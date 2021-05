El docente Juan Cadillo, integrante del equipo técnico de Perú Libre en materia de educación, precisó que no suscribe la posición de ese partido político a favor de la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial.

En diálogo con RPP Televisión, Cadillo remarcó que si bien una norma es perfectible y se pueden hacer mejoras, él apuesta por mantener la meritocracia en el sector educación.

“No suscribo (la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial), hay que entender que toda norma es perfectible, no lo he escuchado al profesor (Pedro) Castillo realmente esa declaración, pero nosotros sabemos que un aspecto clave e importante es la meritocracia”, expresó.

“Las normas se puedan perfeccionar, se puedan mejorar, incluso se puedan reemplazar, pero tienen que conservar estos aspectos”, agregó.

Cadillo indicó que no recibió una explicación del partido Perú Libre sobre por qué no se incluyó el tema de educación en el debate con el equipo técnico de Fuerza Popular, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“No recibí concretamente una explicación, lo que dijeron es que simplemente no estaba incluido (en el debate), entonces nosotros hemos seguido trabajando”, manifestó.

Castillo se pronuncia

Este martes, desde Huánuco, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, respondió a la posición que expresó Juan Cadillo en contra de la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial.

“El compañero maestro Juan Cadillo tiene toda la potestad de convocar al magisterio, igual lo haremos nosotros. Por el bien de los maestros, de la educación, es necesario hablar el mismo lenguaje”, comentó.

Castillo Terrones aseguró que está a favor de la meritocracia en el sector educación, pero señaló que se debe socializar una reforma del sector y de la evaluación de los docentes.

“Todos estamos a favor de la verdadera meritocracia, y eso se debe mencionar desde el espacio social con el punto de vista de los maestros y padres de familia, no desde arriba. Exigimos una evaluación permanente, no solo que se evalúe al maestro sino todo su contexto”, acotó.

