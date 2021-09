Conforme a los criterios de Saber más

El público comenzó a impacientarse cuando desde el micrófono anunciaron que estaba a una cuadra de distancia. Los más entusiastas armaron un túnel para recibirlo entre aplausos. Otros prefirieron tener listo sus celulares para no perder la oportunidad de tomarse una selfie. Pero todo se salió de control cuando el que cruzó la puerta fue el congresista Guillermo Bermejo. Los jóvenes militantes se abalanzaron hacia él como si de una estrella pop se tratase. Desde el estrado llamaron al orden: “El compañero Guido Bellido ya está muy cerca y merece una calurosa bienvenida de todos nosotros”.

No obstante, dieron una advertencia: a pedido del primer ministro, no se podía permitir que grabasen su discurso. Quería que sea una charla íntima entre él y los militantes. Por eso, tampoco se permitió el ingreso a los periodistas.

Sin embargo, cuando Bellido atravesó el portón con su seguridad, el público se le lanzó encima. No era casual. Para ellos, Bellido era un referente. Un ejemplo de “revolucionario”. Alguien que, como ellos, empezó desde joven su vida partidaria en Perú Libre y ahora estaba en el segundo puesto más importante en el Ejecutivo como garantía de que su organización política seguía firme en el poder. “Démosle la bienvenida al primer ministro del pueblo”, se dijo desde el micrófono. Bellido no disimuló su rostro de emocionado mientras se abría paso.

De acuerdo al cronograma, la última ponencia en el Congreso Nacional de Juventudes de Perú Libre, realizada en la ciudad de Arequipa, estaba a cargo del primer ministro. Previamente, las bases ya habían almorzado y debatido los desafíos que iba a tener su partido en las siguientes semanas: recolectar la mayor cantidad de firmas para convocar una Asamblea Constituyente y prepararse para una victoria aplastante en las elecciones municipales y regionales en el 2022.

Guido Bellido participó el fin de semana en un congreso partidario en Arequipa.

De modo que todo estaba listo para escuchar “al compañero Bellido”, quien esa misma mañana había desatado una polémica por un mensaje que escribió en Twitter amenazando que se iba a nacionalizar Camisea si la empresa no aceptaba una renegocización del contrato. El auditorio, un local del Sindicato de Trabajadores de Construcción de Civil prestado a última hora para el evento, estaba lleno y la expectativa aumentaba. Había poco más de 200 personas.

Un día antes, los jóvenes militantes, provenientes de Lambayeque, Tacna, Puno, Cusco, entre otras bases, habían escuchado al expresidente Evo Morales hablar, entre otras cosas, sobre la importancia de que se nacionalicen los recursos naturales y que se cambiase la constitución si querían “refundar el Perú, como sucedió en Bolivia”.

Morales, quien llegó al país en un vuelo privado exclusivamente para la charla, dijo también que no se averguencen de decir públicamente que son socialistas, comunistas y que tienen una línea contraria al capitalismo. Algunos lo tomaron como una alusión al discurso que dio el presidente Pedro Castillo en la OEA la semana pasada. “No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie”, dijo el mandatario.

Ese sábado, dirigentes de Perú Libre, como Eduardo Bendezú, secretario de prensa nacional e investigado por el Caso Los Dinámicos del Centro, también tomaron la palabra y hablaron acerca de la supuesta persecución política que enfrentaba su partido y, sobre todo, su líder Vladimir Cerrón en el ámbito judicial. De hecho, Bendezú comparó el caso de Cerrón con el de los expresidente Lula Da Silva, (Brasil), Cristina Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador). Dijo que la persecusión comenzó cuando su líder fundador decidió expandir las ideas de su organización política a nivel nacional.

Bellido ya estaba en el estrado, pero antes Vladimir Huaranca, secretario de organización de Perú Libre en Arequipa, cogió el micrófono y, a modo de antesala, exhortó a las bases a que defiendan “al primer ministro de todas las sangres” y luchen para evitar que Pedro Castillo se convierta en un “nuevo Ollanta Humala”. Además criticó a ministros de Estado como Pedro Francke, de quien dijo no está respetando las propuestas planteadas por el partido como el aumento del salario mínimo vital.

Cuando le tocó el turno al primer ministro, empezó hablando de lo importante de que las bases, además del entusiasmo, cuenten con la teoría política necesaria para que sus movilizaciones sean más efectivas. Luego, mencionó lo importante que “nadie se quiebre en el camino” de la revolución y dijo que, en la actualidad, su responsabilidad es que el gobierno no pierda el norte trazado en campaña. “Nosotros, desde donde estamos, no vamos a retroceder. Estemos donde estemos, no vamos a permitir ninguna hoja de ruta”, dijo Bellido. Lo que provocó aplausos y arengas de los participantes.

Después vino una orden. Les dijo que en la actualidad la lucha política se hace en la red social Twitter. Por tanto, exigió a cada uno de los militantes que se abran una cuenta. Esto, lo dijo al comentar las críticas que recibió más temprano a raíz del mensaje que lanzó sobre Camisea.

“Ahora hay congresistas que están pidiendo mi cabeza por decir que esos recursos deben ser favorables para el país”, dijo. Y añadió que cuando volteó a ver quienes lo defendían en la red social, encontró solo a unos cuantos.

“Hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la lucha, el debate de ideas, de propuestas, de criterios, se está dando en ese espacio, sobre todo porque en ese lugar también está la prensa. No puede existir ni un solo joven (de Perú Libre) que no tenga una cuenta en Twitter”, recalcó el primer ministro en su intervención.

Evo Morales participó en fin de semana en evento de Perú Libre. (Facebook: Radio Victoria)

Bellido también comentó el incidente que tuvo con el canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez. Dijo que él como primer ministro dio una respuesta a una declaración contradictoria que había dado el vicecanciller pues el Perú, dijo Bellido, respeta la autodeterminación de todos los países y se va a relacionar de manera bilateral con todos ellos.

Pero, de nuevo, indicó que su declaración en Twitter le generó una serie de críticas de los opositores. “El contraataque vino con todo”, dijo y reiteró, por ello, la necesidad de que la militancia tenga una participación más activa en esa red social.

En otro momento, les mencionó que es importante que tengan claro que si bien ahora están en el gobierno, todavía no tienen el poder necesario para hacer la transformación que quieren. Y eso dependerá en la medida de que tengan una producción más soberana de los recursos naturales, unas pequeñas y medianas empresas más fortalecidas y colocar al agro en primera línea por encima de otras actividades. “El poder es algo que se construye y eso lo deben de entender, por eso es importante la teoría”, les dijo.

Antes de irse, Bellido les anunció que vendría una propuesta en materia laboral para los jóvenes que están buscando su primer trabajo, lo que provocó el aplauso fácil del auditorio. Después dio unas palabras en quechua y aymara y pidió una ovación en solidaridad a su líder Vladimir Cerrón. Luego, bajo del escenario entre aplausos y le cedió la posta al congresista Guillermo Bermejo, quien se encargaría de seguir con el último día de adoctrinamiento a los militantes más jóvenes de Perú Libre.

