El colmo de colmos

Cuando un objeto con precio se impone en el relato, es porque hay un cúmulo de sospechas de delitos y faltas graves en la base (corrupción, excesos de las fuerzas del orden, ineficiencia, omisión de funciones) y, para remate, para colmo de colmos, el cuestionado incurre en frivolidades. La narrativa antipolítica madre es esta: ‘nos roban, nos mienten, nos sumen en la pobreza y, para colmo, gastan en un Rolex’. El relato queda redondo con el hiper símbolo de lujo. El reloj que podría costar más de $15 mil, pesa demasiado, en costo y en significado, que, por poner un ejemplo, el whisky Johnny Walker Etiqueta Azul (alrededor de S/.1000 la botella) asociado a Alejandro Toledo.

Traigamos a colación un antecedente trágico, para comparar y comprender el peso del lujo y la frivolidad. Las 49 muertes documentadas como víctimas de la acción de las Fuerzas del Orden entre diciembre del 2022 y enero del 2023, provocaron que se abra investigación contra la presidenta por homicidio y genocidio. Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, antes de ser suspendida como fiscal de la nación. Un sector importante de la población, en especial la oposición de izquierda y de las regiones donde se produjeron las muertes (Puno, Ayacucho y Apurímac, entre otras); considera que Dina no tiene legitimidad para gobernar debido a ese saldo mortal.

Para ese sector opositor, el affaire de los relojes es un agravante, difícilmente pasará a ser la razón fundamental de su rechazo. Pero para quienes no piensan igual, en especial la mayoría congresal de derecha y centro, que responsabiliza de las muertes a los radicales que convocaron las protestas; el relato del Rolex sí irrita. No hay bancadas que hayan minimizado el asunto. La frivolidad amenaza el respaldo que da el Congreso a la presidencia. Fuerza Popular lanzó un comunicado crítico el miércoles. Dina no tiene quien la defienda de esta crisis en el Congreso y sus escuderos se limitan a los ministros más leales (Julio Demartini del Midis y Hania Pérez de Cuéllar, que metió la pata en el intento) y, sin entusiasmo, al primer ministro Gustavo Adrianzén, que tuvo su primera gran lección de media training en el aire: el lunes dijo, en conferencia de prensa, que respondía al tema por última vez y el resto de la semana se la pasó abrumado por las preguntas al respecto.

Se busca donantes

Con este capítulo del Rolex, se hace evidente que Dina ni siquiera conecta con el populismo conservador de derecha, pues este también castiga la frivolidad y el lujo. Rafael López Aliaga, sin querer darle un golpe bajo, contestó a la prensa que él usaba un Casio de menos de S/.100. El peso del símbolo de lujo, con sellos que permiten ubicar comprador, fecha y lugar de compra, pone a una presidenta impopular ante un callejón sin salida. De ahí, la urgencia y dificultad de una versión reparadora. Por ejemplo, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, promovió una subasta de regalos que obtuvo en su gestión entre los que había un Rolex obsequiado por el gobierno de Qatar. Pero, ¿está la presidenta en condiciones de cambiar su esbozo de explicación de que compró relojes caros antes de estar en el gobierno?, y una vez desecha esa versión, ¿podría identificar uno o más donantes creíbles sin complicarse y complicarles la vida en el intento? ¿Podría decir que es una réplica y demostrarlo, como lo han sugerido sus ministros Pérez de Cuellar y César Vásquez?

Respecto a la primera pregunta, tan simple y fotográficamente como se descubrieron los relojes, podemos ver que antaño no llevaba las mismas ostentaciones en la muñeca. La primera vez que la vi, en mayo del 2021, para entrevistarla en El Comercio, ni siquiera llevaba un reloj puesto, como hemos comprobado en el video y fotos de la entrevista. El sueldo de funcionaria del Reniec no le permitía lujos. Buscar uno o más donantes dispuestos a confesar ‘Dina, esto lo hice por ti’ es difícil en estos tiempos sin liderazgos que convoquen lealtades extremas. El viernes, ante tanta presión, hizo un pronunciamiento solo para ganar tiempo hasta después de la Semana Santa: dijo que iría a la fiscalía con la verdad. No repitió que es suyo de antaño, lo que permite presumir que está dispuesta a desechar esa versión para buscar otra mientras los relojes se chorrean como en “La persistencia de la memoria” de Dalí. Lo único que puedo confirmar es que el abogado que la acompaña en esta crisis es el exfiscal Mateo Castañeda.

Otárola, al responderle a Hania Pérez de Cuellar, ensayó una defensa de género para Dina, achacando el cargamontón al machismo. Sin embargo se puede presumir que el escándalo también se hubiera desatado contra un hombre. Vladimiro cayó con una colección de relojes de alta gama, pero, claro, había mucho más en su botín. Además el reloj de alta gama lo luce ambos sexos, lo que distancia el caso de Dina del de la ex presidenta filipina Imelda Marcos, ridiculizada o romantizada –según los bandos- por su colección de zapatos, como si esta fuese una extensión de cierta autoritaria extravagancia femenina. La frivolidad de nuestro caso y las reacciones que provoca, son bastante plurales.