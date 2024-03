El exmandatario cumple comparecencia con restricciones en el proceso por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por lo que solo puede salir de Lima con autorización judicial. El Ministerio Público se opuso al viaje y advirtió que no existe ninguna “circunstancia excepcional ni de urgencia” que lo justifique.

“Podemos inferir que [la intención de viajar] atiende a intereses ajenos al objeto principal, que es el aparente onomástico de su esposa”, dijo el fiscal Osías Castañeda durante la audiencia del caso.

En noviembre pasado, Vizcarra había solicitado viajar a Piura, Loreto, Áncash e Ica como “presidente honorario” y vocero del partido político Perú Primero. Pero la misma jueza Salcedo recordó que se encuentra impedido de fundar, organizar, pertenecer o representar a un partido político, debido a que fue inhabilitado por el Congreso.

Aquella vez, la magistrada analizó documentos entregados por la defensa técnica de Vizcarra, que evidenciaron que el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Primero lo reconoció como presidente honorífico, líder y primer militante.

La jueza añadió que “no logra apreciarse un apartamiento y desvinculación por parte del imputado al partido político, sino todo lo contrario, se evidencia una participación y representación activa, delegada y reconocida por parte del Comité Ejecutivo Nacional y aceptada por Martín Vizcarra, lo cual demuestra la actitud del imputado a pretender contravenir la inhabilitación política impuesta”.

Esta vez, Vizcarra dijo que deseaba viajar a por motivos familiares. “Vamos a estar entre la piscina y la playa. No tenemos que dar mayor detalle porque no haremos ninguna otra actividad. Uno necesita fortalecer la unión familiar, relajarse en un ambiente distendido. […] Cuando pedí permiso por motivos políticos, usted lo denegó y no fui a Piura”, le dijo a la jueza durante una audiencia celebrada el martes último.

Aunque el exmandatario insistió en que su viaje no tendría fines políticos, fuentes de El Comercio alertaron que el secretario general de Perú Primero, César Figueredo, ha viajado a Piura.

Contactado por este Diario, Figueredo reconoció estar en esa región, pero insistió en que ni él ni Vizcarra planeaban realizar actividades políticas.

"El mismo hotel de siempre"

“Estoy por cosas personales de mi profesión. No tengo ninguna actividad del partido. No se ha organizado nada [...] puedes ir al partido, preguntar en las bases. Son puras especulaciones”, dijo Figueredo.

Consultado si se encontraba en el hotel Casa Andina, el mismo donde Vizcarra planeaba hospedarse, respondió: “Paro alojado en el mismo hotel de siempre”. Luego añadió: “No ha venido [Vizcarra]. ¿Qué más te puedo decir? Seguramente lo hubiera visto [si lograba viajar]. Es más, yo lo veo todos los días en Lima” .

Vizcarra aseguró a la jueza Salcedo que planeaba viajar con su esposa, sus hijos y sus nietos. En la audiencia no mencionó que el secretario general de Perú Primero coincidiría con él en Piura.

El exfiscal Martín Salas señaló que Vizcarra debió informar al Poder Judicial que Figueredo también viajaría a Piura, “en aras de la transparencia y para mantener una buena conducta procesal”.

“El hecho de ocultar esa información responde al ánimo de querer sorprender a la autoridad judicial”, consideró en diálogo con El Comercio.

En tanto, el fiscal Castañeda hizo notar en la audiencia que Vizcarra cambió de itinerario. En el primero, señaló que se hospedaría en el hotel Costa del Sol. “Que ahora quiera, en la misma instalación de la audiencia, sorprendernos con un nuevo escrito, con datos diferentes, no es de recibo para este despacho fiscal”, dijo.

Además, apuntó que el expresidente no fundamentó de qué manera se vulnerarían los derechos de protección a la familia y de libre desarrollo de la personalidad si se le negaba el permiso para viajar a Piura. “El acusado tiene su lugar de residencia en Lima Metropolitana, donde puede desarrollar todas sus actividades con normalidad. [...] Puede pasar este momento familiar tan anhelado en cualquier lugar dentro de su jurisdicción. Tiene opciones satisfactorias”, aseveró.

Faltó justificación

La jueza concluyó que Vizcarra no cumplió con detallar debidamente las actividades que planeaba realizar en Piura entre el 27 y el 30 de este mes, en el primer itinerario que presentó.

En la resolución, señaló: “Por un lado, no relata ni indica actividad alguna a realizar el día 28.03.2024. Por otro lado, el día 29.03.2024 tan solo se limita a consignarlo como ‘Días familiares de playa en el balneario Los Órganos’. Finalmente, y en el mismo sentido, no detalla la actividad a realizar y/o el motivo de desplazamiento a la ciudad de Talara. Aunado a lo expuesto, no adjunta las reservas del hotel u hospedaje en el que se estaría quedando temporalmente durante los días de viaje”.

La jueza determinó que la solicitud de autorización de viaje “no tuvo la fuerza suficiente como para generar la certeza necesaria” sobre la realización de las actividades que Vizcarra expuso.

“Al realizar la ponderación entre el derecho invocado [a la protección a la familia] y la subsistencia del aseguramiento del proceso, la última sigue siendo prevalente ante la falta de una debida justificación documentaria y necesaria para el caso”, señaló.

Vizcarra es procesado por el presunto delito de colusión agravada, por la licitación de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua II, vinculada a la empresa Obrainsa.

La fiscalía lo acusa de haber recibido una coima de S/1 millón por la obra Lomas de Ilo y S/1,3 millones por la licitación del Hospital de Moquegua II.