Solo días después de que el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva desatara una polémica por señalar que se harían “cambios” en el canal del Estado, TV Perú, porque este “golpea” al gobierno, el Ejecutivo ha apostado por un candidato para ocupar el cargo de presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Radio y Televisión (IRTP), según confirmaron fuentes de El Comercio. Se trata de Óscar Eduardo Bravo Holguín, quien encabezó la lista al Congreso de Cusco por Avanza País en las elecciones generales de abril pasado.

A inicios de setiembre, El Comercio reveló que el periodista cusqueño de 60 años estaba voceado para el puesto. El cargo está vacante desde que el anterior presidente ejecutivo del conglomerado de medios del Estado, Eduardo Guzmán, presentó su renuncia a fines de julio, la cual fue aceptada por el Ministerio de Cultura en setiembre.

Según puedo conocer este Diario, la propuesta para que Bravo ocupe la presidencia del IRTP proviene de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), la cual es encabezada por el primer ministro Guido Bellido.

En junio, luego de no alcanzar los votos para hacerse de un escaño en el Congreso, Bravo Holguín se reunió con el aún candidato Pedro Castillo en su vivienda de Breña. A su salida, dijo a la prensa que el hoy presidente buscaba “un cambio verdadero” para el país.

“Me ha dado mucho gusto oír del profesor Pedro Castillo un deslinde muy claro de tendencias extremistas de izquierda. Él no es marxista, leninista, maoísta, prosendero, promovadef. Me ha dado mucho gusto escuchar que es un hombre católico, cristiano, creyente, practicante y lo que está buscando es que haya un cambio verdadero, en donde todos los peruanos podamos tener un mejor destino”, señaló en ese entonces.

Intentos electorales frustrados

Durante la última campaña electoral, El Comercio reveló que Bravo Holguín fue demandado por alimentos, hecho que se resolvió a través de una conciliación. Asimismo, el entonces candidato generó polémica por sus declaraciones en una entrevista con el canal cusqueño Inka Visión. “Me llegó al huev... que me engañen, que me roben y que me insulten”, dijo.

Luego, ante una pregunta sobre la edad del candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, contestó: “Tiene 79 años y tiene una hembrita 31 años menor que él. Se agarra a un cuero menor que el tuyo. ¿Cuál es el problema?”.

Candidato al Congreso por Avanza País insultó a López Aliaga durante entrevista

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Bravo se afilió a Avanza País el 30 de setiembre del 2020, en el último día plazo para hacerlo con miras a participar en el proceso electoral del 2021. La semana pasada, unas declaraciones dadas por el excandidato al diario “Expreso” generaron molestia en la interna de dicho partido, pues este se identificó como secretario general sin serlo. El medio se rectificó luego.

Aldo Borrero, personero legal del partido del tren, confirmó a El Comercio que Bravo no ostenta tal cargo en el partido , y explicó que solo tuvo un puesto dirigencial interino que nunca fue inscrito en el ROP.

Los comicios del 2021, sin embargo, no fueron la primera aventura electoral del posible futuro presidente del IRTP. En el 2018, postuló a la alcaldía provincial de Cusco con el partido Juntos por el Perú. En las elecciones generales del 2000, tentó el Congreso con Solidaridad Nacional. En ningún caso tuvo éxito.

Contradicción en hojas de vida

Entre los requisitos establecidos para ocupar el puesto de presidente ejecutivo del IRTP están el contar con título profesional universitario o grado académico de bachiller con grado académico de magíster, así como tener experiencia profesional no menor de siete años en cargos de dirección o de asesoría a la alta dirección en el sector público o privado.

Sin embargo, las hojas de vida entregadas por Bravo Holguín al Estado en distintos momentos consignan información contradictoria. Por un lado, en la presentada al JNE para los comicios del 2021, señaló no tener estudios universitarios ni de posgrado. En la hoja de vida que presentó para el proceso electoral del 2018, sin embargo, sí había consignado tener el grado de bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Cela International University de Miami, Estados Unidos, aunque sin estudios de posgrado.

A pesar de que hace menos de un año Bravo declaró ante el JNE no tener estudios de posgrado, en el currículum vitae presentado al gobierno para su postulación al cargo de presidente del IRTP, al que tuvo acceso El Comercio, consignó tener un Ph.D en Filosofías de la Comunicación y un máster en Ciencias de la Comunicación, ambos títulos por la Cela International University. Este Diario consultó a dicha casa de estudios si Bravo egresó de sus aulas, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta.