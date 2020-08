Unidad de Investigación

Decenas de páginas de las agendas digitales de José Graña, aspirante a colaborador eficaz y ex directivo de la constructora Graña y Montero, son las nuevas pruebas que tiene la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato. Estas son parte de la investigación que sigue contra la exprimera dama Nadine Heredia por la millonaria licitación del proyecto Gasoducto del Sur Peruano (GSP).

El Comercio tuvo acceso a estos documentos con los eventos registrados entre el 2001 y el 2017 por el ex ejecutivo de la constructora peruana en su agenda. Este Diario también pudo acceder a la última declaración brindada el 20 de agosto, en la que reconoce y da detalles no solo de las citas con Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, quien les dijo que con el Gobierno “habían quedado en una licitación” para el GSP. También están sus reuniones con Heredia en Palacio de Gobierno antes de la adjudicación, organizadas por el exejecutivo brasileño. “Debía preguntar por Rocío Calderón [amiga de Heredia] por la puerta de Carabaya”, señaló José Graña.

Barata, el organizador

El expresidente Ollanta Humala aún no había juramentado al cargo, pero desde Odebrecht ya tenían claro lo que ocurriría con el GSP, según ha narrado José Graña. El 16 de junio del 2011 tuvo un almuerzo con Barata, encuentro que fue corroborado en su agenda. “Humala ya había sido elegido presidente en segunda vuelta y Barata me dijo [que] a pedido de Lula da Silva ellos habían hecho un aporte a la campaña y que la relación era muy buena, al punto que ya le habían confirmado que la garantía [de Kuntur] no se iba a ejecutar”, señaló.

Un año después, en su mensaje a la Nación del 28 julio del 2012, Humala anunció la licitación internacional para el GSP. Graña recuerda que de inmediato pidió una reunión con Barata. El 8 de agosto de ese año se vieron, según los registros. “Nos tranquilizó y nos dijo que no nos preocupemos, que había quedado en hacer una licitación y que le habían asegurado que la garantía de Kuntur no se iba a ejecutar y que Odebrecht a cambio de ello entregaría el Estudio de Impacto Ambiental que ya estaba aprobado”, aseguró.

En la agenda de José Graña figuran todas las reuniones que tuvo con Jorge Barata. Según la declaración del aspirante a colaborador eficaz, el exjefe de Odebrecht en Perú organizó los encuentros con Nadine Heredia en Palacio. (Foto: Heuler Andrey / AFP)

Lo que siguió después es lo que ya han asegurado otros testigos y colaboradores: el presunto veto desde Palacio de Gobierno a la constructora para que no participe junto a Odebrecht. Según ha detallado José Graña, en mayo del 2013, Barata le explicó que Heredia le había expresado su malestar por los artículos del Diario El Comercio. Le indicó que quería reunirse con él. “Él coordinó una reunión con Heredia. Fue en Palacio de Gobierno. Debía preguntar por Rocío Calderón por la puerta de Carabaya (PCM) y Heredia me recibió con un file con muchos recortes de artículos de El Comercio que consideraba contra del gobierno. Expliqué que no tenía injerencia y que no podía hacer mucho al respecto”, dijo.

Meses después, en noviembre del 2013 según se registra en la agenda, Barata volvió a decirle a José Graña que tenía “nuevas quejas” de Heredia y coordinó otro encuentro en Palacio: también ingresó preguntando por Rocío Calderón y Heredia insistió en el mismo tema. Graña precisó que ninguna de esas dos reuniones en Palacio de Gobierno que menciona figuran en la agenda porque “fueron coordinadas por Jorge Barata directamente”. “Me ha pedido que fuera a una reunión el mismo día que citaba Heredia”, agregó.

El tercer encuentro y el acuerdo paralelo

“NdH”. Así figura en la agenda de José Graña, el 28 de abril del 2014. Esa fue la tercera reunión que tuvo con la exprimera dama y sí fue registrada. En ese entonces, detalló Graña, Barata les había dicho que no podían participar en el consorcio para la licitación del GSP. El encuentro con Heredia fue, dijo, para hablar sobre el “veto”. También ingresó por Carabaya preguntando por Rocío Calderón.

Una de las reuniones con Nadine Heredia fue registrada como "NdH" por José Graña. Fue la tercera que tuvo. Las dos anteriores, dijo, no fueron registrados porque Jorge Barata “me ha pedido que fuera a una reunión el mismo día que citaba Heredia". (Fuente: El Comercio)

“Hablamos el tema del Gasoducto. Yo le pregunté si ella había manifestado a Odebrecht que Graña y Montero no podía participar en el consorcio y me manifestó que efectivamente si nosotros no la ayudábamos con el tema de El Comercio, no iba a dejar que participáramos en el proceso del gasoducto”, detalló. José Graña ya había renunciado al directorio del periódico el 7 de febrero del 2014.

Finalmente, la empresa no participó “porque Barata nos transmitió la seguridad que se iba a ganar el proyecto de todas maneras, pero sin nuestra intervención con la seguridad de incorporarnos posteriormente”. La constructora peruana, precisó Graña a la fiscal, suscribió “el acuerdo paralelo” en el que Odebrecht se comprometía a transferirles el 20% de su participación a los 60 días siguientes a la adjudicación. Pero los 60 días pasaron y no había acuerdo. Barata le respondió, según su declaración, que “aún Nadine Heredia seguía muy fastidiada conmigo y que había esperar el momento oportuno”.

En la agenda de José Graña, existen dos encuentros más anotados como “Rocío Calderón”, que fueron confirmados por el aspirante a colaborador eficaz. Uno fue el 27 de octubre del 2014″sobre el proyecto Vía Expresa Javier Prado en el que fui convocado por Palacio”. El segundo fue en febrero del 2015, también en Palacio. “Asistí por convocatoria de Heredia para tratar sobre los lotes III y IV de PetroPerú”, indicó.

La adjudicación “asegurada”

La fiscalía también tiene la agenda del aspirante a colaborador eficaz Hernado Graña Acuña, con registros entre el 2004 y el 2017. En febrero del 2013, figura una reunión con Jorge Barata. Según detalló el exdirectivo de Graña y Montero, le reclamó a Barata que era “lógico” que participaran juntos en la licitación para la línea 2 del Metro de Lima. Este le respondió que la adjudicación estaba “asegurada” y que debía participar otra brasileña conocida: OAS.

“Se nos indicó que la adjudicación estaba asegurada gracias a que Odebrecht había hecho un aporte a la campaña de Ollanta Humala y también se nos indicó que tenía que participar OAS como subcontratista, pues ellos tenían una relación muy estrecha con la pareja presidencial y que también habían aportado a la campaña. Sin embargo, la adjudicación fue dada al grupo español ACS”, relató.

En marzo del 2014 las constructoras españolas ACS y FCC, en consorcio con las italianas Impregilo y AnsaldoBreda y la peruana Cosapi, se adjudicaron el millonario contrato para la construcción y explotación de la línea 2 del Metro de Lima.

Descargos

Este Diario intentó comunicarse con Jefferson Moreno, abogado de Nadine Heredia en la investigación por el Gasoducto del Sur Peruano. Hasta el cierre de este informe, Moreno no atendió las llamadas ni los mensajes.

Este miércoles 2 de setiembre, la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia evaluará la apelación al rechazo del pedido de prisión preventiva de 36 meses para la ex primera dama por este caso.

¿Cómo se hizo esta historia?

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a las transcripciones de los interrogatorios a los exdirectivos de Graña y Montero, aspirantes a colaboradores eficaces, que ocurrieron entre el 20 y el 26 de agosto ante la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público.

También accedió a las copias de las agendas digitales de José Graña y Hernado Graña, que envío el fiscal Germán Juárez a la fiscal Mori, quien investiga el caso Gasoducto del Sur Peruano. Las agendas presentan los eventos registrados entre el 2011 al 2017 y del 2004 al 2017, respectivamente. En el archivo figura el asunto, la ubicación, la fecha y hora.

Este Diario también ha tenido acceso a declaraciones de otros testigos sobre estos hechos. El Comercio ha decidido no publicar esta documentación, a fin de proteger la identidad de la fuente.