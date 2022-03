Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo intentó desacreditar a los ciudadanos que marcharon el último fin de semana para exigirle que renuncie al cargo.

Castillo aseguró que se manifestaron “los ricos”, y los acusó de responder a intereses particulares.

“Algo raro ha pasado en el país. Años atrás, los pobres marchábamos para obtener reivindicación. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa. Marchan los que quieren otra cosa”, dijo durante una actividad oficial en San Juan de Lurigancho.

El mandatario aseguró que su gobierno se esfuerza en solucionar los problemas del país, “pero otros responden con otros términos en la calle”.

El domingo pasado, diversos colectivos y agrupaciones políticas se concentraron en la avenida de La Peruanidad, en Jesús María, para iniciar una marcha contra el mandatario. Esta recorrió diversas calles de la capital hasta llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se realizó un mitin.

Los manifestantes exigieron la renuncia de Castillo o la vacancia presidencial por presunta incapacidad moral, un procedimiento en manos del Congreso.

En la marcha se observaron banderas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y el Apra. También participaron los excongresista Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano y otros personajes políticos opositores a la gestión de Castillo.

La manifestación contra el mandatario es la segunda que se realiza este mes en la capital.

”Iré a donde me citen”

El presidente fue consultado ayer por la prensa si se presentará el lunes 28 ante el pleno del Congreso para defenderse de una moción de vacancia en su contra.

Castillo mostró su incomodidad por la pregunta, y respondió dirigiéndose a la ciudadanía: “Mientras yo hablo de pistas, veredas, agua, desagüe, de atención a la salud, otros nos preguntan si voy a ir al Congreso. Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país”.

Los periodistas que acudieron a la actividad del mandatario tuvieron problemas para consultarle por las denuncias contra su gestión por presuntos actos de corrupción y los cuestionamientos contra diversos ministros.

La policía hizo un cerco para evitar que la prensa se le acercara y cumpliera su labor.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó ayer las restricciones que impone a la prensa la seguridad del presidente cada vez que este realiza actividades oficiales.

En lo que va de la gestión de Castillo se han registrado agresiones contra periodistas y despidos en el canal del Estado.