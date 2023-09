El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, consideró como saludable que el Ministerio Público haya abierto una investigación en su contra por las conversaciones telefónicas que sostuvo con implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

“Me parece saludable que la fiscalía también se interese pero quiero remarcar algo que sé por medios de comunicación. Hace unos meses salió que la fiscal a cargo de ‘Los Cuellos Blancos’ había terminado de revisar todos o cada uno de los audios y videos que tenía en su poder y que los había clasificado entre aquellos que tenían contenido penal de aquellos que no”, comentó este sábado en RPP.

En la víspera, el Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió investigación preliminar contra Arana .

El ministro Eduardo Arana ha reiterado que no cometió delito en conversaciones con Walter Ríos. (RPP)

Esto, tras la difusión de un audio en el que se le oye conversar con el exjuez del Callao Walter Ríos Montalvo en el 2018, condenado a 12 años de prisión ahora, donde se habla de un “favor” relacionado a la ejecución de una sentencia.

En esta investigación también se ha incluido a Ríos Montalvo quien en aquel momento de la conversación con Arana era juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

El ministro de Justicia que juró al cargo este pasado 6 de setiembre insistió en que no hay contenido delictivo, irregular o criminal en sus conversaciones telefónicas y expresó su confianza en que, así como la fiscalía del caso “Cuellos Blancos”, este nuevo proceso llegará a la misma conclusión.

“Hay una legítima sospecha de la prensa y la ciudadanía. Pero la fiscalía no sospecha. Me parece que actúa correctamente dentro de sus atribuciones, me parece muy bien que lo haga [...] Va a tener que hacer lo mismo que la fiscal porque, al distinguir que no hay ámbito criminal en las conversaciones, efectivamente tendrá que pronunciarse”, expresó.

Eduardo Arana también señaló que está seguro de su idoneidad mora, académica y política para ocupar el cargo de ministro cuando se le preguntó si una investigación de este tipo no es motivo para que renuncie

“No he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir. No he cometido ningún delito ni ningún acto con naturaleza criminal ni he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme”, aseveró.

El ministro también reiteró que la naturaleza de sus conversaciones, tanto con Walter Ríos como con el prófugo César Hinostroza, fueron parte de su labor como parte del sector justicia y en el 2018, antes que se conociera los actos delictivos cometidos por ambos.

“La naturaleza de este audio y todos los audios son ajenos a cualquier acto de corrupción, no existe ninguna irregularidad”, insistió.