Las ministras de Cultura, Leslie Urteaga, y de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, afirmaron que las críticas a la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes Rolex y los S/1,1 millones ingresados a sus cuentas bancarias se deberían a su condición de mujer.

En primer lugar, Urteaga enfatizó que Boluarte Zegarra dará las explicaciones correspondientes ante el Ministerio Público y detalló que en la sesión del Consejo de Ministros el tema se trató de manera rápida.

“Creo que desde que ella ha asumido no está tranquilo el Gobierno porque siempre alrededor hay algo que va saliendo. Me pregunto: ¿es porque es mujer? o no sé, no veo que en otras gestiones vean esas cosas”, señaló en Canal N.

Asimismo, la titular de Cultura cuestionó que pese a sus respuestas brindadas ante la prensa, se insisten en pedir explicaciones a Dina Boluarte. “Si hubiera sido un presidente hombre sería distinto. La presidenta siempre ha dado la cara”, aseveró.

Declaraciones de la ministra Leslie Urteaga sobre la presidenta Dina Boluarte. (Video: Canal N)

Por su parte, la titular del Midagri, Jennifer Contreras, defendió a la mandataria y dijo en RPP Televisión que el Gabinete Ministerial confía en la honestidad de Boluarte Zegarra.

Consultada sobre las recientes denuncias contra la presidenta, la ministra consideró que los “ataques constantes” que viene recibiendo Dina Boluarte son por un tema de género.

MIRA AQUÍ: César Acuña y otros 17 gobernadores regionales cuestionan a Consejo Directivo de ANGR por pronunciamiento sobre Dina Boluarte

“Personalmente, confío en mi presidenta. Esta es una opinión personal, a mí me apena que, por ser mujer, se le esté atacando. En anteriores gobiernos no se preguntaban por el terno, el reloj y no sean tan incisivos”, manifestó Contreras.

Declaraciones de la ministra Jennifer Contreras sobre la presidenta Dina Boluarte. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, el pasado 18 de marzo la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, “por el uso de relojes de la marca Rolex”.

MIRA AQUÍ: Especialistas advierten que informe de la UIF agrava situación de Dina Boluarte

En tanto, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reveló que entre el 2016 y el 2022, en las cuentas de la ahora presidenta se registraron numerosos depósitos en efectivo.

En una, que tiene con el exsecretario de economía del Club Apurímac, ingresaron S/893 mil. En el 2018, además, Dina Boluarte pagó US$25.990 al contado por su camioneta.