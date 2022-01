El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que nunca encontró al Grupo de Lima, creado para evaluar una salida a la crisis política y social en Venezuela, cuando llegó al Gobierno.

En la segunda parte de la entrevista a la cadena CNN en Español, Castillo Terrones afirmó que jamás sintió la influencia de dicha instancia multilateral en la vida del país.

“(¿Usted sabía del Grupo de Lima? Nunca encontré al Grupo de Lima y nunca lo sentí en mi pueblo”, manifestó, dejando entrever que no continuará como país miembro.

Castillo también evitó responder si reconoce a Juan Guaidó o Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. “Hay que preguntarles a los venezolanos. No voy a meterme en problemas de otros países porque no me gustaría que se metan en el mío”, subrayó.

El presidente Pedro Castillo afirmó que "nunca encontró" al Grupo de Lima. (Video: CNN)

Sobre su conversación con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario peruano dijo que no le pidió consejos para gobernar el país o enfrentar crisis políticas.

“No pedí consejos, tampoco asesoría. Es una conversación como la que mantenemos con mis pares. (Queremos) luchar por las cosas comunes que tenemos en el país, como el narcotráfico”, acotó.

Finalmente, el jefe de Estado negó cualquier injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Tampoco es cierto eso. Soy totalmente respetuoso, nunca tuve injerencia, para nada. Nunca lo hice (injerencia en los ascensos), tampoco lo haría. La Policía está en un proceso, es su responsabilidad”, sentenció.

