vivienda de la mandataria y en las oficinas de Palacio de Gobierno.

De acuerdo al abogado Mateo Castañeda, la medida tomada por el Ministerio Público fue “injustificada” e “innecesaria”, pues la presidenta habría pedido una reprogramación para dar sus declaraciones.

“Estuve presente en las dos diligencias de allanamiento. Estoy absolutamente sorprendido por esta medida injustificada que no guarda proporción con la finalidad de esta negligencia. No se puede movilizar tanto personal fiscal y policial para la búsqueda de unos relojes. Es una medida absolutamente innecesaria y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación, donde la señora presidenta iba a esclarecer todos estos hechos y se iba a producir la exhibición”, dijo ante la prensa.

“Hasta este momento no nos han notificado la fecha en que va hacer esa diligencia. Sin embargo, debo informar que el señor fiscal, Hernán Mendoza, me ha informado verbalmente que esa diligencia de la declaración de la señora presidenta sería este viernes”, agregó el letrado, indicando que Boluarte se pronunciará ante la autoridad competente y luego se pronunciará ante la prensa.

Defensa

Por otro lado, el abogado Joseph Campos indicó que los relojes Rolex que posee la mandataria serían regalos de algún “fan enamorado”. Añadió que, quizás, esta persona no quiere que sepan su identidad y por ello Boluarte no habría colaborado con las diligencias de la Fiscalía.

“Yo no hablo de eso (parejas) con ella, pero ¿qué pasaría si ese reloj (valorizado en 14 mil dólares) es un regalo de un fan enamorado? Yo pongo una hipótesis que no entiendo, porque no sé si es verdad o no: todos van a preguntar quién es el galán y él perderá su vida privada”, señaló el legista.

“Luego, van a generar una serie de situaciones como ustedes creen que pueden investigar la vida personal de las personas, de ese señor eventualmente. Las personas pueden tener espacios públicos y espacios no públicos y hay que entender y respetar eso”, agregó.

En otro momento, Campos calificó como “inconstitucional” la medida que tomó la Fiscalía de la Nación, pues la Constitución Política del Perú garantiza protección para los presidentes.

“(Lo que han hecho mal es) no buscar primero la ilicitud de lo que se entiende podría provocar esos relojes. Lo que están haciendo es entrar a la casa y estar investigando lo que van a investigar. Eso es absolutamente inconstitucional. En este momento pueden ver un reloj, auto, pintura y usted, cualquiera, señores que me están escuchando, serían posibles víctimas de una investigación por enriquecimiento ilícito (...)”, declaró en América Noticias.