1. Paren los relojes, que aquí me bajo

El pasado fin de semana, la consigna palaciega fue parar la crisis de los relojes para no fastidiar la investidura del primer ministro Gustavo Adrianzén y dar tiempo a la presidenta para que piense/arme/pruebe su versión ante el fiscal de la Nación (FN). Adrianzén, con cara de pocos amigos, dio un mensaje a la Nación en la tarde del domingo 24 para parar el tic tac por unos días y, de paso, replicar la denuncia de El Comercio sobre los hallazgos de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) sobre el pasado financiero de la presidenta y anticiparse a la denuncia de “Punto Final” sobre la desaparición temporal de un cuaderno de incidencias donde la policía registraba las visitas a la residencia presidencial.

La denuncia agregó un detalle que echó a andar teorías conspirativas: el auto de Dina había visitado el mismo condominio donde, semanas atrás, la policía hizo un operativo frustrado para detener a Vladimir Cerrón. ¿Podría haberse reunido con el líder prófugo de Perú Libre? Sospechas, cabos sueltos y desplazamientos de fin de semana que la presidenta no está obligada a atar sino hay una denuncia sólida como lo es la del enriquecimiento ilícito derivada de la panoplia de relojes.

Adrianzén, en la conferencia habitual tras los consejos de ministros de los lunes, tomó el guante de una pregunta que incluía una comparación de este gobierno con el de Castillo. En realidad, fue un bumerán, porque si bien la comparación puede favorecerlo en boca de un tercero, pronunciada por el propio premier se convierte en una suerte de ‘nosotros la fregamos menos’. Las ministras Leslie Urteaga de Cultura y Jennifer Contreras de Agricultura lanzaron otro argumento de defensa a la presidenta: que es víctima de acoso político de género. El tic tac fatal de la crisis de los relojes y su primer ‘deadline’ de la declaración ante el FN, estimuló la sororidad en el gabinete en sutil discrepancia con el canciller Javier González-Olaechea, quien descartó ese argumento y defendió a Dina a su manera.

2. La fiscalía ataca y encaja

La arremetida de un grupo de congresistas, todos ellos investigados, contra la fiscal suprema Delia Espinoza y contra el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, tuvo un revés en el propio Congreso: el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) descalificó la denuncia contra Espinoza. La SAC podría seguir adelante con el procedimiento desconociendo la recomendación de su equipo; pero esto ya indica que hay congresistas que están trazando una raya ajena al temperamento ‘anti caviar’. Muchos no están dispuestos a comprarse el problema y la agenda de los investigados y, si esa actitud se consolida, cambiaría ante el Ministerio Público la correlación que hubo ante la JNJ.

Sucede que en las últimas semanas, el MP y el FN han abierto el campo de sus investigados de manera inclusiva (además de congresistas variopintos, están el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas y el ministro Rómulo Mucho) y ello está planteando nuevas formas de defensa política a las bancadas y a cada judicializado. El revés de los 5 (Patricia Chirinos, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay, Édgar Tello e Ilich López) ante la SAC, estuvo precedido por una derrota de la ex FN Patricia Benavides, que usó el argumento similar de que no era legal que el FN Villena derive la investigación a la fiscal Espinoza.

3.Tic tac tic tac

“Un pequeño desfleme de tanta tensión, sugerido por varias bancadas que visitaron a Adrianzén, es que se cambie al ministro del Interior, pero no estamos seguros de lo que pasará con la inseguridad"





El FN no permitió a la presidenta cumplir su plan mínimo esbozado el fin de semana pasado: detener los relojes hasta luego de la Semana Santa . La citó para el miércoles pasado en la mañana. Su defensor, el ex fiscal Mateo Castañeda, pidió una reprogramación, que fue aceptada, pero ello no impidió que los fiscales fuesen a tocar la puerta de su residencia para realizar una diligencia de exhibición de información, es decir, ¡de los relojes! No les abrieron la puerta de casa ni los recibieron en Palacio. Estos detalles se conocieron, para mal presidencial, cuando dos voceros de Villena (los fiscales Hernán Mendoza y Lorena Villanueva) los relataron ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Villena replicó en texto adusto lo que llamó ‘rebeldía’. El secretario del despacho presidencial, Enrique Vílchez, mandó el listado de actividades de Boluarte a modo de excusa.