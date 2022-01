Conforme a los criterios de Saber más

En la investigación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que se inició hace más de tres años, uno de los principales obstáculos en las pesquisas del equipo especial de la Fiscalía fue demostrar los encuentros clandestinos que los magistrados investigados tuvieron en sus despachos con otros implicados, pues los nombres de estos no se consignaban en los registros de visitas de la institución.

Sin embargo, el 8 y el 10 de noviembre último el juez supremo provisional Hugo Núñez Julca adoptó un método similar para reunirse con un agente de la Policía Nacional, con el fin de tratar detalles respecto a una denuncia en contra del magistrado que está en proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según los documentos a los que accedió El Comercio.

De forma paradójica, este vocal supremo se encuentra a cargo del control de los actos de investigación en relación al citado megacaso de corrupción, los cuales son gestionados por el Ministerio Público.

De acuerdo con las fuentes, el interlocutor del magistrado Núñez fue el teniente PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien labora en la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) desde el 2017 y se dedica a analizar información de inteligencia.

El 23 de setiembre pasado, el oficial Rodríguez había presentado una “queja funcional” contra Hugo Núñez ante la JNJ, luego de conocer que este juez supremo autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de su teléfono celular personal, presuntamente sin que hubiera sustento legal que lo justificase.

Las coordinaciones

Los pormenores de las reuniones fueron reportados en un informe enviado al Congreso de la República, documento que tiene como autor al teniente Rodríguez, señalaron las fuentes.

En su escrito, el oficial de inteligencia relató que el lunes 8 de noviembre a las 10:04 a.m. recibió una llamada del número celular 982-090-xxx. Al otro lado de esta línea telefónica, la persona se identificó como el juez supremo Hugo Núñez, quien le pidió una reunión para tratar un “tema delicado”. El agente policial le respondió que ese mismo día iba a visitarlo en su oficina del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima.

Según el documento, el oficial Rodríguez llegó a las instalaciones de la Corte Suprema a la 1:10 p.m. En la puerta de ingreso situada en el jirón Miguel Aljovín, el personal de seguridad le negó el acceso debido a que su nombre no figuraba en la relación de visitantes que el magistrado debió informarles previamente. Ante esa situación, Rodríguez llamó al teléfono 982-090-xxx y respondió el asistente de Hugo Núñez. Le comentó lo sucedido y este se acercó a la puerta. Al no poder convencer al personal de seguridad para que le permitiera el ingreso, el propio juez tuvo que acercarse al área, pero tampoco consiguió que el teniente pudiera entrar al edificio sin registro formal previo.

Fue así que el vocal supremo le indicó al policía Rodríguez que se dirigiera a la puerta 7, ubicada en la parte posterior de Palacio de Justicia, en el jirón Manuel Cuadros frente a los juzgados anticorrupción. El magistrado utilizó esa puerta para hacer ingresar a Rodríguez.

La puerta 7 ubicada en jirón Manuel Cuadros fue utilizada por el juez Núñez para hacer ingresar al oficial PNP.

En el testimonio del agente se explica que al momento de ingresar a la sede judicial no hubo ningún protocolo de sanidad, tampoco le revisaron el contenido del maletín que llevaba y no le solicitaron presentar su documento nacional de identidad (DNI). En el tercer piso del recinto, donde está el despacho del juez supremo, hay un puesto de vigilancia que tampoco le pidió su identificación.

El ingreso de Rodríguez a la oficina de Hugo Núñez demoró casi 20 minutos.

Los encuentros

En la reunión, estuvo presente el asistente del magistrado, que no se identificó. Cabe anotar que según el sistema de identificación de personas, por el número de celular consultado por este Diario, aparece el nombre de “Bragian Fernández”.

El encuentro tuvo una duración de 42 minutos, de acuerdo con el audio al que tuvo acceso este Diario. Núñez al inicio de la conversación manifestó que no le importaba que el oficial lo grabara sin su consentimiento.

En dos extractos del audio, se escucha al magistrado Hugo Núñez mostrar su preocupación en vista que los investigados podrían valerse de la supuesta irregular autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones del oficial Rodríguez para viciar las acciones de los fiscales del equipo especial.

Además, le explicó que la información que le estaba proporcionando era secreta y procedió a mostrarle documentos firmados por el juez suplente Jorge Castañeda Espinoza, pues en esos días Hugo Núñez se encontraba fuera del país, en un curso de capacitación.

Resolución que le otorga licencia al juez Hugo Núñez para que participe de un curso en Puerto Rico.

El encuentro finalizó con el compromiso del magistrado de entregarle los documentos que autorizaban el relevo temporal de Núñez por Castañeda. En tal sentido, el oficial Rodríguez se comprometió a enviar un documento aclaratorio a la JNJ, esta vez consignando el nombre del juez suplente Castañeda y la amplió la queja funcional contra Jesús Eliseo Fernández Alarcón, en su calidad de Fiscal Supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por este motivo, debía regresar al día siguiente martes 9.

Pero Rodríguez acudió el miércoles 10, a la 1:30 p.m. En esta ocasión hubo una coordinación previa, por ese motivo le dejaron ingresar por la puerta 4 del jirón Miguel Aljovín. Nuevamente, en ningún momento el personal le pidió identificación alguna, tampoco pasó los controles de sanidad.

El oficial PNP llevó un folder. En el encuentro estuvieron presentes dos asistentes y el magistrado Núñez. Uno de los asistentes le entregó las dos resoluciones y Rodríguez le mostró el borrador del documento que iba a presentar a la JNJ.

Núñez replicó que había que hacer algunas correcciones y empezó a escribir en la primera página, cuando iba a pasar a la página dos, lo retuvo su asistente y le dijo que él lo iba hacer, porque iba a quedar las correcciones con la letra del magistrado.

Correcciones que hizo el juez Núñez al documento que redactó el oficial PNP Jorge Rodríguez.

En esta ocasión, no hubo grabación, el oficial PNP guardó las hojas con las correcciones y se retiró. El encuentro duró alrededor de diez minutos.

Esa misma tarde, el teniente Rodríguez incluyó en su denuncia ante la JNJ al juez suplente Jorge Castañeda Espinoza, a quien el vocal supremo Hugo Núñez atribuye ser autor de la cuestionada medida judicial.

Este Diario intentó recoger la versión del magistrado Hugo Núñez, mediante llamadas telefónicas y mensaje vía WhatsApp, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

Consultado al respecto, el abogado penalista Carlos Caro consideró que la actuación del juez supremo podría configurar la presunta comisión de tres delitos, y que por ese motivo debería inhibirse de continuar en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ e incluso debería haber una intervención de la JNJ .

“Aquí hay un marco penal que implica peculado, abuso de autoridad y la violación de la reserva profesional. Tenemos un caso en el cual el juez [Hugo] Núñez, que está a cargo de uno de los principales casos de corrupción en el país, debería inhibirse o ser recusado, porque tiene un interés propio”, dijo Caro.

Y añadió: “Más que un tema moral, es un tema legal. Podría ser emplazado por la Junta Nacional de Justicia por temas penales y pasaría a ser un investigado más […]; la propia lógica del proceso penal exige que el juez debe ser imparcial y Núñez no lo es”.





Juez Núñez: “Con ese cuento traen abajo todo”

Transcripción de un fragmento del audio de la reunión entre el vocal supremo Hugo Núñez y el oficial PNP Jorge Rodríguez, realizada el 8 de noviembre pasado.

Juez supremo Hugo Núñez: Empezó como delincuencia común [caso] Rich Port y después cuando aparecen los nombres de magistrados. Ese inicio de ahí han ido apareciendo más nombres como jueces y fiscales y empresarios [ininteligible] y ese trabajo, me daría pena que se caiga.

Teniente PNP Jorge Rodríguez: Claro doctor, es un trabajo de tres años. ¿Cómo reconstruyes?

HN: Aprovecharían de ese error.

JR: Todos los delincuentes de ‘Los Cuellos Blancos [del Puerto]’. Yo sí puedo calificarlos.

HN: Es una gente corrupta. Como dicen prueba ilícita, prueba ilegal y con ese cuento traen abajo todo, daría pena.

JR: Es más yo no entiendo cómo el [fiscal supremo provisional Jesús] Fernández... eso.

HN: Porque yo te digo.

JR: Porque los sustento de sus requerimientos fiscales, se han basado en mis informes doctor.

HN: Por eso te digo y escúchame por favor. Lo que te quiero decir, tienes que saber que estos estudios todavía es reservado y una cuestión que tú lo digas.

JR: No es que yo salgo, me han llamado a mi la prensa y le he dicho que no puedo declarar porque el comando no me autoriza.

HN: Echarías a perder toda la investigación, porque todo es reservado.