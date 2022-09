El congresista José Cueto (Renovación Popular) cuestionó al ministro de Defensa, Daniel Barragán, por su presunta cercanía al etnocacerista Antauro Humala, quien recientemente fue excarcelado.

El parlamentario recordó que el integrante del gabinete ministerial ha integrado el partido Unión por el Perú (UPP), el cual estuvo ligado a Humala Tasso. En ese sentido, dijo que si no deslinda de él, no debería ser titular de la cartera de Defensa.

“He visto el currículum del señor Barragán y veo que ha estado en varios partidos políticos, ha saltado. Si el señor Barragán finalmente no deslinda del tema del señor Antauro Humala, no debe estar en el Ministerio de Defensa”, declaró a la prensa.

“Una persona que está allegada a otra persona con serios cuestionamientos de asesinato, de una persona que ha sido sentenciada por ello, sobre todo contra las fuerzas del orden”, agregó.

Seguidamente, Cueto Aservi cuestionó las designaciones que realiza el presidente de la República, Pedro Castillo, en los diferentes ministerios desde que inició su Gobierno, en julio de 2021.

“Ya nos tiene acostumbrados el señor Castillo a poner gente que no reúne los requisitos, por lo menos de idoneidad para manejar una cartera como la de Defensa”, sostuvo.

Finalmente, el legislador de Renovación Popular dijo que le pedirá a la Comisión de Defensa del Congreso que cite al titular del Ministerio de Defensa para ver su plan de trabajo y para que deslinde de los cuestionamientos.

“Vamos a pedirle a la Comisión de Defensa que se le cite. No solamente para ver cuál es su programación, sino para que deslinde todos estos cuestionamientos que tiene”, expresó.

Como se recuerda, Daniel Barragán postuló en 2021 a la vicepresidencia de la República con UPP que por entonces era cercano al etnocacerismo de Antauro Humala.

Barragán también fue candidato al Congreso en el 2016 por la alianza Solidaridad Nacional-UPP, y postuló a ser regidor de Lima por UPP en el 2018. Asimismo, fue asesor de la bancada de UPP entre marzo del 2020 y julio del 2021, de acuerdo los registros del Congreso.