La presidenta Dina Boluarte lamentó que el Congreso no haya logrado un acuerdo para la fecha de adelanto de elecciones generales. En ese sentido, la mandataria exhortó a los parlamentarios a colocar los intereses del país primero, antes de los intereses partidarios.

“Lamento que el Congreso no haya logrado un acuerdo, yo los exhorto a colocar los intereses del país primero, antes de los intereses partidarios. Sin condiciones políticas, el Congreso debe definir lo antes posible el adelanto de elecciones generales”, dijo la presidenta en una entrevista publicada en el diario “Trome”, un día después del violento enfrentamiento entre manifestantes y la policía que dejó una persona muerta, la primera víctima registrada en Lima.

También se refirió al pedido de renuncia que la población plantea como parte de sus demandas. “Ya expliqué las consecuencias negativas para el país si yo renunciara en este momento. Eso no resuelve la crisis”, dijo.

Agregó que las intervenciones de la Policía en el marco de las movilizaciones registradas en país se realizan de acuerdo al protocolo. En ese sentido, negó tener responsabilidad en las más de 50 muertes registradas producto del estallido social producido desde la vacancia de Pedro Castillo en diciembre pasado.

“Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero yo no tengo comando, es decir, yo no voy y les digo ‘oigan hagan esto o hagan aquello’. Hay un Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Se toman los acuerdos y luego para abajo son el ministro del Interior y el ministro de Defensa quienes con los generales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, coordinan las acciones conforme al protocolo y el marco legal que también a ellos los acoge”, señaló.

Distancia de Castillo

Respecto al golpe de Estado que Pedro Castillo, la mandataria señaló que desconocía que se iba a dar ese anuncio. “(Con el presidente) yo había tomado mi distancia en agosto del 2022 porque era arar en el desierto. Se le recomendaba una cosa, otra cosa, nunca me oía porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nunca me oyó el expresidente, entonces yo decía a qué voy a Palacio, a recomendar o sugerir algo, sino me va a escuchar y tomé distancia”, dijo.

“Él (Pedro Castillo) tenía un grupo muy reducido de ministros con quienes conversaba y dialogaba. Hasta en una ocasión cuando había un consejo de ministros dijeron sin micrófonos, acá vamos a ver y planteaba este tema de la cuestión de confianza y algo quiso decir el ministro del Interior, y ahí un ministro le dijo ‘cállate, eso lo vamos a ver en un momento reservado’. Luego fue la premier (Betty Chávez) quien le dijo ‘sí, lo vemos en un momento reservado’. Entonces, era un grupo pequeño que discutía sus temas”, indicó.

En otro momento le respondió a las bancadas de izquierda que la llaman traidora y que gobierna con la derecha. “Ellos vacaron a Pedro Castillo. La izquierda con sus votos vacó a Pedro Castillo, en consecuencia, Pedro Castillo los tendría que llamar a ellos traidores y no a Dina Boluarte”, puntualizó.