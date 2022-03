El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que no se siente “representado” con el fiscal superior Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, por sus críticas contra el proceso de colaboración eficaz.

En declaraciones a RPP TV, detalló que Tello fue rotado de una fiscalía de Lima sur a Lima para que vea todo el sistema anticorrupción a nivel nacional y los fiscales provinciales anticorrupción titulares de la capital han visto modificadas sus condiciones de trabajo.

“Soy un fiscal titular anticorrupción y no me siento representado con el fiscal superior Omar Tello porque no es un fiscal anticorrupción de Lima, él fue rotado de una fiscalía de Lima sur a Lima para que vea todo el sistema anticorrupción a nivel nacional y lo que estamos viendo es que los fiscales provinciales anticorrupción titulares de Lima no sienten esa comodidad porque ha habido situaciones donde han modificado las condiciones de trabajo que usualmente ellos tenían”, expresó.

En ese sentido y a nombre del equipo especial, Pérez Gómez le pidió a Tello “prudencia” y “mesura”, y no descalificar a los aspirantes a colaboración eficaz y a los fiscales encargados de recabar información en los casos de corrupción que tienen a su cargo.

“Lo único que estoy manifestando es que a nivel de los fiscales del equipo Lava Jato le solicitamos prudencia, mesura, que si tiene que ejercer su legítimo ejercicio de defensa, no descalifique a las personas que están entregando información a la fiscalía, que no descalifique a los fiscales que están recibiendo esa información, por el contrario, que tenga una actitud proactiva en favor de la persecución del delito”, subrayó.

El fiscal del equipo Lava Jato también consideró que “no es correcto” que Omar Tello descalifique las actuaciones que la colaboración eficaz permite obtener a través de esta herramienta de investigación.

“Lo único que está generando esta exposición mediática del fiscal Omar Tello es brindar soporte a este dictamen que pretende modificar el proceso de colaboración eficaz. El fiscal Omar Tello tendrá la justificación”, manifestó.

“Nos sentimos preocupados, no puede venir un fiscal superior coordinador del sistema anticorrupción a descalificar lo que es el proceso de colaboración eficaz y hacer coro a lo que en el Congreso de la República quieren modificar”, sentenció.

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que no se siente “representado” con el fiscal superior Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, por sus críticas contra el proceso de colaboración eficaz. (Video RPP TV)

Como se recuerda, la empresaria Karelim López señaló ante la fiscalía que a fines de noviembre del 2021 acudió a una reunión en la que participó un sobrino del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas, quien le presentó a una persona presuntamente allegada al fiscal Omar Tello.

“[...] le presenta a una persona como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios Omar Tello, cuyas características físicas eran alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador de corrupción, quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”, señaló.

En otro momento, la lobista agregó: “Le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con el ‘number one’ del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ávalos”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO